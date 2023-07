Escanteio Asiático: como funciona este tipo de aposta?

Ouviu falar em Escanteio Asiático e não sabe como isso funciona? Veja nossas dicas para aproveitar esse tipo de apostas.

Para os apostadores iniciantes ou experientes, o mercado de escanteio asiático é uma oportunidade de ampliar os palpites em partidas de futebol.

Por isso, preparamos esse guia com dicas de apostas em escanteio asiático.

Melhores casas para apostar em Escanteio Asiático

Antes de mais nada, não são muitas as casas de apostas esportivas no mercado brasileiro e global que oferecem o Escanteio Asiático. Desse modo, se você pretende aproveitar este tipo de aposta, precisa conhecer as empresas de apostas esportivas que disponibilizam este tipo de aposta.

Abaixo, confira algumas que oferecem ao menos algumas linhas asiáticas em escanteio:

A seleção de casas acima foi feita por nossa equipe editorial. Mas, para saber se elas estão oferecendo o mercado de Escanteio Asiático, recomendamos que visite as respectivas plataformas.

Assim, também poderá ver as promoções e ler seus respectivos Termos e Condições (T&C).

Escanteio Asiático: o que significa?

Então, você gosta de apostar em escanteio, mas ainda não entende o que é Escanteio Asiático? Dessa forma, vamos explicar mais sobre este mercado no universo das apostas esportivas.

As linhas asiáticas de escanteios funcionam de modo diferente às linhas de escanteio tradicionais (Escanteio Europeu). No caso, assim como o mercado de “Total de Gols Asiático”, existem as linhas cheias.

Por exemplo, tem linhas de “mais de 9,0” e “menos de 9,0” escanteios. Neste caso, se você apostar na primeira opção e a partida tiver 10 ou mais escanteios, você vence a aposta. E, se apostar na segunda opção e o jogo tiver oito ou menos ‘cantos’, também ganha.

A diferença é que, se houver exatamente nove escanteios na partida, a sua aposta é reembolsada. Em outras palavras, você não perde o dinheiro que apostou, tendo a chance de recuperá-lo.

No caso do Escanteio Europeu, só existem linhas como “mais de 9,5” e “menos de 9,5”. Neste caso, na primeira opção deve ser 10 ou mais e, na segunda, nove ou menos. Mas não existe a possibilidade de reembolso.

Como funciona o Escanteio Asiático?

No Escanteio Asiático, o apostador escolhe duas opções:

Mais de X escanteios;

Menos de X escanteios.

Então, ele deve acertar se o jogo de futebol terminará com mais ou menos escanteios do que a linha que escolheu.

Contudo, no caso das linhas de números cheios (ou seja, sem o meio), existe a possibilidade de reembolso. Desse modo, se houver exatamente o número de escanteios previsto na linha de mais ou menos, a aposta é reembolsada.

Além disso, algumas casas oferecem o Handicap Asiático de Escanteios. Neste caso, funciona como o Handicap Asiático de Gols.

Ou seja, uma desvantagem ou vantagem é aplicada a um dos times. E ele precisa ter um certo número de escanteios a mais do que o adversário para superar a desvantagem. Ou então ter até uma certa quantia de escanteios a menos do que o oponente que não cubra a vantagem aplicada.

Igualmente pode haver outras opções para colocar palpites em Escanteio Asiático. Por exemplo, escanteios asiáticos no primeiro tempo, handicaps de Escanteio Asiático por tempo e mais.

Como apostar no Escanteio Asiático?

Mas, afinal, como apostar em Escanteio Asiático? Bem, o primeiro passo é ver se a casa de apostas oferece este mercado e abrir a sua conta.

Então, dentro do jogo de futebol que você escolher, siga o passo a passo:

Primeiramente, vá até a opção “Escanteios” ou outra subcategoria relacionada a odds ou linhas asiáticas;

Encontre as opções de Escanteio Asiático e escolha a aposta que deseja;

Depois que clicar no tipo de aposta, ela irá para o bilhete de aposta;

Então, insira a quantia que deseja apostar em escanteios e confira os retornos potenciais (calculados com base na odd do momento);

Por fim, se estiver tudo correto, confirme a aposta. Agora, basta torcer para que sua previsão seja certeira.

Escanteio Asiático: onde apostar?

Cada vez mais casas de apostas oferecem opções de “Handicap Asiático” e “Total de Gols Asiático”. Contudo, quando falamos em apostar em Escanteio Asiático, fica um pouco mais complicado.

Afinal, não há muitas operadoras de apostas esportivas que oferecem mercados asiáticos em escanteio para dar palpites.

Durante a redação deste texto para explicar o que é Escanteio Asiático, encontramos algumas operadoras. A principal delas é a bet365, que certamente oferece uma gama muito grande de mercados de apostas.

Igualmente, encontramos alguns mercados de Escanteio Asiático em operadoras como a Sportsbet.io e a Novibet. Porém, é sempre recomendado verificar em cada site de apostas para saber se há opções. Afinal, isso pode variar de evento para evento.

Igualmente, indicamos que pesquise outras casas de apostas e veja se há alternativas para apostar em linhas asiáticas de escanteios.

Melhores estratégias para apostar em Escanteio Asiático

Ao apostar em escanteios, seja nas linhas asiáticas ou europeias, é essencial ter uma certa leitura de jogo. Afinal, para colocar palpites nos ‘cantos’, como dizem em Portugal, é preciso enxergar certos padrões nas partidas.

Por isso, vamos deixar algumas dicas para quem deseja focar neste mercado:

Em primeiro lugar, privilegie as apostas ao vivo. Afinal, ao apostar em escanteios, é essencial levar em consideração o cenário dentro dos jogos; Uma boa estratégia pode ser aproveitar situações em que o time favorito está perdendo. Geralmente, costuma haver um bom número de escanteios nestas situações; Contudo, é essencial observar o estilo de jogo de cada time. Cruza muito na área? Os laterais avançam até a linha de fundo? A equipe está levantando bolas a todo custo para buscar o empate? Igualmente, é importante avaliar as estatísticas. Por exemplo, média de escanteios a favor e contra a equipe, média de escanteios do campeonato e mais; Por fim, também analise os últimos jogos dos times, vendo quantos escanteios estão saindo ultimamente e mais.

Inegavelmente, há mais dicas para fazer apostas esportivas em escanteios. Então, procure estudar bastante o mercado e se especialize antes de se arriscar.

Vantagens e desvantagens do mercado de Escanteio Asiático

Sem dúvida, há alguns prós e contras de apostar em Escanteios Asiáticos. Por isso, separamos alguns pontos fortes e fracos.

Lembre-se apenas que os aspectos são baseados na opinião da nossa equipe editorial. Portanto, são subjetivos.

Vantagens

Primeiramente, vamos listar algumas vantagens de aproveitar as apostas em Escanteio Asiático:

Nas linhas asiáticas de escanteios, há a possibilidade de obter um reembolso caso haja o número exato de escanteios;

Além disso, há a chance de apostar em linhas mais interessantes de Handicap em Escanteios;

Em relação ao Escanteio Europeu, as linhas asiáticas oferecem um maior equilíbrio de odds. Assim, o apostador pode ter melhores oportunidades.

Desvantagens

Além disso, também há algumas desvantagens do Escanteio Asiático:

Atualmente, ainda há poucas casas que oferecem essa opção de aposta em escanteios;

Como em outros mercados asiáticos, como Handicap e Total de Gols, há uma exigência de estudar mais. Afinal, os apostadores que estão começando podem ter dúvidas até aprender a lógica dos Escanteios Asiáticos.

Qual a diferença entre apostar em Escanteio e Escanteio Asiático?

Como dissemos, nas opções de Escanteios Asiáticos, existe a possibilidade de reembolso em alguns casos. Além disso, as odds costumam ser mais equilibradas, o que pode dar boas oportunidades ao apostador com menor risco envolvido.

Já no Escanteio Europeu, muitas vezes existem alternativas mais arriscadas, como apostar no número exato de escanteios em um jogo. Ou, então, só acima ou abaixo da linha, sem a possibilidade de reembolso.

Por isso, as linhas asiáticas podem oferecer ao apostador uma relação risco x recompensa mais interessante.

Mais dicas para apostar em futebol

Além de apostar em escanteios, hoje em dia é possível colocar palpites em diferentes cenários em uma partida de futebol.

Só para ilustrar, há mercados como: Total de Gols, Handicap Asiático, Empate Anula a Aposta, Dupla Chance e mais. Por isso, o ideal é explorar as opções de apostas esportivas e descobrir o que se encaixa mais no seu perfil.

Então, veja algumas dicas para apostar em futebol:

Antes de colocar seus palpites, estude bastante, independentemente do mercado (ou mercados) que escolher;

P rocure conhecer aos poucos os vários mercados e vá se testando até descobrir o que você gosta mais;

e vá se testando até descobrir o que você gosta mais; Além disso, limite o número de ligas nas quais irá apostar. Afinal, com uma menor quantidade de campeonatos, fica mais fácil se especializar.

Conclusão sobre aposta em escantio asiático

Com toda a certeza, apostar em Escanteio Asiático pode ser uma opção muito interessante. Afinal, as linhas asiáticas de escanteios podem oferecer boas oportunidades ao apostador.

Primeiramente, a grande vantagem dos Escanteios Asiáticos é a possibilidade de reembolso. E isso, no longo prazo, pode fazer a diferença.

Além disso, há mercados como o Handicap Asiático que podem trazer chances de apostas para aqueles que conhecem mais sobre escanteios.

Portanto, recomendamos que você explore as linhas asiáticas de escanteios e vá se descobrindo. Assim, poderá ver se esses mercados de apostas esportivas são para o seu perfil. Ou então descobrirá outras opções que se encaixam mais com você.

Perguntas frequentes

Por fim, vamos tirar algumas dúvidas frequentes dos iniciantes nas apostas...

Como funciona o Escanteio Asiático?

O Escanteio Asiático é um mercado de apostas em escanteios que traz linhas cheias. Essas podem oferecer reembolsos se o apostador não acertar se houve mais ou menos escanteios na partida. Neste caso, basta o jogo terminar com número exato de tiros de canto.

Como analisar Escanteios Asiáticos?

Depois que você teve o escanteio explicado, é importante analisar antes de apostar. Então, observe fatores como histórico das equipes, média de escanteios e faça a leitura de jogo durante a partida ao vivo. Assim, poderá ter bons insights para apostar em escanteios.

Qual a diferença de Escanteio para Escanteio Asiático?

No Escanteio Europeu, geralmente há linhas de acima e abaixo, mas não há o número cheio que prevê reembolsos. Neste caso, o apostador pode ter três opções: acima, abaixo e o número exato. Por isso, pode ser mais difícil de acertar.

Já nos Escanteios Asiáticos, há a chance de reembolso em caso de sair o número exato. Portanto, o apostador tende a ficar mais seguro.

O que é Escanteio Asiático bet365?

A fim de explicar o que é Escanteio Asiático bet365, podemos dizer que a bet365 oferece este mercado. Portanto, quem abre conta na casa tem opções para apostar em Escanteios Asiáticos em diversos eventos.

