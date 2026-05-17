En un partido que nunca alcanzó un punto álgido, Vinicius marcó el gol decisivo.

En el minuto 15, el brasileño batió al portero desde dentro del área para firmar su gol 22 de la temporada.

Antes, el codo de Mbappé golpeó a un defensa en la cara, lo que provocó protestas de los sevillistas que pedían falta. El árbitro dejó seguir y Vinicius no falló.

A partir de ahí, el Madrid se apoyó en su sólida defensa, rasgo que le mantiene invicto en sus últimos 27 partidos de Liga cuando marca primero.