En su despedida, Azpilicueta escribió: «Querido fútbol: Esta temporada será mi última como profesional. Tras años viviendo mi sueño, es hora de un nuevo capítulo.

«A pesar de haberme preparado para este momento, me ha costado escribir esta carta. Tras 20 temporadas, muchas personas han marcado mi carrera».

Agradeció a clubes y personas que marcaron su carrera: «A mis compañeros, entrenadores y al personal de todos los equipos en los que tuve la suerte de estar, gracias por ayudarme a crecer cada día como persona y como jugador».

«Vestir las camisetas de CA Osasuna, Olympique de Marsella, Chelsea FC, Atlético de Madrid y Sevilla FC, y representar a mi país en los escenarios más importantes, ha sido un verdadero privilegio. Cada momento ha significado mucho para mí».



