PSG busca substituto para Daniel Alves e pode tirar Semedo do Barcelona

Clube francês quer tirar lateral direito do Barça e levá-lo para o Parc des Princes. A ideia é que ele substitua o brasileiro Daniel Alves

O busc aum lateral que possa suprir as saídas de Daniel Alves e Thomas Meunier. Alguns nomes aparecem na lista do clube francês, mas há um especial neste momento: Nelson Semedo, do .

Quer ver jogos do PSG na Ligue 1 ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

Mais artigos abaixo

O lateral direito tem contrato com o Barcelona até 2022. A diretoria do clube francês está interessada em um nome como o do português. Por isso, já iniciou as conversas sobre uma possível transferência em definitivo.

Depois de confirmar a saída de Dani Alves do Parc des Princes no último sábado (22), a cúpula já está em busca de alguns jogadores para a posição.

Semedo, que não é titular indiscutível do Barcelona, estaria entre os prováveis interessados do clube da .