Dani Alves usa Instagram para anunciar saída do PSG: 'Fecho mais um ciclo na minha vida'

Lateral-direito de 36 anos ganhou cinco títulos em duas temporadas pelo clube francês

Daniel Alves usou o Instagram neste sábado (22) para anunciar que irá deixar o após duas temporadas no clube francês.

"Hoje fecho mais um ciclo na minha vida, um ciclo de vitória, de aprendizados e de experiências. Gostaria de agradecer a família PSG pela oportunidade de juntos construir uma página na história desse clube", escreveu o lateral-direito de 36 anos.

QUER VER JOGOS AO VIVO OU QUANDO QUISER? ACESSE O DAZN E TESTE O SERVIÇO POR UM MÊS GRÁTIS!

O atleta publicou também uma foto com as taças do , da Copa da , da Francesa e da , todos os títulos conquistados por ele em sua passagem por Paris.

Ele também agradeceu aos jogadores e aos funcionários do clube e pediu desculpas "se em algum momento não esteve a altura" do clube.

Neste sábado Daniel Alves chegou a 113 jogos pela , igualando a marca de Pelé, e ainda marcou o último gol da vitória de 5 a 0 sobre o Peru na Copa América.

Capitão do no torneio, Daniel Alves não parece próximo de encerrar a carreira, mas ela seguirá longe do PSG.