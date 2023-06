Betano depósito: Saiba como fazer

Ao longo deste guia, você fica por dentro de como fazer o Betano depósito.

A empresa grega, que chegou ao Brasil em 2019, se trata de um dos principais sites de apostas online. Veja, aqui, como depositar na Betano, os métodos de pagamento oferecidos, opções, código promocional Betano, entre outros pontos importantes da casa de apostas em esportes.

Como depositar na Betano?

Para você depositar na Betano, o processo é rápido e fácil, sem grandes dificuldades. Para isso, é só seguir o passo a passo abaixo. Confira:

Entre no site da Betano; É preciso estar cadastrado como cliente da plataforma. Caso ainda não esteja registrado, faça o registro com os seus dados pessoais e código promocional Betano; Já cadastrado, faça o login na casa, e aperte “Depósito”; Agora, escolha uma das opções de método de pagamento que será utilizada no depósito e informe a quantia a ser enviada para a sua conta. Aproveite e resgate o bônus de boas-vindas; Para finalizar, clique em “Depositar”. Agora é só esperar o dinheiro bater na conta para começar a apostar.

Atenção!

Cada método de pagamento conta com um tempo de processamento.

Como fazer um depósito com PIX

O passo a passo para depositar na Betano utilizando o Pix como método de pagamento é o seguinte:

Abra a página da Betano Brasil; Acesse o seu perfil na operadora e faça o seu login com nome de usuário/e-mail e senha; Clique em “Depósito”, no botão localizado no canto superior direito da página; Agora, defina o Pix como meio de pagamento para a operação de depósito que será realizada a seguir; Coloque a quantia a ser depositada, juntamente com o seu CPF e, para finalizar, clique em “Depositar”.

Saiba mais em PIX Betano no nosso artigo com detalhes sobre esse tópico.

Como fazer um saque

Já para realizar a operação de saque (retirada ou levantamento) dos ganhos conquistados nas apostas online, o processo é:

Ente no site da Betano; Faça o seu login utilizando nome de usuário/e-mail e senha.Clique no botão “Iniciar sessão”; Agora vá em “Depósito”, localizado no canto superior direito da página; Clique na sua conta, no valor que aparece na parte de cima da tela; Agora, vá em “Saque” e, em seguida, defina o método de pagamento que será utilizado na operação; Insira os seus dados, assim como a quantia a ser resgatada e confirme a transação.

É importante você saber que ao realizar o primeiro depósito na Betano, você faz o resgate do bônus de boas-vindas. Saiba mais sobre código promocional Betano.

Métodos de pagamentos da Betano

Hoje em dia, não faltam opções de métodos de pagamento para depósito e saque nas casas de apostas online. Algumas destas opções estão presentes na plataforma da Betano. São elas:

Pix

Transferência bancária local (Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Santander e Bradesco)

Boleto bancário

Carteiras eletrônicas (Pay4fun)

Cada um destes métodos citados acima conta com características próprias como processamento, valores permitidos, além da cobrança de taxas.

Ao escolher a forma de pagamento é recomendável entrar na Betano Depósito e ver as condições de cada um destes meios. Caso sinta a necessidade, recorra ao suporte ao cliente da casa de apostas.

Tire todas as suas dúvidas sobre depositar na Betano

Aqui, abaixo, você encontra um FAQ com as principais perguntas mais frequentes sobre como depositar na Betano. Não deixe de conferir para tirar suas dúvidas e questionamentos sobre a plataforma de apostas esportivas.

Como funciona o PIX na Betano?

O Pix é uma forma de pagamento altamente difundida entre os brasileiros. Ela está presente atualmente na Betano para as operações de depósitos e também de saques.

Utilizando este método não há cobrança alguma de taxa por parte da operadora e o prazo de processamento de depósito é de até 30 minutos. Já para saque é de até uma hora. É bastante rápido comparado com outros meios de pagamentos, como por exemplo a transferência bancária.

Para utilizar o Pix na Betano é preciso ter uma conta no site de apostas. Na hora que você for escolher as opções de método de pagamento, marque o Pix.

Quanto tempo demora pra cair o depósito da Betano?

O tempo de processamento para cair o fundo na Betano depósito é rápido. No site da empresa, o prazo indicado é de até 30 minutos. É quase que instantâneo.

O Pix é, sem dúvida alguma, o método de pagamento mais rápido de todas as opções oferecidas pela casa grega. Vale tanto para o depósito como também para o saque. O boleto bancário tem o prazo de até um dia útil. A transferência bancária é de um a dois dias úteis.

Como funciona o depósito na Betano?

Na Betano, para você realizar enviar saldo é preciso ter uma conta como usuário. Ao entrar na plataforma da empresa, faça o seu login com nome de usuário/e-mail e senha.

Os métodos de pagamento oferecidos são: Pix, boleto bancário, transferência bancária local (Banco do Brasil, Itaú, Caixa Econômica Federal, Santander e Bradesco) e carteira eletrônica (Pay4fun).

Saiba que cada um destes meios conta com tempo de processamento variado, valores mínimo e máximo permitidos, além da cobrança ou não de taxas. Por isso, sempre confira no site da Betano antes de escolher uma destas opções. Assim, você não é pego de surpresa por algum detalhe.

Qual o valor de depósito da Betano?

Para depositar na Betano, o valor mínimo permitido pela empresa é de R$ 20, enquanto o máximo é de R$ 20 mil. Para as operações de saque, a quantia mínima é também de R$ 20. Só que neste caso o valor máximo permitido é de R$ 50 mil.

Qual é o valor mínimo de saque na Betano?

A quantia mínima permitida para o saque na Betano é de R$ 20, via Pix e Pay4fun (carteira eletrônica). Na transferência bancária, o valor é bem maior, de R$ 100. Importante você saber que o boleto bancário não pode ser utilizado para as operações de saque.

Quanto tempo demora para receber PIX Betano?

Ao utilizar o Pix para resgatar os seus ganhos na Betano, o prazo previsto pela operadora é de cerca de uma hora. Comparado com a transferência local o Pix tem o tempo de processamento menor.

O boleto bancário não pode ser escolhido como uma das opções de pagamento, ao contrário da transferência bancária.

Quais são os esportes oferecidos na Betano?

A quantidade de esportes encontrados no catálogo da Betano é bem extensa. São mais de 25 opções de esportes, indo desde futebol e tênis até disputas menos conhecidas como polo aquático e sinuca. Estes esportes também são opções de palpites para você escolher nas apostas ao vivo.

