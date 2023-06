Casas de apostas ao vivo | As melhores plataformas em 2023

As casas de apostas ao vivo proporcionam para o usuário uma experiência cômoda e emocionante. Veja como funcionam e quais as nossas recomendações.

Nas apostas ao vivo, o apostador possui a possibilidade de apostar em partidas em andamento e efetuar o cash out quando desejar estornar o seu bilhete.

Neste artigo, resenharemos sobre os principais mercados com odds ao vivo e os melhores sites de apostas ao vivo.

Melhores sites de apostas ao vivo

Um dos principais recursos buscados se tratando das apostas esportivas, é a possibilidade de acompanhar os eventos em tempo real com odds ao vivo. No entanto, escolher uma plataforma entre diversas opções no mercado é uma tarefa um tanto complicada.

Dessa forma, separamos reconhecidas e confiáveis plataformas de apostas que oferecem odds em tempo real. Confira:

bet365

A bet365 é uma das plataformas de apostas esportivas mais tradicionais do ramo. A plataforma está presente no mercado há mais de duas décadas e detém de uma ótima reputação. A casa de apostas com um amplo leque de modalidades, mercados e funcionalidades para cada seção da sua plataforma.

A bet365 é confiável e segura, sendo devidamente licenciada e regulamentada pela Malta Gaming Authority.

Há diversas opções de apostas com odds ao vivo. No entanto, há mercados de apostas disponíveis somente para campeonatos específicos. Ou seja, para conferir de maneira integral, verifique o site.

Betano

Antes de introduzir sobre a provedora de apostas, destacaremos que a Betano é confiável e licenciada pela Malta Gaming Authority. Dessa maneira, é possível notar que a Betano é comprometida e transparente com os apostadores da sua plataforma.

Na plataforma de apostas da Betano, há diversas opções de modalidades esportivas e mercados específicos que podem ser aproveitados, inclusive, com o código promocional Betano. A casa de apostas conta com uma seção “apostas ao vivo” onde é filtrada todas as partidas que estão acontecendo no momento.

Para as apostas ao vivo na Betano, há um sistema de cash out que oferece uma maior comodidade e controle para os confrontos. Há também transmissões ao vivo que apesar de funcionar melhor no E-Sports, também está disponíveis para os esportes convencionais como futebol, basquete e tênis.

Sportingbet

Assim como as plataformas anteriores, a Sportingbet é uma dos sites mais reconhecidos do mercado e disponibiliza uma variedade de opções de apostas ao vivo. Ao acessar a plataforma da Sportingbet pelo site ou aplicativo, há uma seção específica para as apostas ao vivo e também uma opção de cash out.

Sobre a confiabilidade e segurança, os apostadores podem ficar tranquilos, pois apostar na Sportingbet é legal no Brasil.

A Sportingbet é licenciada pela MGA, sendo operada pela Electra Works Limited registrada pelo Governo de Gibraltar.

Como escolher entre as casas de apostas

Para selecionar uma boa casa de apostas, há muitos quesitos que devem ser essenciais para a segurança e usabilidade. Por exemplo, podemos citar:

Reputação da casa de apostas;

Licenciamento e regulamentação;

Quantidade de modalidades e eventos;

Variedade de mercados e tipos de apostas;

Recursos e funcionalidades adicionais;

Suporte ao cliente.

Entre os recursos essenciais para uma casa de apostas além da segurança, destacamos algumas funcionalidades específicas. Para as apostas ao vivo, uma seção que organize todas as partidas para este segmento em tempo real é um recurso que deve estar em uma boa plataforma de apostas.

Além disso, um boletim de apostas que ofereça uma rápida e ágil função de cash out é primordial. Quando o segmento é cassino ao vivo, é importante a disponibilização de transmissões ao vivo e game shows que trazem uma sensação e proximidade e semelhança com os cassinos reais.

Como funcionam os bônus de boas-vindas nos sites de apostas

As promoções ou bônus de boas vindas são ofertas disponibilizadas pelos sites de apostas para os novos usuários cadastrados. No entanto, existem vários tipos de bônus de boas vindas, alguns designados para o cassino e o outros para as apostas esportivas.

O bônus serve como um impulso para os usuários começarem com vantagens e benefícios nas plataformas de apostas.

Em outras palavras, na oferta pode ser oferecido um saldo bônus para efetuar apostas, ou uma aposta grátis. Geralmente, aplicam-se Termos & Condições para participação de qualquer promoção ou vantagens obtidas nos sites de apostas.

Bônus da Betano

Na Betano também é disponibilizado um bônus para os novos usuários da plataforma de apostas e cassino. Para as apostas esportes, a provedora de apostas oferece 100% de bônus em até R$500 no primeiro depósito efetuado, com código promocional Betano.

Vale destacar que o valor mínimo do depósito para participar da oferta é de R$50.

Bônus da Sportingbet

Na plataforma da Sportingbet, há uma promoção de bônus de boas vindas para as apostas esportivas no valor de até R$300. A promoção é válida somente para novos usuários que efetuarem um primeiro depósito de no mínimo R$20 e no máximo R$300.

O valor do Sportingbet bônus para apostas é de 100% do valor depositado.

Bônus da bet365

Para as apostas esportivas, a bet365 oferece créditos de apostas seus novos usuários cadastrados. Para participar da promoção da casa de aposta, o usuário deve ser novo na plataforma e cumprir com os requisitos da casa.

Para mais detalhes, confira os termos e condições da promoção do operador no site oficial.

Odds ao vivo

As odds ao vivo são atualizadas e ajustadas conforme os acontecimentos e estatísticas da partida do evento esportivo. Sendo bem diferente das oportunidades oferecidas em pré-jogos estabelecidas até mesmo em dias antes do confronto.

Na bet365, Betano e Sportingbet, as odds e oportunidades são definidas conforme o andamento da partida. As odds de uma partida sofrem alterações por conta de quesitos como placar, desempenho, minutos da partida, mando de campo e outras ações.

Dessa forma, os apostadores devem estar atentos ao escolherem os mercados em tempo real para as suas apostas, rapidamente as odds podem aumentar ou diminuir com as ações da partida. Lembre-se que as odds sempre estão sujeitas a alterações.

Streaming para fazer apostas ao vivo

O streaming para as apostas ao vivo é um recurso bastante funcional para os esportes convencionais. No entanto, na categoria E-Sports, a funcionalidade é essencial e cobre a grande parte das partidas dos jogos popularmente apostados.

Em geral, é possível apostar enquanto acompanha transmissões ao vivo. Na questão da disponibilidade nos esportes tradicionais, por conta de direitos de imagens, há campeonatos que não podem ser transmitidos. Confira no site oficial de cada operador.

Quais são as opções de apostas ao vivo em futebol?

Assim como nos pré-jogos, nas apostas ao vivo nas principais casas de apostas, há possibilidades de apostador diretamente no duelo. Ou seja, mercados como resultado final, total de gols, handicaps asiáticos e europeus, total de cartões/escanteios e diversas outras opções relacionadas a partida.

Nas plataformas de apostas, há diversos mercados de apostas ao vivo. Confira as principais opções disponíveis para o futebol:

Equipe que marcará o próximo gol;

Ultima equipe a marcar na partida;

Vencedor do primeiro/segundo tempo;

Como será marcado o próximo gol;

O jogador irá marcar/perder o pênalti.

O que são as estatísticas ao vivo nas casas de apostas?

A estatística ao vivo é um recurso primordial para as partidas em tempo real, esta seção oferece informações, dados e ações das partidas em um evento esportivo.

Essas informações adicionais servem para auxiliar as decisões dos apostadores nos eventos disponíveis nas plataformas de apostas.

Geralmente essas estatísticas apresentam informações relacionadas aos ataques, posse de bole, finalizações, cartões, escanteios e outros. Além disso, em uma plataforma de apostas que há estatísticas da partida disponíveis, é possível checar as substituições e classificação.

Entre a bet365, Betano e Sportingbet que foram citadas anteriormente, todas contam com estatísticas ao vivo para as partidas em andamento. Já para as partidas em pré-jogos, há como ver uma análise de quem tem mais probabilidade de vitória, escalações possíveis e outros tipos de estatísticas.

Top dicas para fazer as melhores apostas ao vivo

Para ter uma maior consciência e responsabilidade nas apostas esportivas, separamos algumas das principais dicas para as apostas ao vivo. Confira:

Conheça a modalidade, competição e as equipes

Antes de selecionar um esporte para apostar, é necessário conheceras principais regras e fundamentos. Além disso, é importante estar informado sobre o campeonato e a região escolhida, assim como o histórico entre os clubes que irão disputar a competição.

Analise as estatísticas ao vivo

Outro ponto que pode auxiliar os apostadores são as estatísticas. Por isso, é importante analisar as últimas partidas e desempenho das equipes. No entanto, nas plataformas também é possível analisar os acontecimentos das partidas como o controle de bola e ataques perigosos.

Aposte de maneira responsável e com sabedoria.

Mantendo a consciência sempre em primeiro lugar, tenha uma política de jogo responsável e com sabedoria nas suas apostas esportivas e cassino.

Para isso defina um orçamento máximo para as apostas e evite seguir as emoções. Por fim, considere as apostas somente em mercados e esportes em que tenha conhecimento geral.

Conheça os mercados das linhas de handicap asiático

O handicap asiático é um mercado popular nas modalidades esportivas, principalmente no futebol e tênis. Os apostadores que entendem das linhas asiáticas, podem efetuar apostas online mais seguras e precavidas.

Com este mercado, há como equilibrar a disparidade de forças com vantagem ou desvantagem de pontos para as equipes.

Perguntas frequentes sobre apostas ao vivo

Tire suas dúvidas sobre as casas de apostas ao vivo.

Quais são as casas de apostas esportivas confiáveis?

A segurança e confiabilidade de uma plataforma de apostas esportivas envolve muitos requisitos. Nesse sentido, existem sites de apostas online que oferecem indícios de confiança. Este é o caso da bet365, Betano e Sportingbet que foram citadas durante o artigo.

As opções apresentam licenciamento e regulamentação, além de estar atuando conforme as leis brasileiras e oferecendo diversas medidas de segurança nas transações e plataforma em si.

Como funciona a aposta ao vivo bet365?

A plataforma da bet365 é uma das mais populares mundialmente no quesito de apostas esportivas. Nas apostas ao vivo, a provedora também tem uma excelente reputação e oferece em tempo real diversas modalidades e mercados para os seus usuários. Portanto, entre as diversas opções do mercado, a bet365 é uma das opções mais interessantes.

Quais são as casas de apostas brasileiras?

No momento, não existe nenhuma plataforma de apostas nativamente brasileira. Isso se deve pelo processo de regulamentação no país, que apesar de permitir as apostas online, ainda impõe diversas condições. Uma dessas condições é que os sites de apostas online não podem ter sedes oficiais em território nacional brasileiro. De toda forma, você pode ver dicas sobre as melhores casas de apostas em atuação no Brasil.