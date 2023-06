Saque Betano: Guia Completo 2023

Como fazer o saque Betano? A casa de apostas aceita Pix, transferência bancária e várias outras formas de pagamento.

Veja aqui como usá-las e ainda cumprir a regra do bônus de boas vindas.

Como sacar na Betano?

Se você já fez um saque em qualquer casa de apostas online, não vai ter dificuldades em fazer o saque Betano. Assim, a retirada na Betano pode ser feita de diferentes formas, conforme os métodos de pagamento disponíveis na operadora. Nesse sentido, confira abaixo como fazer saques na Betano.

Como fazer o saque Betano via Pix

Para realizar retiradas na Betano, você deve ter algum saldo disponível na conta. Esse saldo pode ser obtido após fazer palpites corretos nos mercados disponíveis na Betano Brasil. Dessa forma, após fazer uma aposta bem-sucedida, o saque Betano pode ser feito da seguinte maneira:

Acesse o site da Betano através do seu computador ou celular (o saque Betano também pode ser feito via app); Em seguida, clique no saldo, ao lado de “Depositar”, e selecione “Conta”; No menu de usuário, selecione a opção de saques da Betano; Após isso, escolha um dos métodos disponíveis; Insira as informações necessárias, como código Pix, para realizar o saque Betano e confirme a transferência.

Após um certo tempo, a Betano confirmará a transação, enviando-a diretamente para sua conta.

Verificação de identidade na Betano

Em alguns casos, é preciso realizar um procedimento secundário: a verificação de identidade.

Esse é um procedimento necessário para a casa de apostas atestar que a conta realmente pertence a você. Basicamente, ela exige comprovantes dos dados informados durante a criação da conta.

Para realizar esse procedimento, você deve abrir o menu de usuário, como mostramos no passo a passo. Todavia, em vez de selecionar saque, você deverá escolher “perfil”. Em seguida, selecione “Processo de verificação”, dentre as várias opções disponíveis.

Na tela seguinte, escolha “Enviar documentos”. A Betano solicitará seu endereço para enviar a documentação de verificação. Todavia, se preferir de outra maneira, basta clicar em “Não autorizo”.

Após isso, selecione o país e escolha um dos documentos na lista. A Betano aceita passaporte, carteira de habilitação, carteira de identidade e autorização de residência. Depois, também será necessário enviar o comprovante de residência.

Finalmente, aguarde um tempo. Se todos os documentos estiverem corretos, a Betano aprovará sua conta e você poderá fazer qualquer tipo de movimentação, incluindo retiradas.

Como fazer um depósito

Os depósitos são ainda mais simples do que o saque, já que são liberados desde o primeiro acesso com uma nova conta. Dessa forma, para colocar dinheiro na Betano, siga o passo a passo abaixo:

Acesse o site da Betano ou use o app da plataforma; Em seguida, clique em “Depositar”, o botão verde disponível na página inicial; Escolha uma das formas de pagamento disponíveis; Insira o valor a ser depositado na plataforma; Na tela seguinte, use as informações (como código Pix) para enviar o dinheiro para sua conta na Betano.

Assim, esse é o procedimento para fazer depósito na Betano. Sempre que desejar inserir saldo em sua conta, é preciso realizá-lo. Mesmo que já possua as informações da plataforma, não deve enviar Pix ou outros métodos de pagamento sem essa autorização.

Outra coisa a ser considerada é o bônus de boas vindas. Para saber mais detalhes, veja nosso artigo código promocional Betano. Independente do bônus que você tenha ativado, é preciso cumprir suas regras e uma parte importante delas se refere justamente ao depósito.

Primeiro, há o depósito mínimo. Ou seja, o valor que deve ser transferido para receber o saldo extra. Menos que isso e não será possível receber nenhuma vantagem promocional.

Métodos de Pagamento da Betano

A Betano oferece várias opções de pagamento. Quem aposta por lá pode usar cada um deles, desde que siga as regras da operadora. Além disso, a Betano estipula algumas limitações e parâmetros a serem observados por quem vai utilizar os métodos.

Confira exemplos:

Pix - depósito mínimo de R$20 - saque mínimo de R$ 50 - depósito máximo de R$20.000 - saque máximo de R$50.000;

- depósito mínimo de R$20 - saque mínimo de R$ 50 - depósito máximo de R$20.000 - saque máximo de R$50.000; Boleto - depósito mínimo de R$50 - depósito máximo de R$10.000 - saque não disponível;

- depósito mínimo de R$50 - depósito máximo de R$10.000 - saque não disponível; Transferência bancária - depósito mínimo de R$50 - saque mínimo de R$ 50 - depósito máximo de R$10.000 - saque máximo de R$50.000;

- depósito mínimo de R$50 - saque mínimo de R$ 50 - depósito máximo de R$10.000 - saque máximo de R$50.000; Pay4Fun - depósito mínimo de R$20 - saque mínimo de R$20 - depósito máximo de R$20.000 - saque máximo de R$10.000.

Veja a lista completa e atualizações no site da Betano.

O que observar ao fazer transferências para a Betano?

Primeiramente, como mencionado no tópico anterior, lembre-se de cumprir as regras do bônus que tiver aceito. Se quiser ativar outra oferta, também consulte os Termos e Condições (T&C) da promoção.

Inclusive, se tiver dúvida sobre o assunto, pode usar o suporte da Betano para saber mais. Através do chat, email e sessão de ajuda, a Betano informa sobre seus principais recursos, geralmente com bastante clareza e facilitando o entendimento para seus usuários.

Ainda, ao realizar pagamentos, sempre considere questões de segurança. A Betano só permite que depósitos sejam feitos através do site oficial, com a conta logada e tudo mais.

Se uma transferência for solicitada por email, redes sociais ou outros canais, não a realize. Invés disso, informe a Betano para saber sobre procedimentos de segurança e se há alguma medida a ser tomada para aumentar a segurança da conta.

Escolha o meio de pagamento

Tire todas as suas dúvidas sobre sacar na Betano

Para finalizar, selecionamos as principais dúvidas de quem deseja ou já aposta pela Betano. Todas as informações foram coletadas através do site oficial da Betano.

Quanto tempo leva para cair o saque da Betano?

O tempo para uma retirada ser confirmada varia conforme o método escolhido pelo usuário. No caso do Pix, costuma levar pouco mais que alguns segundos ou minutos. O mesmo vale para carteiras digitais, onde o processamento também costuma ser imediato.

Já para transferências bancárias, pode levar 1 dia útil ou mais. Inclusive, as retiradas não devem ser solicitas em fins de semana, já que não serão processadas até o começo da semana seguinte.

Como é o saque da Betano?

Levantamentos na Betano são feitos com segurança e de fora bem prática. Primeiro, o jogador deve ter algum saldo disponível para saque em sua conta. Além disso, é preciso realizar a verificação de identidade, antes do primeiro saque Betano.

Quantos saques dá pra fazer na Betano por dia?

Para saber sobre quantidade de saques e outras regras da Betano, é preciso consultar as regras oficiais da casa. As diretrizes podem ser encontradas na central de ajuda.

Se ainda restar alguma dúvida, o cliente pode questionar ao suporte. O chat funciona das 10h às 24h, em português e diretamente pelo site e app.

Como funciona o saque PIX na Betano?

A transação da Betano via Pix pode ser feitas diretamente pelo site ou app.

Qual é o valor mínimo de saque na Betano?

O valor mínimo depende do método escolhido pelo usuário. Acesse o site para verificar os valores atualizados.

Porque não consigo sacar no Betano?

Há diferentes motivos para os saques não estarem disponível para sua conta. A principal delas é a verificação de identidade. O apostador deve fazê-la logo que criar sua conta, para evitar quaisquer problemas justamente na retirada.

Ainda, o apostador pode precisar cumprir um requisito de apostas, em caso de ofertas e bônus. Caso não seja nada disso, entre em contato com a operadora.

