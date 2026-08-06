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Posiciones

PosiciónEquipoPWDLFA+/-PuntosFormulario
1Athletic Bilbao crestAthletic Bilbao00000000
2Atlético Madrid crestAtlético Madrid00000000
3FC Barcelone crestFC Barcelone00000000
4Celta Vigo crestCelta Vigo00000000
5Deportivo Alaves crestDeportivo Alaves00000000
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