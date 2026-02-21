Comment regarder le match de Major League Soccer entre le Houston Dynamo FC et le Chicago Fire FC aujourd'hui : diffusion en direct, chaîne de télévision et heure de début

Comment regarder partout avec un VPN

Alors que la saison 2026 de la MLS démarre, les deux clubs entrent sur le terrain avec une certaine rancœur et de grands espoirs de renverser la tendance. Le Houston Dynamo FC arrive comme l'une des équipes les plus actives de la ligue pendant l'intersaison ; après une décevante 12e place en 2025, l'entraîneur Ben Olsen a remanié l'effectif avec des signatures prestigieuses comme celle de l'ailier Guilherme et le retour du vétéran Héctor Herrera. De son côté, le Chicago Fire FC cherche à capitaliser sur sa récente dynamique, notamment grâce à une victoire écrasante 4-1 contre Nashville qui a clôturé sa précédente série. Avec Houston qui cherche à transformer le Shell Energy Stadium en forteresse et Chicago qui vise à gâcher la fête avec ses contre-attaques rapides, ce match d'ouverture inter-conférences est un premier test crucial pour deux équipes désespérées de revenir dans la course aux playoffs.

Houston Dynamo FC vs Chicago Fire FC - Heure du coup d'envoi

Major League Soccer - MLS Shell Energy Stadium

Le match d'aujourd'hui entre Houston Dynamo FC et Chicago Fire FC débutera le 22 février 2026 à 01h30.

Actualités des équipes et compositions

Houston Dynamo FC vs Chicago Fire FC Équipes probables Équipe probable Remplaçants Entraineur B. Olsen Équipe probable Remplaçants Entraineur G. Berhalter

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Les changements dans les effectifs et les rapports sur les blessures des deux clubs ont donné un ton très intense à ce match d'ouverture de la saison 2026. Le Houston Dynamo FC aborde le match avec un mélange de leadership chevronné et de puissance de frappe renouvelée, avec notamment le retour d'Héctor Herrera pour ancrer le milieu de terrain aux côtés de la recrue vedette Agustín Bouzat. Cependant, l'entraîneur Ben Olsen devra composer avec certains problèmes d'effectif en début de saison, le milieu de terrain Artur étant toujours indisponible en raison d'une blessure au genou et le défenseur Felipe Andrade étant actuellement incertain en raison d'une blessure au quadriceps. Tous les regards seront tournés vers le dernier tiers du terrain, où le nouveau joueur désigné Guilherme devrait faire ses débuts et apporter la créativité qui a manqué à Houston la saison dernière.

De l'autre côté du terrain, le Chicago Fire FC fait face à un grand point d'interrogation dans son attaque, car la participation du buteur vedette Hugo Cuypers reste incertaine, celui-ci étant soumis à un protocole de commotion cérébrale. S'il ne peut pas mener l'attaque, le Fire s'appuiera probablement sur Jason Shokalook ou David Poreba pour combler le vide. En défense, tous les regards seront tournés vers le joueur international sud-africain de 20 ans, Mbekezeli Mbokazi, qui devrait faire ses débuts en MLS au cœur de la défense. Alors que le Fire reste privé d'Andre Franco en raison d'une longue convalescence suite à une blessure au ligament croisé antérieur, l'arrivée de jeunes talents au poste de défenseur central marque le début d'une nouvelle ère pour une défense qui cherchera à résister à l'attaque remaniée de Houston.

Form

Face à face

Historiquement, le Houston Dynamo FC a toujours eu l'avantage dans cette rivalité inter-conférences, avec un bilan global de 13 victoires, 9 défaites et 8 nuls contre le Fire. Cependant, les rencontres récentes suggèrent un paysage beaucoup plus compétitif. Alors que le Dynamo s'est imposé 4-1 lors des quarts de finale de l'U.S. Open Cup 2023, Chicago a riposté lors de leur dernière rencontre en MLS en avril 2024 avec une victoire 2-1 au Soldier Field. Au cours des huit derniers matchs, la série est parfaitement équilibrée avec quatre victoires chacun, ce qui prouve que si Houston a peut-être l'avantage historique, le Fire est devenu expert dans l'art de jouer les trouble-fête ces dernières années.

Classement

