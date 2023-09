Stake Brasil: Descubra prós e contras da casa de apostas

A Stake Brasil é uma casa de apostas moderna e repleta de atrações para seus clientes.

Com foco no universo cripto, a Stake Brasil é uma opção segura e recheada de jogos dos melhores estúdios. Por isso, vale a pena conhecer seu catálogo, o código Stake e as principais funcionalidades disponíveis.

Neste guia, realizamos uma avaliação dos prós e contras da Stake. Também mostramos como funciona a oferta de boas-vindas com aposta garantida da marca.

Bônus de boas-vindas

Os apostadores têm direito a uma aposta garantida de até R$150 com o Stake bônus de cadastro. Essa oferta de boas-vindas é válida para todos os novos clientes da casa de apostas. Para isso, use o código Stake GOALVIP.

Para ativar o Stake bônus de cadastro, o apostador precisa criar uma nova conta e realizar o primeiro depósito. Em seguida, deve fazer a primeira aposta na plataforma com valor entre R$50 e R$150.

Um novo palpite, com o mesmo valor, será concedido se você errar sua aposta inicial. Em caso de acerto, você não receberá qualquer valor em sua conta.

Confira outras regras importantes do bônus de aposta garantida:

Para ter acesso à promoção, você deve ter verificado sua conta no nível 2 — com documento de identificação aprovado pela empresa

O bônus só pode ser usado em palpites pré-jogo — portanto, não é válido em apostas ao vivo

Além disso, apostas com o bônus devem ter odds a partir de 1.70

Para conhecer mais detalhes, leia os Termos e Condições (T&Cs) do Stake bônus de cadastro.

Vantagens e desvantagens da Stake Brasil

Quer saber se vale a pena criar sua conta na Stake? Então, confira nosso resumo das principais vantagens e desvantagens da marca.

Vantagens

Confira por que vale a pena criar sua conta na Stake:

Plataforma segura e confiável

Bônus de aposta garantida sem código promocional

Pagamentos com 40 opções de criptomoedas

Suporte 24h por dia

Ótima variedade de apostas e jogos de cassino

Desvantagens

Agora, veja quais são as desvantagens de se cadastrar neste operador:

Sem app mobile

Não aceita pagamentos com boleto bancário e e-wallets

Saque mínimo de R$100 com Pix

A Stake Brasil é confiável?

A Stake é uma casa de apostas confiável e com boa reputação a nível internacional.

Venda de criptomoedas verificada pela Crypto Gambling Foundation

Ótimo histórico de pagamentos

Patrocínios importantes: UFC e Everton FC

Opções de Jogo Responsável como a autoexclusão

Além disso, como veremos a seguir, ela tem licença para operar, oferece um ambiente de apostas seguro e tem suporte ao cliente efetivo. Portanto, vale a pena conhecer a plataforma e não deixar passar um código promocional da marca.

A Stake Brasil é segura?

A Stake oferece uma experiência segura para seus clientes. Entre os destaques da marca nesse sentido, podemos citar:

Site com criptografia SSL

Login com autenticação de dois fatores (2FA)

Métodos de pagamento confiáveis

Política sólida de Know Your Customer (KYC)

Esse conjunto de recursos protege os dados dos apostadores. Então, os clientes da Stake podem realizar apostas com tranquilidade na plataforma.

A criptografia SSL, por exemplo, faz com que os dados dos clientes fiquem inacessíveis para eventuais fraudadores. Em conjunto com as formas de pagamento seguras da casa, isso ajuda a proteger dados sensíveis, como informações pessoais e financeiras.

A política de KYC da marca tem diferentes níveis, cada um deles com uma verificação mais avançada dos dados dos usuários. Assim, a casa de apostas evita o uso de informações de terceiros para cadastro.

Licença de Apostas e Jogos

Um fator importante para a segurança dos apostadores da Stake é a licença de operação da plataforma. Atualmente, a marca opera com uma licença da Autoridade de Jogos de Malta. Essa é uma entidade respeitada na indústria de apostas online. Portanto, é mais um elemento que gera credibilidade junto aos clientes do site.

Stake no Reclame Aqui

Sempre vale a pena conferir o que os usuários postam sobre uma casa de apostas no Reclame Aqui. Afinal, comentários e reclamações podem ser um norte importante sobre eventuais problemas de um operador.

Atualmente, a Stake não dedica muita atenção ao seu perfil nessa plataforma. A maioria das reclamações está sem resposta. No entanto, o volume de comentários sobre a marca é bem pequeno. Além disso, ela parece priorizar o atendimento em seus canais oficiais.

Por isso, em caso de dúvidas, entre em contato com a Stake por meio do site oficial.

Stake Brasil app para dispositivos Android e iPhone

Atualmente, não existe um app da Stake para dispositivos móveis. No entanto, você pode acessar sua conta, registrar palpites e usar outros recursos da casa de apostas no site mobile. A versão móvel da plataforma web é responsiva e funciona bem em telas menores.

O site móvel pode ser usado em navegadores comuns como o Chrome e o Safari. Portanto, não há problemas de compatibilidade com aparelhos específicos. Você também pode aproveitar um código promocional ou bônus nesta versão normalmente.

Futebol na Stake Brasil

A Stake oferece uma ótima variedade de apostas em futebol para os usuários. Ao criar sua conta na plataforma, você terá acesso a mercados em competições como:

Entre outros pontos positivos da plataforma, destacam-se:

Brasileirão - séries A e B

Premier League

La Liga

Bundesliga

Serie A

Cgampions League

Os mercados oferecidos em futebol também são variados. Por exemplo, você encontra na casa de apostas opções como:

Resultado final (1x2)

Empate devolve aposta

Total de gols (mais/menos)

Handicap

Dupla chance

Primeiro gol

E muito mais

Também é possível fazer apostas ao vivo na plataforma. Essa é uma opção interessante porque permite aos usuários acompanhar os eventos em tempo real. A emoção é grande, e ainda há a possibilidade de obter odds atraentes em alguns casos.

Stake Casino

Se você gosta de jogos de cassino, também pode aproveitar essa área do site da Stake. Afinal, basta acessar a mesma conta que você utiliza para apostas esportivas — e também usar o mesmo saldo.

Entre os jogos disponíveis no Stake Casino, as modalidades de maior destaque são:

Caça-níqueis



Blackjack

Bacará

Roleta

Jogos instantâneos



Também há muitas mesas ao vivo de modalidades como roleta, blackjack e poker. Isso sem falar nos jogos originais e exclusivos da casa. Portanto, há opções de apostas de sobra na área de cassino da plataforma.

Odds e taxas de pagamento da Stake Brasil

As odds refletem diretamente em seus ganhos potenciais com apostas esportivas. Então, é importante conferir o nível de cotas oferecidas por uma plataforma como a Stake.

Para a nossa análise, levamos em conta o mercado de resultado final no Campeonato Brasileiro Série A. Afinal, essa é uma competição que chama bastante a atenção dos apostadores locais.

Levando em consideração os dados do Brasileirão, as odds estão dentro da média praticada por outras casas de apostas. Ou seja, as taxas de pagamento não ficam muito abaixo nem acima do que você encontrará ao optar por outro operador.

Como sacar dinheiro na Stake Brasil?

Para realizar um saque na Stake, você deve seguir estes passos:

Primeiramente, faça login em sua conta de usuário na Stake Em seguida, clique sobre o seu saldo na parte superior da página. Então, escolha um método de pagamento entre as opções disponíveis. Depois, informe o quanto deseja sacar da sua conta na Stake. Para finalizar, siga as instruções do site e confirme a operação.

Uma vez que a solicitação tenha sido registrada, tudo o que você precisa fazer é aguardar. Afinal, a Stake irá processar o pedido e liberar o pagamento se tudo estiver correto. Também é possível acompanhar o status do saque nas configurações de conta.

Atualmente, são permitidos saques de duas formas:

Pix

Criptomoedas (+40 opções)

Entre as criptos aceitas, estão o Bitcoin (BTC) e o Ethereum (ETH). Por outro lado, não há opções tradicionais como cartão de crédito, boleto e carteiras eletrônicas.

O valor mínimo de saque com Pix é R$100. A exigência pode variar com outras formas de pagamento. Por exemplo, 0.0002 BTC ou 0.004 ETH. Então, é importante conferir as regras antes de realizar uma transação.

Tenha em mente que pode ser preciso cumprir requisitos de apostas se houver um bônus ativo na sua conta. Além disso, você poderá ter que verificar sua identidade antes de tirar dinheiro da plataforma.

Serviço de Atendimento ao Cliente

Teve algum problema ao usar sua conta? Ficou com dúvidas sobre o Stake bônus de cadastro? O melhor, em casos assim, é procurar o suporte oficial da marca. Atualmente, ela oferece os seguintes canais de atendimento:

Chat ao vivo

E-mail

O chat é a forma mais prática de dirigir perguntas ou reclamações à Stake. Afinal, está disponível 24 horas por dia, todos os dias da semana. Além disso, o atendimento é realizado em português.

Outra opção é consultar a seção de ajuda do site da Stake. Nela, você poderá tirar dúvidas relacionadas aos mais variados temas, como apostas, pagamentos, bônus e recursos da plataforma. Tudo isso sem precisar esperar por um(a) atendente.

Conclusão sobre a Stake Brasil

A Stake é uma plataforma com recursos avançados e visual moderno. Ou seja, uma ótima opção para quem deseja fazer apostas em um site interessante e repleto de opções. Com dezenas de criptomoedas disponíveis, suporte 24h por dia e segurança de sobra, pode ser a opção que você procurava.

Além disso, você pode aproveitar o Stake bônus de cadastro para ter uma experiência ainda melhor. Com uma aposta garantida de até R$150, seus primeiros passos com este operador tendem a ser ainda mais suaves.

Do que gostamos Do que não gostamos Aposta garantida sem a necessidade de código promocional Sem app para dispositivos móveis Mais de 40 opções de criptomoedas Saque com valor mínimo elevado Suporte ao cliente 24/7





Perguntas Frequentes

Tire suas dúvidas sobre a Stake e seu funcionamento.

Quanto tempo demora a Stake Brasil a pagar?

O tempo de processamento de um saque varia conforme o método de pagamento selecionado pelo apostador. No entanto, a estimativa é de que seja preciso esperar pelo menos 24 horas para receber seu dinheiro. Em caso de dúvidas ou reclamações, entre em contato com o suporte ao cliente da casa de apostas online.

Como funciona a Stake Brasil?

A Stake é uma casa de apostas e cassino online com foco nas transações com criptomoedas. Você pode criar uma conta rapidamente e realizar um primeiro depósito usando criptos como Bitcoin (BTC) e Ethereum (ETH), além do Pix. Então, encontrará centenas de mercados de apostas diariamente para escolher na plataforma.

Como a Stake Brasil paga?

A Stake aceita pedidos de saque via Pix ou criptomoedas. Para solicitar um pagamento, você deve fazer login e clicar sobre o seu saldo no canto superior direito do site. Então, escolha o método de sua preferência, informe o valor desejado e siga as instruções. O tempo de processamento e o saque mínimo variam conforme a forma de pagamento.

Como fazer aposta na Stake Brasil?

Para realizar uma aposta na Stake, você deve fazer login em sua conta e explorar as opções disponíveis na área de esportes. Você pode navegar pelas diferentes modalidades e eventos disponíveis no menu à esquerda. Então, avalie as odds disponíveis e marque um ou mais palpites de sua preferência. Por fim, registre a operação no boletim de apostas.

Qual o mínimo para sacar na Stake Brasil?

O valor mínimo de saque na Stake varia de acordo com o método selecionado pelo apostador. Caso você queira receber via Pix, por exemplo, deverá solicitar um pagamento a partir de R$100. No caso das transações com Bitcoin, o mínimo exigido é de 0.0002 BTC. Por outro lado, os saques via Ethereum devem partir de 0.004 ETH.

Qual o prêmio máximo da Stake?

A Stake não informa um valor máximo para ganhos ou saques dos apostadores. Portanto, em princípio, não há limites nesse sentido. No entanto, tenha em mente que a plataforma pode impor regras para apostas online em determinados esportes, eventos e mercados. Então, confira sempre os termos da casa de apostas.

