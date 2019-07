Neymar falta em apresentação do PSG, que lamenta e promete "medidas adequadas"

Atacante de 27 anos esteve no Maracanã para assistir à seleção brasileira na Copa América. Clube francês fala sobre ausência e promete tomar medidas

Neymar não apareceu na apresentação do elenco do nesta segunda-feira (8) para o início da pré-temporada. O clube publicou uma nota oficial em seu site criticando a postura do craque.

Quer ver jogos do PSG no Campeonato Francês ao vivo ou quando quiser? Acesse o DAZN e teste grátis o serviço por um mês!

De acordo com o comunicado emitido pelo , "na segunda-feira, 8 de julho, Neymar da Silva Júnior deveria voltar às pré-temporada com a equipe do Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain observa que Neymar Jr não estava presente no horário e local acordados. Isto foi sem a autorização prévia do clube. O clube lamenta esta situação e, portanto, tomará as medidas adequadas".

Ausente da apresentação no PSG, Neymar esteve no Maracanã na tarde deste domingo (7). O craque ficou em um dos camarotes do estádio ao lado dos amigos para acompanhar o confronto entre e , pela finalíssima da . Ele também compareceu ao vestiário para parabenizar o elenco. No entanto, não foi à festa em um hotel de luxo na praia de Copacabana.

Mais artigos abaixo

Neymar está de férias no Brasil desde o fim da temporada passada e, agora, negocia uma possível volta ao .

A ausência do craque no primeiro dia de pré-temporada do PSG alimenta a especulação de um retorno ao Camp Nou, onde ele jogou entre 2013 e 2017, quando se transferiu para o Parc des Princes.

Neymar estaria entre os convocados da seleção brasileira para a disputa da . No entanto, graças a uma lesão no tornozelo direito, o atacante foi cortado da lista de Tite. Ele, portanto, teria que voltar ao PSG na manhã desta segunda-feira.