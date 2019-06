Buffon tem proposta do Porto e da Atalanta; portugueses estão em vantagem

Goleiro italiano não jogará a próxima temporada no PSG e deve fechar com algum outro clube europeu

Aos 41 anos Gianluigi Buffon ainda tem futebol para gastar. Após uma temporada jogando no , o lendário goleiro italiano é alvo de pelo menos duas equipes na Europa. Trata-se do e da , de acordo com a Sky Sports Italia.

De acordo com as informações passadas pelo meio de comunicação italiano, o time do Porto está mais próximo de um acordo do que o time italiano.

Dessa forma, Buffon pode seguir o mesmo caminho de Iker Casillas, que após deixar o foi para a equipe portuguesa onde se tornou um jogador muito importante. Com os recentes problemas médicos do goleiro espanhol, o Porto pode estar começando a pensar na possibilidade de substituir Casillas, que afirmou que ainda não se aposentará do futebol.

Assim, por mais que exista um interesse grande da Atalanta, a situação da equipe italiana fica mais difícil porque a publicação italiana afirmou que existe uma proposta concreta do Porto por Buffon.