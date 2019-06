Mercado da bola do PSG: Neymar, Mbappé, Coutinho e o que mais pode mudar no time francês

Algumas mudanças podem ser feitas no PSG para a próxima temporada; saída de Neymar e possível chegada de Coutinho agitam os bastidores do time

Campeão da 2018/19, o , por sua vez, não atingiu o principal objetivo do time na temporada: conquistar a . Com um elenco milionário e repleto de estrelas, as altas cifras investidas pela diretoria não saíram como o planejado. E, após outro fracasso na Champions, a equipe passará por algumas reformulações para a próxima temporada.

Quais são os principais rumores e possibilidades envolvendo o clube francês nesta janela de transferência? Confira:

SAÍDA DE NEYMAR / CHEGADA DE COUTINHO

A possível volta de Neymar ao Barcelona tem mexido com os ânimos da diretoria do . Após rumores sobre a insatisfação do dono do PSG com Neymar terem sido divulgados na imprensa internacional, a permanência do brasileiro em Paris é quase mínima.

Neymar que já ressaltou o desejo de “voltar para casa”, se referindo ao Barça, só aumentou as chances de retornar ao time da Catalunha. Segundo informações do jornal espanhol Sport, Ney estaria disposto a uma redução salarial para fechar acordo com o Barcelona.



(Foto: Getty Images/Goal)

Segundo a apuração da Goal, o presidente do Barça Josep Maria Bartomeu teria colocado Philippe Coutinho na mesa de negociação por saber do interesse do PSG no atacante. O Barça estaria disposto a pagar 100 milhões de euros em dinheiro (R$ 434 milhões) e ceder Coutinho aos franceses, cujo valor estimado de mercado é de 150 milhões de euros.

Na última semana ainda foi especulado que o planejava mandar o trio Samuel Umtiti, Ivan Rakitic e Ousmanne Dembelé por Neymar. O zagueiro francês é o principal candidato a ser incluído no negócio.

SUBSTITUTO PARA DANIEL ALVES

Daniel Alves surpreendeu os fãs da equipe francesa após anunciar que deixaria o time. O jogador brasileiro que usou as redes sociais para emitir o comunicado, não descarta retornar ao Brasil.

Por outro lado, o PSG busca de imediato um lateral que possa suprir as saídas de Daniel Alves e Thomas Meunier. O principal substituto até o momento é Nelson Semedo, do Barcelona.



(Foto: Getty Images)

A diretoria do clube francês está interessada em um nome como o do português, que não é titular absoluto do Barcelona. O PSG já teria iniciado as conversas sobre uma possível transferência em definitivo do atleta que tem contrato com o Barcelona até 2022.

INTERESSE EM DE LIGT

Aos 19 anos, Matthijs de Ligt é um dos jogadores mais cobiçados da Europa. Desta forma, o Paris Saint-Germain deixou claro o interesse em contratar o atleta do Ajax, que foi um das principais peças do clube durante a campanha da última Champions League, na qual os holandeses chegaram até as semifinais.



(Foto: PROSHOTS)

O admitiu, recentemente, que De Ligt não deverá permanecer em Amsterdã na próxima temporada. Mas apesar do interesse do PSG, o Barça está mais perto de contratá-lo.

TÉRMINO DE CONTRATO COM BUFFON

O goleiro Gianluigi Buffon foi uma das primeiras baixadas do PSG para a próxima temporada. Em comum acordo, ambas partes decidiram encerrar o vínculo que se estendia até 30 de junho deste mês. Buffon chegou ao PSG no início da temporada 2018/19 como uma das principais contratações do clube, porém não rendeu o esperado.



(Foto: Getty Images)

Segundo Buffon, o time parisiense teria oferecido uma vaga de reserva, proposta negada pelo arqueiro. Campeão do mundo com a , em 2006, Buffon chegou a ser cogitado no Fluminense. Além do time brasileiro, outras equipes europeias estão de olho no goleiro de 41 anos.