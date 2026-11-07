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1. FSV Mainz 05 harus mengakui keunggulan FC Bayern Munich dengan skor 1-2 di Bundesliga pada Sabtu sore. Namun, satu kejadian pada babak pertama membuat kubu Mainz sulit memahami keputusan wasit. Kapten Mainz, Nadiem Amiri, terutama tak bisa menerima keputusan tersebut.

Sesaat sebelum turun minum, Jae-Sung Lee menyundul bola dari tendangan bebas Amiri untuk mencetak gol yang sempat dianggap sebagai penyama kedudukan 1-1 bagi tuan rumah. Wasit Robert Schröder awalnya mengesahkan gol itu, tetapi membatalkan keputusannya setelah pemeriksaan VAR. Alasannya, Lee berada tipis dalam posisi offside saat tendangan bebas dilakukan.

Padahal, situasinya sempat terlihat hampir selesai. Kedua tim sudah bersiap di bagian lapangan masing-masing untuk memulai kembali pertandingan sebelum VAR akhirnya melakukan pemeriksaan. Tayangan ulang menunjukkan bahwa Lee memang berada dalam posisi offside. Manuel Neuer yang bergerak keluar maupun Jonathan Tah sempat sedikit menyentuh bola setelah tendangan bebas itu. Namun, sentuhan kedua pemain bertahan Bayern tersebut tidak dianggap sebagai tindakan memainkan bola secara terkontrol, sehingga posisi offside Lee tetap berlaku.

Amiri tetap tidak bisa memahami keputusan itu. "Awalnya saya sama sekali tidak mengerti alasannya. Apalagi wasit sudah meniup peluit dan kembali menunjuk titik tengah. Namun, dia kemudian mengatakan bahwa Lee offside. Bagi saya, itu bukan offside. Mereka harus menemukan suatu cara agar, mungkin, pemain boleh berada setengah meter dalam posisi offside, karena itu kan bukan offside," kata pemain tim nasional itu dengan frustrasi kepada Sky seusai pertandingan.

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Rekan setimnya, Philipp Tietz, yang mencetak gol untuk memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2 pada fase akhir pertandingan, juga mengaku bingung kepada Sky : "Tiba-tiba keputusannya dibalik dan gol itu ternyata tidak berlaku. Kejadian yang sangat aneh."

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Lamanya pemeriksaan VAR juga menambah keheranan. Empat menit berlalu sejak gol Lee yang sempat dianggap sah pada menit ke-40 hingga keputusan akhir pada menit ke-44. Tim media sosial Mainz pun menanggapi lamanya pemeriksaan itu dengan keras di X: "Konyol sekali. Setelah hampir empat menit, gol itu tiba-tiba tidak berlaku ... Gila!"

Dengan demikian, Bayern memasuki jeda babak pertama dengan keunggulan 1-0. Joshua Kimmich sebelumnya membawa tim asal Munich itu unggul lewat gol spektakuler. Pada menit ke-57, Lennart Karl mengubah skor menjadi 2-0 setelah kembali menerima umpan dari Harry Kane. Mainz tetap berjuang menghindari kekalahan. Namun, gol Tietz baru tercipta pada masa tambahan waktu, sehingga datang terlalu terlambat.

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Bagi Mainz, ini merupakan kekalahan keempat beruntun di pertandingan resmi, tiga di antaranya terjadi di Bundesliga. Hasil itu membuat tim asal Rheinhessen tersebut turun ke peringkat kesepuluh klasemen.