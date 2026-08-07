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Primera División

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Primera División, partidos y resultados

viernes, 14 de agosto
Alavés badge
Alavés
ALA
Getafe badge
Getafe
GET
DAZN

Míralo en directo en

DAZN
Movistar+
Sevilla badge
Sevilla
SEV
Rayo Vallecano badge
Rayo Vallecano
RAY
Movistar+
sábado, 15 de agosto
Racing Santander badge
Racing Santander
SAN
Villarreal badge
Villarreal
VIL
DAZN

Míralo en directo en

DAZN
Movistar+
Espanyol badge
Espanyol
ESP
Levante badge
Levante
LEV
Movistar+
Celta Vigo badge
Celta Vigo
CEL
Osasuna badge
Osasuna
OSA
Movistar+
domingo, 16 de agosto
Deportivo de A Coruna badge
Deportivo de A Coruna
COR
Elche badge
Elche
ELC
DAZN

Míralo en directo en

DAZN
Movistar+
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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Athletic Club crestAthletic Club00000000
2Atlético Madrid crestAtlético Madrid00000000
3Barcelona crestBarcelona00000000
4Celta Vigo crestCelta Vigo00000000
5Alavés crestAlavés00000000
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