Candidato à presidência diz que Buffon foi oferecido ao Fluminense

Mário Bittencourt diz que empresa demonstrou interesse em entrar no clube como fornecedor de material esportivo e ofereceu o goleiro italiano

O mercado do futebol foi pego de surpresa quando o jornalista italiano Gianulca Di Marzio publicou em seu site uma matéria sobre o destino do goleiro Gianluigi Buffon, que decidiu não renovar com o PSG para a próxima temporada. Segundo DiMarzio, o italiano avalia uma série de convites que vão desde o até o e chegando até, vejam só, ao .

O italiano conta que um candidato à presidência do clube carioca colocou a contratação de Buffon em seu "manifesto eleitoral". O GloboEsporte.com confirmou que a chapa de Mário Bittencourt e Celso Barros conversou com o empresário do goleiro para estudar uma possível transferência.

Não só o interesse de um time brasileiro causou estranheza no mercado, mas o fato desta equipe ser o Fluminense deixou muita gente confusa. O clube tem sofrido com atraso de salários e vendeu seus nomes de peso nos últimos anos para tentar equilibrar as finanças.

Nesta sexta, o candidato Mário Bittencourt confirmou a informação em entrevista à TV Bandeirantes. Ele disse que uma empresa propôs um apoio ao Fluminense via material esportivo e que no pacote eles iriam tentar trazer Buffon.

"Obviamente falamos que se a empresa tiver condições de custear, tudo bem", disse Bittencourt. "Nosso projeto de governança e finanças é claro: colocar em dia os atrasados".

A relação entre Fluminense e Buffon começou de maneira curiosa em 2013. No para disputar a , o italiano foi flagrado em uma praia na Barra da Tijuca e seus filhos usavam a camiseta do Fluminense.

"É uma paixão que se iniciou através dos meus filhos. Eles viram, gostaram e compraram a camisa do time no Brasil. E agora levamos o Fluminense no coração", disse o italiano ao GloboEsporte em 2015.