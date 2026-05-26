Corinthians vs Platense Pronóstico y Apuestas Copa Libertadores | 27/05/26

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Mejores apuestas Corinthians vs Platense

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Nuestro análisis: Forma de ambos equipos

Predicción de resultado: Corinthians 1-0 Platense

Corinthians 1-0 Platense Predicción de goleadores: Corinthians: Zakaria Labyad

Victorias en casa y empates a domicilio: esa es la fórmula del éxito para Corinthians en esta Copa Libertadores. El conjunto paulista ha sumado de a tres en sus últimos seis partidos como local.

El más reciente fue ante Atlético Mineiro, un duelo que destrabó Zakaria Labyad tras salir del banquillo para firmar el 1-0 definitivo, un triunfo balsámico que sacó al Timão de la zona de descenso en el campeonato local.

Por su parte, Platense llega arrastrando una campaña muy floja en el torneo argentino, donde apenas ha podido rascar tres victorias en 16 jornadas.

A pesar de su reciente tropiezo frente a Santa Fe, el Calamar viaja a São Paulo dependiendo de sí mismo para amarrar la segunda plaza del grupo. Eso sí, la asignatura pendiente son las salidas: el cuadro argentino no gana lejos de su feudo desde que venció 2-1 a Peñarol en la segunda jornada de la fase de grupos.

Alineaciones Probables Corinthians vs Platense

Posible alineación de Corinthians:

H. Souza, P. Milans, G. Henrique, G. Paulista, Anglieri, Allan, M. Pereira, K. César, André, Z. Labyad y P. Raul.

Posible alineación de Platense:

Borgogno, Lagos, Mendia, Vázquez, Silva, Gómez, Amarfil, Lencina, Ferreira, Zapiolo y Maneiro.

Las mejores apuestas Corinthians vs Platense

1er Pronóstico Corinthians vs Platense: Victoria de Corinthians @ 1.76 en bet365

La solidez defensiva inclina la balanza a favor del Timão

Mientras que los otros tres integrantes del grupo han encajado siete goles cada uno, el Timão apenas ha recibido dos tantos en sus cinco presentaciones en el torneo continental. Este cerrojo defensivo es la razón por la cual el equipo ya tiene asegurado el primer puesto del grupo antes de recibir a Platense en su estadio.

Tras encadenar dos victorias consecutivas por 1-0 en casa, el conjunto brasileño parte como claro favorito para llevarse el triunfo en un escenario de pocos goles. Enfrente tendrá a un rival que cerró el campeonato argentino con una preocupante media goleadora muy inferior a un tanto por partido, firmando apenas 10 dianas en 16 encuentros.

2ºPronóstico Corinthians vs Platense: (Margen de victoria) Corinthians por 1 gol @ 3.10 en bet365

Un local que no acostumbra a golear

Ya sea imponiendo su ritmo o en partidos de máxima paridad, el Timão de Fernando Diniz se ha acostumbrado a resolver sus encuentros por la mínima. De hecho, cinco de las últimas seis victorias de la escuadra paulista se saldaron con un margen de un solo gol de diferencia.

Incluso en citas donde se mostró muy superior en el trámite de juego, como ocurrió en el clásico frente a São Paulo o ante Barra en la Copa de Brasil, el Timão no logró plasmar esa superioridad en el marcador con una ventaja más holgada.

3er Pronóstico Corinthians vs Platense: Zakaria Labyad anotará en cualquier momento @ 4.00 en bet365

Una oportunidad de oro para el atacante marroquí

Con la tranquilidad de no jugarse nada en la tabla y la posibilidad real de rotar la plantilla, el técnico de Corinthians podría premiar el gran momento de Zakaria Labyad dándole la titularidad. No hay que olvidar que el extremo marroquí fue el héroe del fin de semana al anotar el gol del triunfo frente a Atlético Mineiro.

Labyad ya fue de la partida en la anterior jornada de la Copa Libertadores, donde también vio puerta en el empate 1-1 frente a Peñarol, lo que lo convierte en el autor de los dos últimos goles oficiales de su equipo. Si buscas un mercado interesante en esta casa de apuestas, el gol del africano tiene un valor tremendo.