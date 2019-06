Com longa lista de interessados, Dani Alves não descarta retorno para o Brasil

De saída do PSG, experiente lateral-direito agora está concentrado exclusivamente na conquista da Copa América

Dani Alves não tem pressa para definir o novo desafio na carreira. A Goal apurou que o veterano lateral-direito, que recentemente anunciou a saída do , está concentrado na . Pensa exclusivamente em levantar a taça de campeão como capitão da seleção brasileira e, por isso, pediu para que as conversas sobre o futuro a princípio sejam colocadas em segundo plano.

Apesar da idade elavada, o lateral de 36 anos tem um longa lista de interessados no mercado. Nos últimos dias, recebeu sondagens de equipes da , , , Qatar, e até mesmo do .

Mais artigos abaixo

Depois de duas temporadas na , onde foi bicampeão nacional, o brasileiro gostaria de ter o contrato renovado por mais dois anos. O clube francês, por sua vez, ofereceu apenas um ano. Para piorar, o diretor esportivo Antero Henrique, com quem Dani tinha um bom relacionamento, deixou o cargo durante as negociações.

Voltar agora para o futebol brasileiro não é a prioridade de Dani Alves, mas também não é uma hipótese descartada. Revelado pelo e torcedor declarado do , o lateral-direito, no entanto, já revelou diversas vezes a pessoas próximas que sonha disputar a Premier League. No passado recente, inclusive, negociou com e .

No Brasil, o São Paulo foi o último clube a tentar de fato a repatriação do jogador mais vitorioso da história, com 39 taças conquistadas. Assim que deixou a , em junho de 2017, chegou a receber um "plano de carreira" do Tricolor. Até gostou da proposta, mas acabou por assinar com a PSG, por indicação do amigo Neymar.