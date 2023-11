Supercotação Betfair: Saiba como usar esta função

Confira a oferta de Supercotação Betfair e descubra como ativá-la em algumas apostas esportivas.

Os fãs de apostas esportivas podem utilizar a Supercotação Betfair, uma função para aumentar as odds de seus palpites. Essa opção, com destaque para apostas simples de alguns eventos classificados, pode ser utilizada com outros bônus da casa. Inclusive, para abrir conta nesta casa, é possível usar o código promocional Betfair.

O que é a Supercotação Betfair?

A Supercotação Betfair é uma função de destaque na área dos esportes, que pode ser ativada no boletim de apostas. Dito isso, quando a oferta estiver disponível, os jogadores poderão ativá-la para alterar a cotação das odds de um palpite.

Dessa forma, os clientes da casa podem utilizar a oferta para tentar obter maiores valores de retorno de suas apostas esportivas. Para tanto, basta verificar se a opção de Supercotações Betfair está disponível, ativando-a e esperando pelo resultado do evento.

Como funciona a supercotação Betfair?

Como mencionado anteriormente, uma Supercotação Betfair atua diretamente nas odds de uma aposta esportiva, de modo a aumentá-las. Para conseguir isso, os apostadores podem seguir algumas etapas:

Acesse a Betfair ; Na área dos esportes, selecione alguns eventos de sua preferência; Se as Supercotações Betfair estiverem disponíveis, uma opção específica surgirá no bilhete de apostas; Caso a opção esteja presente, selecione “Aplicar aumento”; Em seguida, você poderá conferir a cotação das odds; Por fim, basta confirmar os palpites no botão “Fazer apostas” e esperar pelo resultado.

Além disso, existe uma área dedicada no site da casa que mostra as Supercotações Betfair em destaque daquele dia. Nela, consta a cotação das apostas esportivas e também o valor dos eventos sem a função.

Como abrir uma conta na Betfair

Antes de poder utilizar as Supercotações Betfair e outros bônus da plataforma, os jogadores precisam possuir suas próprias contas. Diante disso, preparamos um guia resumido com os passos a serem seguidos para realizar o cadastro.

Entre no site oficial da Betfair ; Uma vez na operadora, selecione a opção em destaque localizada no canto superior direito “Abrir Conta”; Na nova aba, preencha corretamente os painéis com as informações requisitadas; Daí, você poderá finalizar o registro, enquanto aceita os termos e condições da operadora; Pronto. Com esses passos finalizados, já será possível realizar apostas e aguardar o resultado dos eventos.

Bônus de boas vindas e outras ofertas

Além das Supercotação Betfair, a operadora também possui destaque para sua oferta de apostas esportivas. Nessa promoção, os clientes podem utilizar o código promocional para conseguir 100% de bônus no primeiro depósito até R$200.

A bonificação deve ser apostada 8x em mercados com probabilidades ou odds, de pelo menos 2.0. Sempre vale lembrar que os T&C da casa se aplicam e recomendamos aos interessados checar todas as regras na nossa página sobre o Betfair bônus.

Supercotações Betfair: nossa opinião

Diante do colocado, consideramos as Supercotações Betfair como um dos pontos fortes da operadora. Afinal, os usuários podem utilizar a oferta e outros bônus da plataforma para complementarem seus estilos de jogo.

No mais, os usuários que utilizarem essas ofertas em seus palpites podem obter um resultado positivo, por conta das odds. De todas maneiras, destacamos que apoiamos o jogo responsável, portanto, aposte com responsabilidade.

Perguntas frequentes - Supercotações Betfair

Veja a seguir algumas perguntas e respostas adicionais sobre Supercotação Betfair e como elas funcionam nas odds.

Como saber interpretar odds em apostas?

As odds, ou chances, são os valores que determinam os multiplicadores das apostas esportivas. Dessa forma, elas podem ser utilizadas para avaliar a cotação de uma oferta e sua viabilidade também.

Como funciona a cotação da Betfair?

Uma cotação em uma plataforma funciona como indicador da percepção de uma casa em relação às chances de um evento se concretizar.

As Supercotações Betfair, por sua vez, funcionam aumentando as odds em palpites de eventos em que elas estejam habilitadas. Portanto, quando ativadas, os apostadores terão como resultado principal multiplicadores maiores que os das apostas convencionais.

