Casas de apostas que aceitam PicPay: Veja a lista

Chegou a hora de conhecer as principais casas de apostas que aceitam PicPay no Brasil em 2023.

O número de sites de apostas não para de crescer. Assim como também se observa um aumento na lista de métodos de pagamentos aceitos. Por isso, veja as melhores casas de apostas que aceitam Picpay:

Rivalo: Aposta premium em eventos selecionados Betmotion: Muitas formas de pagamento Parimatch: Prática e eficiente Dafabet: Bônus elevado LeoVegas: Melhor casino online

Vantagens e desvantagens do PicPay

Como todos os métodos de pagamentos, o PicPay oferece vantagens e desvantagens em relação a outros sistemas disponíveis.

Para te auxiliar na escolha da melhor forma de depositar e fazer saques nas casas de apostas esportivas, vamos apresentar as principais características desta carteira digital.

Vantagens:

Fácil de usar: O aplicativo Picpay é simples e bem intuitivo. Permite que os usuários realizem transações rapidamente.

Amplas opções de pagamento: O PicPay permite que os usuários paguem contas, boletos, faça recargas de celular e compre produtos online. O que faz com que o dinheiro sacado nas casas de apostas online seja utilizado de outra forma.

Cashback: O PicPay oferece cashback em algumas transações, o que pode dar retorno de parte do valor usado na transferência.

Sem taxas: O aplicativo não cobra taxas para enviar ou receber dinheiro no PicPay. Necessário apenas observar os limites.

Cartão PicPay: A plataforma também oferece a opção de um cartão para você fazer pagamentos. O que também pode ser usado para apostas.

Rendimento: É possível deixar o dinheiro no PicPay e ganhar com juros deste rendimento.

Desvantagens:

Limites de transações: O PicPay tem limites diários e mensais para as transações, o que pode ser um problema se desejar fazer muitos depósitos.

Picpay não é aceito em todas as casas de apostas: Ao retirar o dinheiro de um site, você pode ter dificuldade para encontrar outra casa que também aceite como forma de depósito.

Limites de valores: Outra desvantagem está no limite da quantia que você pode transferir. O PicPay não permite quantias muito elevadas.

Necessidade do aplicativo do PicPay: Para efetuar as transações é necessário usar o aplicativo. Portanto, você não tem a opção de efetuar o depósito apenas pelo computador no site PicPay.

Saque físico: Caso você queira ter o dinheiro em mãos, só é possível sacar do Picpay em caixas de banco 24 horas e tem o limite de um por mês.

Passo a passo para usar o PicPay em casas de apostas

Preparamos dois guias para te explicar como você pode usar o PicPay nas casas de apostas esportivas.

A carteira eletrônica é fácil de utilizar e pode ser utilizada tanto para saques, quanto depósitos, como você entenderá na sequência. É importante observar também como pode usar o PicPay com Pix para as apostas.

Como fazer um depósito usando o PicPay

A primeira parte é mostrar como você pode usar o PicPay para apostas online. Portanto, como você pode enviar o dinheiro da sua carteira digital para os sites de apostas.

Antes de tudo, é necessário ter cadastro em uma das casas de apostas que aceitam PicPay. Somente depois é possível fazer a transação.

Vale destacar que alguns sites de apostas oferecem bônus de boas vindas, que são recebidos nos primeiros depósitos.

Veja o passo a passo para a transferência:

Para fazer apostas com PicPay, primeiramente é necessário acessar o site de apostas que você já está cadastrado. E ntre na sua conta, com login e senha. Em seguida, clicar em depositar. Na página de depósitos, escolha PicPay. Neste momento, defina o valor que você deseja transferir da sua conta PicPay; Depois de colocar a quantia da transferência, você será redirecionado para a conclusão da transação com seus dados PicPay.

Também é possível fazer depósitos com o Picpay em algumas casas de apostas que não aceitam a plataforma. Desde que esses sites permitem o Pix.

Em casas como essa, você vai fazer todo o procedimento com o Pix e em seguida fará o pagamento pelo aplicativo PicPay com o código informado na criação do depósito.

Como fazer um saque

Para fazer a retirada dos seus ganhos em apostas desportivas através do Picpay também é fácil. O processo é similar ao de outros métodos, como o envio para a sua conta bancária, principalmente.

Só que para te auxiliar nesta missão, elaboramos um passo a passo para como fazer saques com este método.

O primeiro passo é acessar a sua conta de apostas, com login e senha;

Na segunda etapa é necessário clicar em sua conta e depois selecionar a opção de saque;

A opção de saque só estará disponível caso você tenha feito a verificação de identidade, com envio de documentos;

Dentro da página de saque, você vai escolher o PicPay como a forma de transferência;

Neste momento, você definirá o valor e colocará as informações da sua conta na PicPay.

Novamente, é importante destacar que você também consegue fazer saques para a sua conta no PicPay através do Pix.

Neste caso, você fará um processo similar, mas selecionando a opção Pix. Em seguida, digitar a sua chave na conta do PicPay.

Melhores casa de apostas que aceitam PicPay

Na hora de se cadastrar em um site de apostas online com PicPay é fundamental verificar que se trata de uma casa reconhecida por qualidade.

Para isso é preciso observar questões relevantes como segurança, o layout do site, o atendimento ao cliente e também a oferta de boas vinda.

Depois de analisarmos todas essas questões, separamos algumas das melhores casas de apostas que aceitam PicPay.

Dúvidas sobre apostar com PicPay

Tire suas dúvidas sobre esse meio de pagamento.

Como funciona o PicPay ?

O PicPay é uma carteira eletrônica no qual você pode efetuar pagamentos e fazer transferências. Portanto, funciona como uma conta bancária, mas exclusivamente para o ambiente digital.

Quais são as taxas para depósitos e saques?

Não existe uma cobrança específica para as transferências para os sites de apostas. Você deve apenas observar os limites de transações gratuitas que você tem na sua conta PicPay.

Como funciona a verificação de identidade?

Uma etapa importante das casas de apostas online é a verificação da sua identidade. Neste momento, você vai enviar a imagem do seu documento e de um comprovante de residência para confirmar os seus dados. Esta exigência é válida para PicPay e também para outros métodos de pagamento.

Qual o valor mínimo para depósitos e saques?

Os valores mínimos e máximos para as transferências com PicPay variam de acordo com os sites de apostas. As casas que estipulam essas quantias.

Portanto, quando você escolher um dos sites de apostas para usar e selecionar o depósito, observe o prazo definido.

Qual o tempo de transferência para saques e depósitos?

Os prazos também podem variar de acordo com a casa de apostas desportivas, porém, é possível fazer transferências imediatas através do PicPay.

A informação exata do prazo para a transação aparecerá no momento em que você selecionar para fazer apostas com PicPay no método de depósito.

Caso seja o seu primeiro depósito, no momento que a transação for concluída, você também receberá o bônus de boas vindas. Desde que a plataforma de apostas online que você utiliza tenha esta oferta.

Como cancelar um saque?

Para cancelar um saque com PicPay que ainda não tenha sido concluído, basta acessar a sua conta e em seguida a página de saques. Na sequência você vai selecionar o cancelamento. Caso o botão não esteja disponível, é necessário recorrer ao suporte.

Quais as moedas disponíveis no site?

O Picpay trabalha com o real, mas também aceita receber dinheiro com moedas estrangeiras, como dólar e o euro.

Portanto, caso você utilize um site de apostas online com uma dessas moedas, na hora do saque, o valor vai ser convertido para o real no PicPay.

Quais os métodos de pagamento disponíveis nas casas de apostas?

Os métodos disponíveis variam de acordo com cada site de apostas desportivas. Portanto, é sempre importante conferir na plataforma que você tem cadastro quais são as opções.

Porém, de forma geral, além do PicPay, as casas de apostas esportivas também aceitam métodos como:

Transferências bancárias;

Pix;

Boleto;

Carteiras eletrônicas;

Criptomoedas

