Tottenham Hotspur punya kartu truf istimewa untuk kepulangan sensasional Harry Kane

Tottenham Hotspur masih memiliki keunggulan khusus terkait kemungkinan kembalinya Harry Kane. Meski penyerang Inggris itu baru-baru ini menandatangani kontrak baru bernilai fantastis dengan Bayern München, mantan klubnya memiliki klausul yang dapat memengaruhi transfer pada masa mendatang. Demikian dilaporkan The Telegraph.

Kane baru-baru ini memperpanjang kontraknya di Bayern hingga pertengahan 2029. Menurut laporan sebelumnya, kontrak itu juga menjadikannya pemain dengan bayaran tertinggi di Eropa, dengan gaji pokok yang dijamin kabarnya sekitar 400.000 pound per pekan. Namun, perpanjangan kontrak tersebut tidak berarti Tottenham kehilangan seluruh peluang untuk bereuni dengan mantan kaptennya.

Saat Kane pindah ke Bayern pada musim panas 2023, Tottenham menyepakati sebuah hak khusus. Klub London itu memiliki apa yang disebut "hak opsi pertama untuk menyamai tawaran", sehingga mereka dapat menyamai tawaran klub lain untuk sang penyerang. Kesepakatan itu tetap berlaku sepanjang Kane menjadi pemain Bayern, termasuk setelah perpanjangan kontrak berikutnya.

Klausul tersebut hanya berlaku jika Bayern memutuskan untuk menjual Kane dan sang penyerang sendiri terbuka untuk kembali ke Tottenham. Tidak ada nilai transfer yang disepakati sebelumnya. Jika klub lain mencapai kesepakatan dengan Bayern, Tottenham akan mendapat kesempatan untuk mengajukan tawaran dengan nilai yang sama dan berupaya membawa Kane kembali ke London.

Menurut The Telegraph, Tottenham akan memanfaatkan setiap peluang yang mampu mereka biayai untuk memulangkan pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah klub itu. Namun, kemungkinan kembali ke Tottenham saat ini bukan sesuatu yang sedang dipikirkan Kane. Penyerang berusia 33 tahun itu sepenuhnya fokus pada masa depannya bersama Bayern, tempat ia masih ingin memenangi trofi-trofi besar.

Kane pindah ke Jerman pada 2023 dengan nilai transfer sekitar 95 juta euro. Pemain Inggris itu membela Tottenham selama 13 tahun dan mencetak total 280 gol. Catatan tersebut menjadikannya pemain paling produktif dalam sejarah klub.

Di Bayern, Kane juga telah mencatatkan statistik yang mengesankan, dengan kemenangan di Ballon d'Or pekan lalu sebagai puncaknya. Meski begitu, kesepakatan yang telah dibuat membuat peluangnya untuk kembali ke Tottenham tetap terbuka, meski tipis.