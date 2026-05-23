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Primera División - Primera División Abanca Balaidos

Cómo ver Celta Vigo vs Sevilla en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

El partido se puede ver en directo a través de Movistar+. A continuación encontrarás las opciones de emisión disponibles para seguir el encuentro en televisión y en streaming.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

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El Celta Vigo recibe al Sevilla en Abanca Balaídos en un duelo de Primera División que llega en un momento delicado para ambos conjuntos. Con la temporada entrando en su recta final, los puntos en juego tienen un peso real en la clasificación.

El equipo de Claudio Giráldez llega a este partido en una posición cómoda en la tabla, pero con la necesidad de recuperar solidez tras un tramo irregular. La victoria ante el Atlético de Madrid, un triunfo de mérito fuera de casa, fue el punto más alto de su reciente racha, aunque la derrota posterior en Levante frenó el impulso en el peor momento.

El Sevilla, por su parte, aterrizó en Vigo después de caer 1-0 ante el Real Madrid en el Sánchez-Pizjuán. Fue Vinícius Júnior quien decidió ese partido con un gol en la primera mitad, dejando al equipo de Luis García Plaza con una derrota que no borra, sin embargo, el trabajo de las semanas anteriores.

Antes de ese tropiezo frente al Madrid, el Sevilla había encadenado tres victorias consecutivas en LaLiga, incluyendo un triunfo a domicilio ante el Villarreal por 3-2. Ese momento de forma le había dado a los andaluces cierta estabilidad en la zona media de la tabla, y el objetivo ahora es retomar esa dinámica.

Balaídos ha sido un fortín para el Celta en los momentos importantes, y el conjunto gallego querrá aprovechar la ventaja de jugar en casa para sumar tres puntos que consoliden su posición en la parte alta de la clasificación.

Para saber cómo ver el Celta Vigo vs Sevilla en directo, con el canal de TV disponible y la hora de inicio, sigue leyendo.

Noticias del equipo y escuadras

Claudio Giráldez no podrá contar con Carl Starfelt ni con Miguel Román, ambos en la enfermería. El técnico celeste apunta a un once con Ionut Andrei Radu bajo palos, y una alineación que incluye a Marcos Alonso, Yoel Lago, Javi Rodríguez, Ilaix Moriba, Ferran Jutglà, Javi Rueda, Williot Swedberg, Sergio Carreira, Fer López y Borja Iglesias.

El Sevilla llega con la baja de Marcao por lesión y sin Juanlu Sánchez, que cumple sanción. Luis García Plaza dispone de un once proyectado con Odysseas Vlachodimos en portería, respaldado por José Ángel Carmona, Gabriel Suazo, Andrés Castrín y Kike Salas en defensa, y Rubén Vargas, Djibril Sow, Oso, Nemanja Gudelj, Neal Maupay y Akor Adams completando el equipo. Se añadirán actualizaciones si hay cambios antes del encuentro.

Forma

El Celta Vigo ha sumado dos victorias, un empate y dos derrotas en sus últimos cinco partidos de LaLiga. El resultado más reciente fue un empate 1-1 ante el Athletic Club, que llegó tras una derrota ante el Levante por 3-2. Los dos triunfos del periodo, ante el Elche por 3-1 y ante el Atlético de Madrid por 1-0, muestran la capacidad del equipo para competir contra rivales de nivel, aunque la irregularidad ha sido la nota dominante. En total, el Celta ha marcado siete goles y ha encajado siete en ese tramo.

El Sevilla llega con tres victorias en sus últimos cinco encuentros ligueros, aunque la más reciente fue una derrota por 1-0 ante el Real Madrid. Antes de ese partido, los de Luis García Plaza habían ganado en Villarreal por 3-2, derrotado al Espanyol por 2-1 y al Real Sociedad por 1-0. Las dos derrotas del periodo, ante Osasuna y ante el Madrid, enmarcan a un equipo con capacidad ofensiva pero con cierta fragilidad defensiva: ocho goles marcados y cinco encajados en cinco jornadas.

Historial de Enfrentamientos Directos

El encuentro más reciente entre ambos equipos se disputó en enero de 2026 en el Sánchez-Pizjuán, con el Celta llevándose los tres puntos por 1-0. Antes de eso, en mayo de 2025, fue el Celta quien ganó en Balaídos por 3-2 en un partido vibrante. Mirando los últimos cinco enfrentamientos en LaLiga, el balance es equilibrado: el Celta ha ganado dos veces, el Sevilla otras dos, y el partido restante acabó en empate. Los precedentes recientes apuntan a un duelo igualado, con el factor campo como posible diferencia.

Clasificación

En la clasificación de Primera División, el Celta Vigo ocupa la sexta posición, mientras que el Sevilla se sitúa en el decimotercer puesto. Los gallegos defienden un lugar en la parte alta de la tabla; los andaluces buscan alejarse de la zona de preocupación y escalar posiciones en el tramo final de la temporada.