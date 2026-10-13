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Sri Lanka

Sri Lanka Overview

Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2

Eze revela recado de Arteta no intervalo após vitória do Arsenal sobre o Lille

Eberechi Eze revelou as orientações de Mikel Arteta no intervalo após marcar seu primeiro gol da temporada na vitória convincente do Arsenal sobre o Lille em competição europeia. O meia-atacante também elogiou a contribuição decisiva dos reservas que entraram no segundo tempo, enquanto a equipe do norte de Londres manteve seu aproveitamento de 100% no início da campanha continental na noite de terça-feira.

E. EzeM. Arteta
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Standings

Primera División crestPrimera División

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Mônaco crestMônaco6420105514
D
W
D
W
W
2Lille crestLille641194513
W
L
W
W
D
3Rennes crestRennes64111210213
W
L
W
W
W
4Lyon crestLyon6321114711
L
W
D
W
D
5Paris FC crestParis FC632184411
L
W
D
W
W
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