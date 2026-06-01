Sagan Tosu Overview

Yan Diomande RB Leipzig 2025

PSG mengalahkan Liverpool dalam perburuan pengganti Mohamed Salah

Upaya Liverpool mencari pengganti jangka panjang untuk Mohamed Salah menemui hambatan besar, karena Paris Saint-Germain tampaknya kini berada di posisi terdepan untuk merekrut salah satu talenta paling menjanjikan di Eropa. Juara Ligue 1 tersebut dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bintang muda RB Leipzig, Yan Diomande, setelah sang pemain menyetujui kepindahannya ke Parc des Princes.

Paris Saint-Germain Training Session And Press Conference - UEFA Champions League Final 2026

PSG hampir mencapai kesepakatan senilai €25 juta untuk Batrakov

Paris Saint-Germain tidak membuang-buang waktu di bursa transfer dalam upayanya untuk memperkuat kesuksesan di kancah Eropa, dengan kesepakatan untuk Aleksey Batrakov kini telah memasuki tahap akhir. Bintang muda asal Rusia itu telah menjadi target utama juara Prancis tersebut, dan kepindahannya ke Parc des Princes tampaknya tinggal menunggu waktu saja.

National Television Awards 2025 - Arrivals

Lineker menyebut tiga tim yang lebih baik daripada Arsenal

Gary Lineker memberikan penilaian yang blak-blakan mengenai posisi Arsenal di kancah sepak bola Eropa pasca kekalahan menyakitkan mereka di final Liga Champions melawan Paris Saint-Germain. Meskipun Mikel Arteta berhasil membawa The Gunners meraih gelar juara Liga Premier yang bersejarah, mantan striker timnas Inggris itu berpendapat bahwa mereka masih tertinggal dari tiga raksasa Eropa dalam hal hiburan murni.

Euro Manager of the Year GFX

PERINGKAT: 20 Manajer Terbaik Musim Eropa

Musim Eropa 2025-26 telah berakhir, dan berakhirnya musim ini sama seperti musim 2024-25 yang berakhir 12 bulan sebelumnya, dengan Paris Saint-Germain mengangkat trofi Liga Champions di akhir pertandingan final. Kemenangan atas Arsenal di Budapest pada hari Sabtu itu berlangsung jauh lebih ketat dibandingkan saat mereka menghancurkan Inter di Munich, namun disambut dengan kegembiraan yang tak kalah besar oleh raksasa Prancis tersebut dan para pendukungnya karena mereka berhasil meraih gelar ganda setelah sebelumnya telah menjuarai Ligue 1.

Standings

Premier League crestPremier League

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Paris Saint-Germain crestParis Saint-Germain34244674294576
L
W
W
D
W
2Lens crestLens34224866353170
W
L
W
D
D
3Lille crestLille34187952371561
L
W
D
W
D
4Lyon crestLyon341861053401360
L
L
W
W
W
5Marseille crestMarseille341851163451859
W
W
L
D
L
