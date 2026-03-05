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Leagues Cup
Leagues Cup Overview
Leagues Cup, fixtures & results
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Standings
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|Pos
|Team
|P
|W
|D
|L
|F
|A
|+/-
|PTS
|Form
|1
|Atlante
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|2
|Atlas
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|3
|Atletico de San Luis
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|4
|Austin FC
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|5
|CD Guadalajara
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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