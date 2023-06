Como calcular odds em apostas esportivas: Tire suas dúvidas

Quer saber como calcular odds em apostas esportivas e como funcionam essas cotações? Então, chegou ao lugar certo.

Neste artigo, você vai saber como interpretar os valores e tomar decisões nos seus palpites em casas de apostas. Se você está começando no mundo das apostas, confira também nosso artigo sobre as melhores casas de apostas.

Como calcular odds: em que preciso prestar atenção?

Antes de mais nada: o que são as odds? Basicamente, as odds são cotações usadas nas apostas esportivas. Ou seja, são números importantes neste universo.

Em primeiro lugar, as odds indicam as probabilidades estimadas pelas casas de apostas para um cenário se concretizar em um evento esportivo. Assim, as cotações são porcentagens traduzidas em números.

Assim, esta é a essência do que são as odds. Mas, para os apostadores em si, essas cotações representam algo ainda mais importante.

As odds também determinam o quanto o apostador irá receber de retornos em caso de palpite correto.

Veja um exemplo:

Imagine que, no mercado de Vencedor da Partida (Moneyline) de um determinado esporte, a cotação era de 2.0. E, por exemplo, o apostador optou por arriscar R$100 nesta aposta.

Neste caso, com base nas odds de sua aposta, ele irá receber R$200 se acertar a sua previsão. Ou seja, os R$100 que arriscou na aposta mais os R$100 de retornos. Afinal, o valor desta cotação indica que o dinheiro arriscado será dobrado no cenário em que o apostador for preciso na aposta.

Por isso, as odds são fundamentais no universo das apostas esportivas e todas as casas de apostas as utilizam.

Odds decimais

Neste artigo sobre como calcular odds, também iremos falar um pouco dos diferentes formatos das odds. Afinal, os sites de apostas podem utilizar modos diferentes de indicar as cotações.

E as odds decimais representam o formato mais comum de indicar as probabilidades no Brasil.

Por exemplo, essa odd de 2.0 que falamos no exemplo acima é uma cotação no formato decimal. E, colocando essa odd em probabilidades, ela representa 50% de chances.

Odds fracionais

Igualmente, entre outros formatos das cotações, existem as odds fracionais (ou fracionárias). Como o próprio nome diz, neste formato, tudo é representado por frações.

Ou seja, em uma odd de 2.0, que estamos usando como exemplo, o equivalente no formato fracionário é 1/1.

Como calcular odds em apostas simples

Agora, vamos falar sobre como calcular odds nas apostas simples. Se você não sabe, uma aposta simples é aquela em que o apostador coloca apenas uma previsão no bilhete. Ou seja, escolhe apenas um mercado dentro de um evento esportivo e aposta.

Então, basta você olhar a odd da sua seleção para descobrir a cotação da aposta.

Mas, além disso, você pode transformar as odds em probabilidades. Assim, terá uma noção mais realista do que aquele número significa em termos de porcentagem de chances.

Para transformar as odds em probabilidades, basta seguir o passo a passo:

Primeiramente, divida 1 pela odd (no caso do nosso exemplo, 1/2 = 0,5); Em seguida, multiplique o resultado por 100 (0,5 x 100 = 50); Assim, chegamos à conclusão de que a odd decimal 2.0 representa 50% de chances.

Como calcular odds em apostas combinadas

Ao contrário das apostas simples, as apostas combinadas são aquelas em que o apostador junta várias previsões no mesmo bilhete. E, em uma aposta múltipla, como também é conhecida, basta errar um prognóstico para perder toda a aposta.

Em outras palavras, uma aposta combinada é bem arriscada e, inclusive, você deve tomar muito cuidado ao fazer isso.

Mas, em relação a como calcular odds em apostas combinadas, saiba que as cotações são multiplicadas entre si. Ou seja, a odd final da aposta será a multiplicação das odds de todas as seleções. Desse modo, o valor final costuma ser alto.

Vamos imaginar que, em um bilhete de apostas, você juntou três apostas. E a odd de cada aposta é de 2.0.

Neste exemplo, as odds finais serão de 8.0. Ou seja: 2 x 2 x 2 = 8. Uma cotação enorme.

Assim, as apostas combinadas podem atrair os apostadores iniciantes devido à ideia de retornos enormes. Mas lembre-se que as probabilidades multiplicadas entre si tornam as coisas cada vez mais improváveis.

Então, para não perder constantemente nas casas de apostas, evite as múltiplas.

Qual critério devo adotar para fazer palpites em jogos?

Todos os apostadores devem analisar o cenário completo antes de fazer uma aposta. Então, não existe um critério único para adotar ao fazer palpites em jogos, seja de qual esporte for.

O mais importante é desenvolver um método próprio e avaliar tudo. Basicamente, estudar o esporte, os campeonatos e os eventos em que você pretende apostar.

Dessa maneira, com base neste método próprio, você poderá determinar as probabilidades estimadas para o evento.

Assim, você conseguirá calcular a odd justa para o evento. E, então, poderá comparar com as odds oferecidas pelas casas de apostas esportivas. Dessa forma, verá se vale a pena fazer uma aposta ou não.

Em outras palavras, se aquela aposta tem valor esperado positivo ou valor esperado negativo. Mas este é um assunto mais complexo e não trataremos mais especificamente disso neste conteúdo.

A fim de trazer alguns critérios para analisar em um jogo de futebol, por exemplo, preparamos a seguinte lista:

Momento atual das equipes;

Escalações prováveis e desfalques;

Confronto direto;

Local da partida (além do clima e outros fatores externos);

Necessidade de vitória.

Estes são apenas alguns pontos que você pode analisar ao estudar uma partida. Mas, por exemplo, avaliando tudo e colocando um peso, poderá transformar certos tipos de apostas em probabilidades. E, assim, verá se as odds oferecidas pelas casas de apostas valem a pena em relação ao risco ou não.

Quais as melhores odds em jogos de futebol?

Na verdade, não tem como falar em melhores odds em jogos de futebol e, sim, odds de valor em relação ao perfil do apostador.

O mercado de Moneyline, por exemplo, é o mais básico do futebol e nem sempre traz boas odds em relação ao risco.

Contudo, há tipos de apostas como Handicap Asiático e Total de Gols (Over/Under) que podem trazer cotações interessantes.

Para os apostadores mais ousados, mercados como o de Placar Exato (Resultado Correto) oferecem odds altas devido ao alto risco. E, em alguns casos, pode ser possível encontrar valor nas odds oferecidas pelos sites de apostas nestes mercados.

Em resumo, tudo se trata de estudar bastante e procurar ‘ler’ as odds de maneira crítica. Ou seja, sempre pensando nas probabilidades estimadas e se vale a pena fazer aquela aposta naquela cotação.

Saiba mais sobre apostas em futebol.

Qual o melhor formato de odds em apostas?

Em relação aos formatos de odds, isso é muito pessoal. Mas, aqui no Brasil, os apostadores costumam utilizar as odds decimais.

Inclusive, se pensarmos bem, estas são as odds mais fáceis de ler e transformar em probabilidades. Por isso, recomendamos que você utilize as odds decimais.

Entretanto, se preferir outro formato, não há problema algum.

Sites com boas odds em esportes

Quando falamos em sites com boas odds, isso é muito relativo. Afinal, um site pode levar vantagem em relação às casas de apostas concorrentes em uma aposta e perder em outras. Isso é normal no mercado e não existe um site que sempre ofereça as melhores cotações.

Porém, alguns sites de apostas se destacam na média das odds. Algumas boas casas de apostas esportivas em termos de odds médias são:

Contudo, sempre antes de fazer a aposta que deseja, confira as odds nas casas de apostas esportivas. Dessa maneira, poderá ver quais sites, na média, oferecem as melhores cotações para o que você costuma apostar.

Outra boa dica é abrir conta em duas ou mais casas de apostas esportivas. Desse modo, poderá sempre fazer a sua aposta na plataforma que estiver com a melhor cotação para a aposta que você busca. Se estiver na dúvida de quais as operadoras mais recomendadas, leia nossas dicas sobre melhores casas de apostas.

Além disso, veja nosso artigo sobre a Betano para iniciantes.

Dicas para calcular odds: veja nosso top 5 recomendações nas apostas

Saber como calcular odds não é algo que você saberá logo de cara. Mas, se dedicando aos estudos, é rápido para começar a pensar nas probabilidades e transformá-las em cotações.

Assim, vamos listar cinco dicas para quem deseja saber como calcular odds:

Antes de tudo, procure estudar para entender como as odds funcionam nas apostas;

Também é importante saber que as odds sofrem flutuações impostas pelos ajustes das casas e pelo próprio mercado;

impostas pelos ajustes das casas e pelo próprio mercado; Nas apostas, é essencial estudar vários fatores dentro de um evento. Só assim você poderá analisar as odds;

Só assim você poderá analisar as odds; Por fim, sempre busque apostas com valor esperado positivo. Explicando de modo mais simples, apostas que as casas estabeleçam uma probabilidade menor de ocorrer do que a probabilidade real que você calculou.

Perguntas frequentes: odds em apostas esportivas

Segue com algumas dúvidas em relação a como calcular odds? Então, vamos trazer respostas para algumas dúvidas frequentes.

Como calcular o valor de uma aposta?

O valor de uma aposta, de maneira simples, é a diferença entre as odds que a casa oferece e a probabilidade real.

Por exemplo, vamos supor que, em seus estudos, você calculou que um time tem 60% de chances de vencer um jogo. E, ao abrir o site de apostas, encontrou uma odd 2.0 (que representa 50% de chance). Neste exemplo simples, vale a pena fazer essa aposta.

Como calcular a probabilidade de um jogo?

A probabilidade de um jogo depende de vários fatores, como desempenho da equipe, escalação e eventuais atletas que podem desfalcar cada time. E isso é algo muito pessoal, variando entre diversos apostadores.

Como calcular se uma odd é justa?

Conforme dissemos, saber como calcular odds depende do apostador. Desse modo, cada um tem seus métodos dentro das apostas esportivas.

Mas vamos supor que, nos seus cálculos, um evento tem chances de 50% de ocorrer. Neste caso, a odd justa é de 2.0. Se a odd estiver maior (menos chances de ocorrer segundo a casa), vale a pena apostar. Já se estiver menor, então não vale o risco perante a potencial recompensa.