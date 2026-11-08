Barcelona Balas Transfer Real Madrid dengan Mengincar Mutiara Jerman

JJ Gabriel telah memulai hitungan mundur untuk pengumuman resmi kepindahannya ke Real Madrid. Ini merupakan sebuah pukulan jitu di bursa transfer, meski dengan harga yang fantastis, di mana sumber-sumber yang dekat dengan kesepakatan ini memperkirakan bahwa mendatangkan gelandang berusia 16 tahun tersebut akan membutuhkan pengeluaran mendekati angka 15 juta euro, menurut surat kabar Catalunya "Sport".

Real Madrid menginginkan Gabriel dengan harga berapa pun, dan kesepakatan antara kedua belah pihak sudah dianggap final di Barcelona sejak lama. Bukan suatu kebetulan bahwa Deco dan agen pemain Inggris itu, Ali Barat, menjalin hubungan yang erat, karena direktur olahraga Barcelona mengetahui — di setiap saat — lelang yang digelar untuk kesepakatan tersebut.

Baca Juga

Dari krisis Maroko hingga tuduhan terhadap Messi dan FIFA: Federasi Mesir mengakhiri perang Hossam Hassan

Bintang Bundesliga memimpikan Barcelona, dan Deco bertemu dengan agennya

Menurut surat kabar tersebut, Gabriel terlihat bagi Barcelona sebagai bintang masa depan, tetapi Eropa dipenuhi oleh sejumlah besar pemain muda yang dapat meledak dalam waktu dekat dengan level yang setara atau bahkan melampauinya. Surat kabar itu menambahkan: "Di Barcelona mereka menegaskan bahwa mereka tidak akan berbuat gegabah demi para pemain muda, dan mereka menunjuk pada keberadaan beberapa bakat muda, seperti pemain muda Jerman Niko Ilicevic".

Dan dalam beberapa jam terakhir, media Kroasia menegaskan bahwa ketertarikan Barcelona kepada Niko Ilicevic "melampaui sekadar memantau salah satu dari bakat-bakat muda luar biasa itu". Hal ini terjadi setelah Adolf Hütter, pelatih Eintracht Frankfurt, memberinya kesempatan untuk tampil pertama kalinya di Bundesliga, pada menit-menit terakhir pertandingan melawan Hamburg, tepat setelah ia menginjak usia enam belas tahun, pekan lalu.

Penampilannya hanya sekitar 10 menit, tetapi Hütter sudah melihat cukup untuk terkesan dengan level Niko di akhir pertandingan. Ia berkata: "Hanya dalam enam atau tujuh menit, ia menunjukkan jauh lebih banyak dari yang diharapkan. Ia luar biasa, tetapi itu tidak mengejutkan saya, karena ia juga menunjukkannya dalam latihan".

Siapa itu Niko Ilicevic?

Niko adalah gelandang serang klasik yang bisa bermain di beberapa area lini tengah, dengan kemudahan untuk menjangkau batas kotak penalti, dan ia memiliki kaki kiri yang menakjubkan, menurut "Sport".

Meski masih muda, dan tinggi badannya belum mencapai 1,80 meter, ia menonjol dengan daya saing dan kematangannya. Ia adalah pemain internasional bersama timnas junior Jerman, dan bukan suatu kebetulan bahwa ia adalah keponakan Ivo Ilicevic, pemain internasional Kroasia yang terkemuka.

Federasi Kroasia bahkan sudah melakukan kontak dengan Niko dan lingkungan sekitarnya, untuk bersiap menyongsong kemungkinan bergabung dengan tim nasional utama.

Laporan-laporan Jerman menegaskan bahwa pencari bakat dari Barcelona, Manchester City, dan Chelsea, serta tentu saja Bayern Munich, memantau dengan cermat segala perkembangan Niko. Surat kabar "Bild" bahkan melangkah lebih jauh, dan menegaskan bahwa Real Madrid memantaunya. Adapun di Italia, "Sky" melaporkan bahwa Inter dan Milan juga mengirim utusan untuk memantau dari dekat perkembangan "permata besar Jerman" itu.

Perselisihan kontrak

Niko Ilicevic baru berusia 16 tahun, dan ia telah menandatangani kontrak dengan Eintracht yang berlaku hingga ia berusia 18 tahun. Dan sebagaimana terlihat jelas, rumor bursa transfer sudah menaikkan nilai seorang pemain yang perlu segera menyesuaikan gajinya. Dalam konteks ini, perselisihan pertama antara pemain dan klub tidak menunggu lama untuk muncul.

Dikatakan bahwa Eintracht menjajaki pendapat lingkungan sang pemain demi mengamankan kelangsungannya, dan menghindari kepergiannya yang mungkin terjadi tanpa memperoleh imbalan ekonomi yang signifikan. Respons sang pemain dan keluarganya positif, tetapi dengan syarat dimasukkannya klausul tambahan yang memudahkan kepergian "dengan harga yang wajar", jika datang tawaran dari salah satu klub besar Eropa.

Surat kabar itu menutup: "Niko dikagumi oleh Barcelona, dan banyak klub besar Eropa lainnya. Klub Catalunya itu telah menyaksikannya secara langsung, dan secara rutin memantau perkembangan pribadi dan sepak bolanya. Ini adalah bakat lain yang ditambahkan ke daftar masa depan".