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Leagues Cup

Leagues Cup Overview

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MLS enters prediction markets with Polymarket partnership

Major League Soccer is formalizing its approach to prediction markets through a new multi-year partnership with Polymarket, a deal that combines fan engagement ambitions with tighter league oversight. Soccer United Marketing, the league’s commercial arm, announced the agreement Monday, naming Polymarket an official partner of MLS and Leagues Cup in the United States.

Major League Soccer
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Leagues Cup, fixtures & results

Monday, August 3
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CIN
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PAC
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Columbus Crew
COL
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Atlas
ATL
Charlotte FC badge
Charlotte FC
CLT
Club Universidad Nacional badge
Club Universidad Nacional
CUN
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Minnesota United
MIN
FC Juarez badge
FC Juarez
JUA
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Tigres
TIG
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Real Salt Lake
RSL
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Vancouver Whitecaps
VAN
Atlante badge
Atlante
ATL
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Standings

PosTeamPWDLFA+/-PTSForm
1Atlante crestAtlante00000000
2Atlas crestAtlas00000000
3Atletico de San Luis crestAtletico de San Luis00000000
4Austin FC crestAustin FC00000000
5CD Guadalajara crestCD Guadalajara00000000
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