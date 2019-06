'Quero voltar para casa', diz Neymar sobre retorno ao Barcelona

Segundo jornal espanhol, atacante disse ao dono do PSG que quer deixar o clube antes da próxima temporada

Segundo o jornal Mundo Deportivo, Neymar disse ao dono do , Nasser Al-Khelaifi, que gostaria de "voltar para casa, de onde nunca deveria ter saído", em referência ao .

O atacante brasileiro teria enviado o recado antes das entrevistas que Al-Khelaifi deu nas últimas semanas. Em tom agressivo, o cartola mandou diversos recados a Neymar dizendo que ele "não havia sido obrigado a assinar" com o PSG e que não aceitaria mais o "comportamento de estrelas" no clube.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

“Os jogadores terão que fazer mais, trabalhar bem mais. Eles não estão aqui no PSG para se divertirem. E se não concordarem com esse ponto de vista, as portas estão abertas. Tchau!”, bradou Al-Khelaifi.

Essa nova peça no quebra-cabeça dá a entender que todas as críticas do chefão do PSG podem ser uma forma de o clube tentar assumir a narrativa de que eles não querem Neymar por lá, não o contrário.

Mais artigos abaixo

Para voltar ao Barcelona, no entanto, Neymar precisará ajudar a eliminar alguns obstáculos, que vão desde um pedido de desculpas ao clube catalão até a redução de seu salário.

O Barcelona segue sem se pronunciar e sem fechar negócios desde que a temporada acabou, ao contrário do rival que já contratou Hazard, Mendy e Jovic nas últimas semanas.