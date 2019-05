De Ligt mais perto de trocar o Ajax pelo Barcelona? Veja as últimas notícias

Zagueiro tem seu nome ligado aos principais times da Europa, mas não há nada confirmado em relação ao seu futuro

Matthijs de Ligt é um dos jogadores mais cobiçados da Europa. O jovem defensor de 19 anos faz uma temporada de alto nível no , sendo capitão e ajudando a conduzir o time à semifinal da Liga dos Campeões da UEFA, algo que poucos acreditariam no começo da temporada.

O Ajax já admitiu que De Ligt não deve permanecer em Amsterdã na próxima temporada. O é quem está mais perto de contratá-lo, embora outros times estejam de olho, como , e , entre outros.

DE LIGT DESCARTA LIVERPOOL E UNITED; BARCELONA AINDA É FAVORITO

Segundo a rede britânica Sky Sports, o zagueiro do Ajax Matthijs de Ligt descartou as ofertas de e Manchester United.

O favorito para levar o holandês é o Barcelona. Há interesse mútuo entre clube e atleta, embora as negociações estejam emperradas.

Segundo o jornal Mundo Deportivo, o holandês estaria receoso de mudar para o time catalão por medo de não ter espaço na defesa do time. A dupla de zaga titular do Barça nesta temporada foi Gerard Piqué e Clement Lenglet, que tirou a posição de Samuel Umtiti, que lidou com lesões ao longo do ano.

O Barcelona também ainda não aceitou todas as condições econômicas impostas pela equipe de De Ligt, em especial a comissão a ser paga para seu agente e para o próprio jogador.

A imprensa espanhola diz que já acordo para o valor da transação com o Ajax, cerca de 70 milhões de euros, e para o salário do zagueiro.

Recentemente, informações do diário Mundo Deportivo davam conta que o Barcelona tratou de 'acelerar' as negociações pelo jovem zagueiro logo após a eliminação na semifinal da Champions para o Liverpool. Contaria, ainda, em favor dos catalães, a vontade de De Ligt em se reunir com o meia Frenkie De Jong, já contratado para a temporada 2019/2020.

A e o de Munique monitoram a situação do jogador e podem oferecer maior protagonismo ao atleta de 19 anos.

DE LIGT SERÁ VENDIDO AO FIM DA TEMPORADA, DIZ VAN DER SAR

Após a eliminação do Ajax na semifinal da Champions, o diretor de futebol do time, Edwin Van der Sar, disse que De Ligt está "jogando suas últimas partidas com a camisa do Ajax".

Segundo o ex-goleiro, o zagueiro deve ir para algum clube da ou da . O treinador do Ajax Erik ten Hag também já disse que há "zero chance" de o jogador permanecer.

De acordo com o Daily Mirror, De Ligt recusou ofertas do Manchester United e da Juventus. O clube inglês ofereceu 65 milhões de euros (cerca de R$ 285 milhões) e teve sua proposta negada por Mino Raiola, folclórico empresário que trabalha para o holandês. Um dos principais motivos seria o fato de que o United não jogará a na próxima temporada.

Mais artigos abaixo

O United, porém, tentou convencer o zagueiro com um salário astronômico de 15 milhões de euros por temporada.

O Barcelona ainda continua sendo o principal possível destino do jogador. O jornal Sport anunciou que o empresário do holandês deu uma pausa nas negociações com o Barça, devido a uma possível valorização ainda maior com a ida do Ajax à decisão da Champions.

Ainda assim, o destino mais provável de Matthijs ainda é o Camp Nou, ao lado de De Jong, que já foi negociado com a equipe blaugrana.