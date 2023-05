Top casas de apostas que aceitam cartão de crédito

À procura de casas de apostas que aceitam cartão de crédito? Esse é um método de pagamento muito usado nesse mercado.

Então, fomos atrás das melhores opções para os nossos leitores, levando em conta também os bônus de cada plataforma.

Neste artigo, você conhecerá os melhores sites de apostas que aceitam cartão de crédito. Além disso, aprenderá a usar o seu cartão para realizar transações no seu site favorito de apostas esportivas.

Melhores casas de apostas que utilizam o cartão de crédito

Há muitas casas de apostas que aceitam cartões como método de pagamento. Preparamos uma lista com as marcas que oferecem os melhores bônus de boas-vindas para os apostadores. Confira a seguir os sites selecionados.

Vantagens e desvantagens do cartão de crédito

Como é normal em qualquer forma de pagamento, o cartão tem crédito apresenta tanto vantagens quanto desvantagens. Entender os pontos positivos e negativos de fazer apostas com cartão de crédito é essencial para que você tome a decisão correta antes de uma transação.

A seguir, listamos os prós e contras que o apostador terá em casas de apostas que aceitam cartões em depósitos e/ou saques. Para tomar sua decisão, você também pode ver o nosso artigo sobre casas de apostas que aceitam PIX como forma de pagamento.

Vantagens do cartão de crédito

Confira as principais vantagens das casas de apostas que aceitam cartão de crédito:

Rapidez: Uma transferência com cartão de crédito é realizada de forma instantânea. Então, mesmo que as casas de apostas esportivas demorem um pouco para identificar o pagamento, o apostador terá seu saldo atualizado rapidamente.

Uma transferência com cartão de crédito é realizada de forma instantânea. Então, mesmo que as casas de apostas esportivas demorem um pouco para identificar o pagamento, o apostador terá seu saldo atualizado rapidamente. Disponibilidade: Você pode apostar com cartão de crédito a qualquer hora. Diferentemente de uma transferência bancária ou boleto, o cartão não depende do horário dos bancos ou das lotéricas.

Praticidade: Em uma casa de apostas cartões são uma das formas mais rápidas e práticas de realizar um pagamento. Se os dados do seu cartão já estiverem salvos na plataforma, basta indicar o código de segurança a cada novo depósito

.Possibilidade de estorno: Ao contrário da maioria das formas de pagamento, o cartão de crédito permite que você estorne uma transação. Isso pode ser muito útil se houver um erro em seu depósito. Além disso, os saques em casas de apostas esportivas podem ser feitos via transferência e aparecerem na fatura do cartão.

Ao contrário da maioria das formas de pagamento, o cartão de crédito permite que você estorne uma transação. Isso pode ser muito útil se houver um erro em seu depósito. Além disso, os saques em casas de apostas esportivas podem ser feitos via transferência e aparecerem na fatura do cartão. Pagamentos em outras moedas: Você pode apostar com cartão de crédito internacional em plataformas estrangeiras que não aceitam depósito em reais. Lembre-se, no entanto, que pode ser cobrada uma taxa sobre o valor.

Desvantagens do cartão de crédito

Também há aspectos desfavoráveis ao fazer apostas esportivas com seu cartão. Por exemplo:

Restrição de uso: Não são todas as casas de apostas que aceitam cartão de crédito como método de pagamento. Além disso, na maioria das vezes, essa opção existe apenas para depósito. Ou seja, não pode ser utilizado para fazer um saque.

Não são todas as casas de apostas que aceitam cartão de crédito como método de pagamento. Além disso, na maioria das vezes, essa opção existe apenas para depósito. Ou seja, não pode ser utilizado para fazer um saque. Demora no saque: Mesmo quando é possível usar em uma casa de apostas cartões para saque, essa pode não ser a forma mais prática. Afinal, você receberá o valor como crédito na fatura — e isso poderá demorar.

Segurança: Essa é uma preocupação frequente entre os apostadores. Afinal, nem todas as casas de apostas que aceitam cartões serão 100% confiáveis. E compartilhar os dados do cartão pode ser arriscado.

Portanto, já conhecemos o valor de apostar com cartão de crédito. Mas vale a pena ter no radar as desvantagens de realizar uma transação com cartão em casas de apostas online.

Passo a passo para usar o cartão de crédito em casas de apostas

Sites que apostas que aceitam cartão de crédito oferecem uma experiência bem intuitiva no momento do depósito. Aliás, o uso dessa forma de pagamento em casas de apostas online se assemelha ao de qualquer compra na internet.

Já um saque em casas de apostas que aceitam cartão de crédito pode acabar sendo menos familiar. Afinal, estamos mais acostumados a realizar compras ou um depósito qualquer do que a receber no cartão.

De qualquer forma, é importante conferir como ambos os processos ocorrem em casas de apostas que aceitam cartões. Assim, você não irá titubear na hora de realizar uma transação e até mesmo obter um bônus por isso.

Em seguida, mostramos como fazer seu próximo pagamento — ou solicitar um saque — em sites de apostas que aceitam cartão de crédito.

Como fazer um depósito usando o cartão de crédito

Fazer um depósito no site do cassino é a parte mais intuitiva das suas apostas com cartão de crédito. Você só precisa estar no lugar certo e ter os dados do seu cartão em mãos.

Então, vamos a um passo a passo rápido de como realizar essa transferência em casas de apostas que aceitam cartão de crédito:

Em primeiro lugar, acesse sua conta e vá até a área de pagamento. Em seguida, escolha a opção de depósito e defina o cartão de crédito como forma de transação. Então, informe o valor do depósito e confira se está em um ambiente seguro. Aproveite, também, para verificar se há um bônus disponível para ativação nesse momento. Por fim, preencha os campos com os dados do seu cartão e confirme a operação

Muitos sites de apostas que aceitam cartão de crédito oferecem um bônus no primeiro pagamento. Se for o seu primeiro depósito no site, não deixe de conferir as opções de bônus de boas-vindas. Em alguns casos, é preciso inserir um código para ativar o bônus. Em outros, tudo o que você precisa fazer é selecionar a opção de bônus desejada.

Com bônus ou sem bônus, basta esperar que o valor do pagamento seja identificado após o depósito. Então, você terá o seu crédito atualizado na plataforma de apostas online.

Existem diversas casas de apostas que aceitam cartão de crédito para pagamento instantâneo. Mas em muitos casos o apostador pode ter que aguardar até a transferência ter sido compensada pelo operador.

Segurança ao fazer um depósito

Em uma casa de apostas cartões de crédito são a forma de pagamento mais visada por criminosos. Portanto, você deve sempre verificar se as casas de apostas que aceitam cartões oferecem um ambiente confiável na hora de informar os dados para pagamento.

Para saber se os dados do seu cartão estão protegidos, confira se há um ícone de cadeado ao lado da barra de endereço do navegador. Ele indica que a conexão é segura e que suas informações permanecem privadas quando enviadas ao site.

Como fazer um saque

Também é muito simples realizar um saque em sites de apostas que aceitam cartão de crédito. Você só precisa seguir estes passos:

Primeiramente, entre o site e faça login em sua conta. Então, clique sobre o valor do seu saldo ou navegue até o caixa. Em seguida, escolha a opção de saque com cartão de crédito. Indique o valor que pretende sacar e informe os dados do seu cartão. Por fim, submeta o pedido na plataforma e aguarde o processamento.

Antes de realizar um saque, lembre-se de conferir se há algum bônus ativo em sua conta. Afinal, a maioria dos bônus exige o cumprimento de um rollover de apostas antes que você solicite uma retirada.

Prazo para pagamentos em sites de apostas

O tempo de processamento de um saque costuma ser maior que o de um depósito nas casas de apostas que aceitam cartões. Isso ocorre porque os operadores têm procedimentos internos antes de liberar o valor e efetuar a transferência para o apostador.

Em geral, os sites de apostas que aceitam cartão de crédito demoram até 5 dias úteis para realizar a transferência do valor. No entanto, esse valor só irá aparecer na próxima fatura do seu cartão — ou mesmo na fatura seguinte. Por isso, as apostas com cartão de crédito não costumam ser a opção preferida no momento do saque.

Isso explica por que muitos sites de apostas esportivas não disponibilizam essa forma de saque. Mas ainda há plataformas que mantém essa opção para seus usuários. Inclusive, algumas delas exigem que, ao fazer depósito com seu cartão, você utilize o mesmo método no momento da retirada.

Se estiver demorando demais para receber algum valor, você pode tentar consultar o status da transação na plataforma. Muitos dos sites de apostas que aceitam cartão de crédito mantêm uma seção com o registro das solicitações. Além disso, os sites oferecem suporte aos usuários para tirar dúvidas como essa.

Verificação de identidade

As plataformas costumam exigir que os usuários comprovem sua identidade antes da realização de saques. Tanto faz se você usa em uma casa de apostas cartões de crédito, Pix ou outras formas de pagamento. O objetivo disso é combater crimes financeiros, como a lavagem de dinheiro.

Então, antes de começar a apostar com cartão de crédito ou usando outra forma de pagamento, reserve alguns minutos para essa verificação. Assim, terá que esperar menos na hora do seu primeiro pedido de saque.

Dúvidas sobre apostar com cartão de crédito

Confira as nossas respostas para as dúvidas mais frequentes sobre casas de apostas que aceitam cartão de crédito.

Como funciona o cartão de crédito? O cartão de crédito é confiável?

O cartão de crédito é um método de pagamento a prazo que permite aos usuários realizar transações sem a necessidade de dinheiro físico. Os titulares de cartão podem fazer depósitos em casas de apostas esportivas e pagar o valor posteriormente, quando recebem a fatura do cartão.

O cartão de crédito é uma forma de pagamento altamente confiável. No entanto, é importante proteger os dados do seu cartão para evitar fraudes.

Há alguma taxa sobre depósitos e saques com cartão de crédito?

Dependendo do caso, o apostador pode ter que pagar uma anuidade para usar seu cartão de crédito. Mas, em geral, as operadoras de cartão, como Visa e Mastercard, não cobram taxas a cada transação realizada.

No entanto, você pode ter que pagar alguma taxa ao fazer pagamentos em outra moeda. Além disso, a casa de apostas esportivas pode cobrar algum valor sobre depósitos e saques.

Como funciona a verificação de identidade?

A maioria dos sites de apostas que aceitam cartão de crédito exige dos apostadores o envio de um documento de identidade, além de um comprovante de residência. Em alguns casos, pode ser necessário enviar uma foto sua.

Essa é uma forma de coibir fraudes financeiras, como a lavagem de dinheiro. A análise dos documentos pode demorar até 2 dias.

Qual o valor mínimo de depósito ou saque via cartão de crédito?

O valor mínimo para depósitos e saques varia bastante nas casas de apostas que aceitam cartão de crédito. Em algumas delas, é possível fazer apostas com cartão de crédito depositando qualquer valor a partir de R$1. Outras podem exigir depósitos acima de R$50. O mesmo se aplica aos saques, que normalmente partem de valores mais elevados.

Além disso, é importante prestar atenção nas regras de bônus. Afinal, o valor mínimo para ativar um bônus de boas-vindas pode ser superior ao valor mínimo praticado normalmente pelo site.

Quanto tempo demoram os depósitos e saques com cartão de crédito?

O tempo de processamento dos depósitos e saques com cartão de crédito também pode variar. Em geral, os depósitos são processados de forma quase instantânea, permitindo que você comece a apostar imediatamente.

Quanto aos saques, podem levar alguns dias úteis para serem processados pelo banco emissor do cartão e pela casa de apostas.

Como cancelar um saque via cartão de crédito?

Para cancelar um saque via cartão de crédito, entre em contato com o suporte ao cliente da casa de apostas o mais rápido possível. Eles poderão fornecer orientações específicas sobre como proceder e se é possível estornar o valor.

Em casos extremos, você pode cancelar a compra diretamente no seu cartão. Essa é uma alternativa se você tiver tido problemas sérios em uma casa de apostas com cartão de crédito. No entanto, pode haver contestação e disputa junto ao banco.

Quais moedas estão disponíveis para pagamento nos sites de apostas?

As apostas com cartão de crédito podem ser feitas em diversas moedas, como o dólar americano, o euro e a libra esterlina. Aliás, essa é uma das vantagens deste método de pagamento. Bandeiras como Visa e Mastercard aceitam a conversão em dezenas de moedas, o que dá aos apostadores acesso a diversos sites que não aceitem real.

Quais outros métodos estão disponíveis além do cartão de crédito?

As casas de apostas que aceitam cartão de crédito costumam oferecer mais opções de pagamento para seus usuários. Ou seja, você normalmente terá boas alternativas se não quiser usar em uma casa de apostas cartões seus para depósitos e saques.

As opção mais comuns, além do cartão de crédito, são:

Pix

Transferência bancária

Boleto bancário

E-wallets (como o PicPay, Pay4Fun e Neteller)

Criptomoedas (como o Bitcoin e o Ethereum)

O valor mínimo de depósito pode variar para diferentes métodos de pagamento no mesmo site. O mesmo se aplica ao valor máximo. Além disso, bônus e ofertas podem ter restrições a algumas formas de pagamento. Portanto, confira sempre as regras de cada opção antes de depositar qualquer valor na plataforma. Leia também nosso artigo sobre casas de apostas que aceitam PIX.