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Musim sulit Manuel Neuer berlanjut setelah cedera kakinya kambuh dan ia kembali melakukan kesalahan mencolok saat Bayern Munich menang 2-1 atas Mainz. Kiper veteran itu terpaksa ditarik keluar sebelum turun minum, sehingga kembali memunculkan kekhawatiran mengenai kondisi fisik dan performanya.

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Neuer jalani laga sulit di markas Mainz

Bayern meraih kemenangan 2-1 di markas Mainz, tetapi perhatian segera tertuju kepada Neuer. Performa kiper veteran itu mendapat sorotan tajam setelah kembali tampil mengkhawatirkan.

Pada usia 40 tahun 225 hari, Neuer menjadi pemain tertua yang pernah membela Bayern, melampaui Bernd Dreher. Namun, penampilannya yang bersejarah itu berakhir sebelum turun minum akibat cedera kaki yang kambuh. Sebelum digantikan lebih awal oleh Jonas Urbig yang berusia 23 tahun, Neuer melakukan kesalahan penilaian yang serius. Ia gagal mengantisipasi umpan silang yang membuat Lee Jae-Sung mencetak gol, meski Bayern terselamatkan oleh keputusan offside.

Bayern cemas cedera kaki Neuer kembali kambuh

Cedera itu menjadi kekhawatiran besar bagi Bayern karena Neuer baru-baru ini absen dalam empat pertandingan akibat masalah kaki yang sama persis. Ia baru saja kembali bermain dalam kemenangan Bayern atas Atletico Madrid di Champions League pada tengah pekan. Karena pelatih kepala Vincent Kompany absen akibat sakit, asisten pelatih Aaron Danks memberikan kabar yang mengkhawatirkan mengenai kondisi sang kiper.

"Ia kembali merasakan sesuatu pada kakinya," ungkap Danks setelah peluit akhir. "Saat ini kami belum tahu apa-apa, tetapi jelas kondisinya tidak baik."

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Statistik tunjukkan penurunan performa yang tajam

Kesalahan yang nyaris berbuah gol melawan Mainz hanyalah yang terbaru dari daftar kesalahan Neuer yang terus bertambah. Ia pernah dianggap sebagai kiper terbaik di dunia. Bulan lalu, kesalahannya saat menghadapi Augsburg membuat Robin Fellhauer mencetak gol tercepat dalam sejarah Bundesliga setelah hanya delapan detik.

Data Opta menunjukkan penurunan tajam dalam keandalan Neuer. Kesalahannya melawan Augsburg merupakan kesalahan kelima yang berujung gol dalam 17 pertandingan liga sebelumnya, atau rata-rata satu kesalahan setiap 3,4 pertandingan. Angka itu menunjukkan penurunan besar dari standar biasanya. Dalam 248 penampilan sebelum rentetan laga tersebut, ia hanya melakukan sepuluh kesalahan serupa, atau satu setiap 24,8 pertandingan.

Assist Kane jaga Bayern di puncak klasemen

Terlepas dari kekhawatiran seputar Neuer, Bayern memperpanjang rekor tak terkalahkan dalam laga tandang liga menjadi 31 pertandingan. Harry Kane tidak mencetak gol, tetapi menyumbang assist untuk Joshua Kimmich dan Lennart Karl yang berusia 18 tahun. Kemenangan itu menjaga Bayern di puncak klasemen Bundesliga dengan 21 poin, unggul selisih gol atas Borussia Dortmund.