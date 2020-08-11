Mosaab Salah

Correspondant football pour la région MENA et l’Europe

J’ai commencé mon parcours dans le journalisme sportif en 2016, en me spécialisant dans la couverture du football mondial, avec un intérêt particulier pour le football espagnol et les grands championnats européens. Au fil des années, j’ai combiné reportages de terrain et analyses approfondies avant de me tourner, en 2021, vers le domaine du SEO au sein de médias sportifs. Pour moi, cette transition a été naturelle, car elle m’a permis d’unir ma passion pour le football aux outils modernes de publication numérique, me donnant ainsi la capacité de produire un contenu alliant profondeur technique et large portée auprès du public.

Ma passion pour le football a commencé en 2006, lorsque j’ai vu Andrés Iniesta pour la première fois lors de la finale de la Ligue des Champions. À partir de ce moment, j’ai développé un lien émotionnel avec le FC Barcelone. Le football, pour moi, n’a jamais été un simple jeu — il est devenu une histoire de passion, d’identité, de créativité et de drame permanent. Parmi tous les moments que j’ai vécus en tant que supporter, la soirée de 2017 où Barcelone a battu le Paris Saint-Germain 6–1, renversant la défaite 4–0 du match aller, reste la plus précieuse à mes yeux. Je la considère comme la plus grande remontada de l’histoire de la Ligue des Champions.

Aujourd’hui, je me spécialise dans plusieurs domaines : l’analyse tactique des championnats européens et arabes, la couverture des grandes compétitions européennes comme la Ligue des Champions et les tournois continentaux, ainsi que les stratégies SEO pour les médias sportifs. Cette combinaison m’offre une perspective unique, mêlant expertise technique et stratégie numérique.

En ce qui concerne mon onze de légende, je place Manuel Neuer dans les buts, avec en défense Dani Alves, Virgil van Dijk, Gerard Piqué et Philipp Lahm. Au milieu, je m’appuie sur le trio légendaire du Barça : Sergio Busquets, Andrés Iniesta et Xavi Hernández. En attaque, aucune équipe ne serait complète sans Lionel Messi, Ronaldo Nazário et Cristiano Ronaldo. Pour moi, Iniesta est le cœur battant de n’importe quelle équipe, tandis que l’association Messi-Cristiano représente une ère dorée impossible à reproduire.

