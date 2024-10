Palpite Atlético-MG x River Plate - Libertadores - 22/10/24

Pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores 2024, o Atlético-MG e o River Plate iniciam a disputa por uma vaga na final.

O duelo entre brasileiros e argentinos está marcado para terça-feira (22 de outubro), às 21h30, na Arena MRV, localizada em Belo Horizonte. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado chance dupla Atlético-MG ou empate 1.28 na bet365 Gols Mais/Menos Atlético-MG mais de 0,5 1.36 na bet365 Cartões Mais/Menos Mais de 4,5 1.32 na bet365

Atlético ainda invicto em casa

O Atlético-MG está indo muito bem em torneios de ‘mata-mata’. Até aqui, a equipe de Gabriel Milito não foi eliminada nenhuma vez em 2024.

O Galo, nesta temporada, foi campeão mineiro, conseguiu assegurar uma vaga na grande final da Copa do Brasil, e está empolgado com a possibilidade de avançar para a final da Libertadores.

Ainda, vale mencionar que atuando com o mando de campo, o Atlético-MG realizou cinco jogos nesta competição, dos quais venceu todas as partidas.

Palpite 1 - Atlético-MG x River Plate - Atlético-MG ou Empate: 1.28 na bet365.

Galo marcou em todos os jogos como mandante

Além de ter vencido todas as suas partidas atuando como mandante, a equipe brasileira também marcou gols em todos os jogos na Arena MRV.

Nesse recorte, o time liderado por Hulk conseguiu ir às redes em 12 oportunidades, o que gera uma média interessante de 2,4 por confronto.

No entanto, sugerimos um número menor de tento devido ao fato do River Plate ter a melhor defesa dentre os quatro semifinalistas, tendo sofrido apenas cinco gols.

Palpite 2 - Atlético-MG x River Plate - Atlético-MG mais de 0,5 gols: 1.36 na bet365.

A rivalidade Brasil e Argentina em campo

Seja em confrontos de seleção ou quando envolvem clubes, os jogos de representantes dessas duas nacionalidades costumam ser intensos.

Analisando ainda que a vaga na grande final do torneio estará em jogo, existem muitas chances de este ser um jogo com muitas faltas e reclamações.

O River Plate foi advertido com 18 cartões nesta Libertadores, enquanto o Galo foi punido com 21. Juntos somam 39, o que gera uma média de 4,8 em oito jogos.

Palpite 3 - Atlético-MG x River Plate - Mais de 4,5 cartões: 1.32 na bet365.