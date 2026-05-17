Aquí GOAL te ofrece todo lo que necesitas saber sobre cómo ver el partido, incluyendo el canal de TV, detalles de transmisión y más.

Primera División - Primera División Estadio R. Sanchez Pizjuan

Cómo ver Sevilla vs Real Madrid en línea - Canales de TV y transmisiones en vivo

Es posible que recibamos una comisión si te suscribes a través de uno de nuestros enlaces.

A continuación encontrarás las opciones de canal de TV y emisión en directo disponibles para seguir el Sevilla vs Real Madrid. El partido se puede ver a través de Movistar+ y DAZN, las dos plataformas con derechos de retransmisión de la Primera División en España.

Si te encuentras fuera de España durante el partido, puedes utilizar una VPN para acceder a las plataformas habituales como si estuvieras en el país. Elige un servidor español, inicia sesión en tu servicio de streaming de confianza y sigue el partido sin interrupciones desde cualquier lugar.

Cómo ver desde cualquier lugar con VPN

Si estás en el extranjero, es posible que necesites usar una red privada virtual (VPN) para ver los juegos usando tu servicio de transmisión habitual. Una VPN, como NordVPN, te permite establecer una conexión segura en línea al transmitir. Si no estás seguro de qué VPN usar, consulta la guía de GOAL sobre las mejores VPNs para transmitir deportes.

El Sevilla recibe al Real Madrid en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán en un partido de Primera División que llega en un momento de tensión interna en el conjunto blanco y de renovada confianza en el equipo sevillista.

El Sevilla llega al partido con tres victorias consecutivas en la liga, la más reciente una remontada ante el Villarreal que terminó 3-2. El equipo de Nervión ha recuperado solidez en las últimas semanas tras un tramo difícil a finales de abril.

El Real Madrid, por su parte, atraviesa una semana marcada por la polémica en torno a Kylian Mbappé, cuya situación en el club ha escalado hasta el punto de que el presidente Florentino Pérez habría convocado al delantero francés a una reunión urgente en la sede del club. En el terreno deportivo, los blancos vienen de perder ante el Barcelona antes de recuperarse con una victoria sobre el Real Oviedo.

El técnico madridista Álvaro Arbeloa afronta el partido con bajas importantes en defensa, mientras que el Sevilla también presenta ausencias en su plantilla. Ambos equipos llegan con listas de convocados condicionadas por lesiones.

El Real Madrid ocupa la segunda posición en la tabla de Primera División, lo que convierte este desplazamiento a Sevilla en un partido con implicaciones directas en la clasificación final. El Sevilla, en mitad de la tabla, buscará aprovechar su condición de local.

El historial reciente entre ambos conjuntos favorece claramente al Real Madrid, que ha ganado en sus últimas visitas al Sánchez-Pizjuán. Los sevillistas necesitarán su mejor versión para romper esa tendencia.

A continuación encontrarás toda la información sobre dónde ver el partido en directo, el canal de televisión que lo emite y la hora exacta del inicio.

Noticias del equipo y escuadras

El Sevilla llega al partido sin Iván Romero ni Marcao, ambos en la enfermería. El once proyectado sitúa a Vlachodimos bajo palos, con una defensa formada por Azpilicueta, Oso, Suazo y Carmona, y un centro del campo en el que figuran Salas, Vargas, Agoume y Sow, con Adams y Maupay como referentes ofensivos.

El Real Madrid viaja a Sevilla con las bajas confirmadas de Eder Militão, Arda Güler y Rodrygo. Courtois ocupa la portería en el once previsto, con Asencio, Francisco García, Rüdiger y Alexander-Arnold en defensa. Tchouaméni y Camavinga forman el doble pivote, con Bellingham, Díaz y Vinicius Junior acompañando a Mbappé en las posiciones de ataque. Se añadirán actualizaciones si se producen novedades antes del partido.

Forma

El Sevilla llega al partido con un balance de tres victorias, ningún empate y dos derrotas en sus últimos cinco encuentros de liga. Tras caer ante el Levante y el Osasuna a finales de abril, el equipo encadenó victorias ante la Real Sociedad, el Espanyol y el Villarreal, sumando seis goles marcados en esos tres partidos. La última de esas victorias, un 3-2 fuera de casa ante el Villarreal, refleja un equipo con capacidad goleadora y carácter para sacar resultados difíciles.

El Real Madrid acumula tres victorias, una derrota y un empate en el mismo período. Los blancos cedieron ante el Barcelona por 2-0 a principios de mayo, un resultado que frenó su racha, pero respondieron con una victoria 2-0 ante el Real Oviedo en el último partido. En total, el equipo ha marcado seis goles y encajado cuatro en sus últimas cinco salidas, con un empate 1-1 ante el Real Betis que también apunta a cierta irregularidad defensiva.

Historial de Enfrentamientos Directos

El historial reciente entre Sevilla y Real Madrid está dominado por los visitantes. En el encuentro más reciente, disputado en el Santiago Bernabéu en diciembre de 2025, el Real Madrid venció al Sevilla por 2-0 en Primera División. A lo largo de los cinco últimos enfrentamientos entre ambos, el conjunto blanco ha ganado en cuatro ocasiones, con el único punto cedido siendo un empate 1-1 en el Sánchez-Pizjuán en octubre de 2023. El Sevilla no ha logrado superar al Real Madrid en ninguno de esos cinco duelos.

Clasificación

En la tabla de Primera División, el Real Madrid ocupa la segunda posición, lo que hace de este partido una cita con peso directo en la lucha por los puestos de cabeza. El Sevilla se sitúa en duodécima posición, en la zona media de la clasificación.