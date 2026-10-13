Sri Lanka Overview

Mikel Arteta prestou uma homenagem comovente a Ken Friar, figura histórica do Arsenal, após conduzir o time a uma vitória tranquila em competição europeia sobre o Lille, da França, na terça-feira à noite. O técnico espanhol dedicou o resultado, carregado de emoção, à figura lendária do clube, que morreu no início da semana.
Eberechi Eze revelou as orientações de Mikel Arteta no intervalo após marcar seu primeiro gol da temporada na vitória convincente do Arsenal sobre o Lille em competição europeia. O meia-atacante também elogiou a contribuição decisiva dos reservas que entraram no segundo tempo, enquanto a equipe do norte de Londres manteve seu aproveitamento de 100% no início da campanha continental na noite de terça-feira.
O Arsenal manteve o início perfeito de sua campanha na Champions League com uma vitória por 3 a 0 sobre o Lille no Emirates. Após um primeiro tempo truncado, o time deslanchou na segunda etapa, com gols de Jurrien Timber, Eberechi Eze e Bukayo Saka que garantiram os três pontos.