Palpite Botafogo x Peñarol - Libertadores - 23/10/24

Pelo jogo de ida das semifinais da Copa Libertadores 2024, o Botafogo e o Peñarol iniciam a disputa por uma vaga na final.

O duelo entre brasileiros e uruguaios está marcado para quarta-feira (23 de outubro), às 21h30, no estádio Nilton Santos, localizado no Rio de Janeiro. Confira a seguir as dicas e análises do nosso especialista em apostas.

Aposta Palpite Odd Resultado Botafogo vence 1.40 na bet365 Time com mais escanteios Peñarol 4.75 na bet365 Jogador a marcar Igor Jesus a qualquer momento 2.37 na bet365

*As odds foram verificadas no momento da redação do artigo e estão sujeitas a alterações. Consulte os valores atualizados no site da bet365.

Crie sua conta em uma das melhores casas de apostas, com o código promocional Betano

Conheça uma nova casa de apostas com o código bônus Superbet

Saiba como funciona o código bônus bet365

Botafogo forte em casa

O Botafogo já realizou sete jogos como mandante nesta edição do principal torneio continental de clubes da América do Sul, e perdeu apenas uma vez.

Ainda, vale observar que no Campeonato Brasileiro 2024, o Glorioso é o quarto melhor mandante da liga, tendo vencido 10, empatado 3 e perdido apenas 2 jogos.

Com esse forte desempenho como mandante na temporada e com um elenco altamente qualificado, acreditamos na possibilidade dos brasileiros conseguirem um bom resultado.

Palpite 1 - Botafogo x Peñarol - Botafogo vence: 1.40 na bet365.

Veja odds para resultado da partida

Separamos aqui as cotações atualizadas para o confronto entre Botafogo x Peñarol pelas semifinais da Libertadores 2024 nas principais casas de apostas da atualidade.

Confira a seguir as odds atualizadas para o mercado de apostas 1x2, que abrange o resultado final da partida:

Vitória do Botafogo: 1.36 na bet365 - Adicione ao seu cupom de aposta.

Botafogo tem tido poucos escanteios a favor

Ainda que atue em casa e tome as iniciativas ofensivas da partida, o Botafogo não tem sido um time que cobra muitos escanteios nesta Libertadores.

A equipe carioca, inclusive, é o time que menos teve tiros de canto entre os quatro semifinalistas, isso mesmo tendo iniciado na competição ainda na fase prévia.

Ao todo, em 14 jogos realizados, o Botafogo teve apenas 36 escanteios a favor (média de 2,57) e 69 contra (4.92). Já o Peñarol, em apenas 10 jogos, soma 37 corners a favor (3.70).

Palpite 2 - Botafogo x Peñarol - Peñarol time com mais escanteios: 4.75 na bet365.

Igor Jesus em excelente fase

Um dos principais nomes do setor ofensivo do Botafogo, claramente, é o de Igor Jesus, jogador que vem sendo fundamental para a equipe neste ano.



Suas boas atuações defendendo as cores do time da Estrela Solitária foram capazes de o levar para a Seleção Brasileira, no qual também vem sendo decisivo.

No ano de 2024, considerando clubes, ele realizou 45 jogos, dos quais marcou 24 gols e colaborou com 6 assistências. Ou seja, 0,66 de média em participação direta em gols.

Palpite 3 - Botafogo x Peñarol - Igor Jesus marca a qualquer momento: 2.37 na bet365.