Goal.com
Live
+18 or +21, depending on state | Commercial Content | T&C's Apply | Play Responsibly | Publishing Principles
This page contains affiliate links. When you purchase through the links provided, we may earn a commission.
Live Scores, Stats, and the Latest News
Hussein Hamdy

Translated by

Barcelona are set for a strong comeback, with Flick unveiling the squad for Sunday’s derby

Barcelona manager Hans-Dieter Flick has named his squad for tonight’s derby against Espanyol in La Liga’s Matchday 31.

Barcelona currently lead La Liga with 76 points, six clear of second-placed Real Madrid, having played one game fewer.

The squad includes the return of Dutch midfielder Frenkie de Jong, who has been cleared to play.

Andreas Christensen, Raphinha and Marc Bernal remain sidelined through injury.

Barcelona’s full squad for the derby is as follows:

Goalkeepers: Juan García, Cezni, Eder Alier.

Defenders: Cancelo, Balde, Araujo, Cubarcio, Gerard, Koundé, Eric, Curtis, Xavi.

Midfield: Gavi, Pedri, Ferran, Casado, Olmo, De Jong.

Forwards: Ferran Torres, Lewandowski, Lamine Yamal, Rashford, Rony Barge.

read: Flick stuns Arbeloa: “I won’t waste my energy responding to him”.

Advertisement

ENJOYED THIS STORY?

Add GOAL.com as a preferred source on Google to see more of our reporting