Perpindahan talenta muda, JJ Gabriel, yang berusia 16 tahun, dari Manchester United ke Real Madrid menghadapi kendala terkait ketidakmampuannya untuk tampil di Liga Champions UEFA Youth pada musim ini, meski ia telah terbang ke Spanyol sebagai persiapan merampungkan kesepakatan tersebut.

Gabriel memenuhi syarat untuk meninggalkan Old Trafford setelah menginjak usia 16 tahun bulan lalu, dengan memanfaatkan paspor Siprus miliknya, yang memungkinkannya melampaui batasan transfer terkait keluarnya Inggris dari Uni Eropa.

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Mengapa lebih memilih Real Madrid ketimbang Barcelona? Gabriel menjawab dengan dua kata

Namun, surat kabar "The Sun" asal Inggris menyebutkan, pada hari Sabtu ini, bahwa Real Madrid tidak puas dengan ketidakmungkinan pemain itu tampil di Liga Champions UEFA Youth, setelah ia sebelumnya telah mengikuti kompetisi tersebut bersama Manchester United dan mencetak hat-trick, sehingga hal ini akan menghalanginya bermain bersama klub Spanyol tersebut di kompetisi itu selama sisa musim.

Real Madrid berencana merekrut penyerang muda itu ke tim cadangannya, namun ketidakmampuan memanfaatkannya di kompetisi Eropa menjadi kendala penting dalam perhitungan klub, meski ekspektasi terhadap rampungnya kesepakatan tetap ada, yang akan memberikan Manchester United kompensasi finansial yang diperkirakan mencapai sekitar 350 ribu pound sterling.

Gabriel belum lama ini mengungkapkan kepada surat kabar "Marca" asal Spanyol tentang ambisi besarnya, dengan mengatakan: "Impianku adalah memenangkan Ballon d'Or", setelah ia memang telah mulai berlatih di Madrid.

Permintaan yang ditolak

Pemain itu membuat kejutan pada September lalu, ketika ia memberi tahu para petinggi Manchester United tentang keinginannya untuk hengkang, dan mengajukan pemberitahuan resmi mengenai niatnya meninggalkan klub, meski ia telah bergabung dengan skuad mereka pada usia 11 tahun.

Keluarga pemain tersebut sempat meminta agar ia tampil bersama Manchester United selama 20 menit, saat menghadapi Sabah dari Azerbaijan di Liga Champions UEFA, namun pelatih Michael Carrick tidak mengabulkan permintaan itu, sebelum akhirnya Gabriel terpaksa berlatih sendirian setelah mengumumkan keinginannya untuk hengkang.

Surat kabar "The Sun" menambahkan bahwa pemain itu menuntut gaji tahunan tujuh digit, dalam pembicaraan yang ia lakukan dengan Bayern Munich, dan ia juga menjadi incaran Barcelona.