Stake bônus: Aposte sem risco até R$150

Descubra como ativar o Stake bônus e ganhar uma aposta sem risco até R$150 ao criar sua conta no site.

Descubra como ativar o Stake bônus de boas vindas para começar a apostar nesta plataforma. Entenda os termos e condições da promoção de boas-vindas com o código Stake.

Para conhecer outras opções de apostas, veja também como funcionam o código promocional Betano e o código bônus bet365.

Quais são os bônus Stake disponíveis atualmente?

O Stake é um dos maiores sites de apostas de cripto do planeta. Presente no Brasil há alguns anos, este site de apostas online traz um bônus de boas vindas excelente para seus novos apostadores. Mas não são só estes novos usuários que podem aproveitar as ofertas promocionais, muito pelo contrário.

O Stake é um site de apostas online que conta com bônus sazonais e ofertas exclusivas para os apostadores fiéis. E a cada aposta realizada, o usuário pontua no clube VIP, que contam com benefícios exclusivos de acordo com o seu nível.

Confira abaixo a tabela com as melhores ofertas de bônus Stake para aproveitar após cadastro:

Promoções da Stake Detalhes da oferta Reivindique o bônus Aposta Sem Risco até R$150 Faça uma aposta pré-jogo simples e receba seu dinheiro de volta, até R$150, se perder GOALVIP Corridas Diárias Stake Aposte qualquer valor e pontue no ranking diário. Quanto maior for a posição, melhor o prêmio Ativar oferta Sorteio Semanal Aposte ao longo da semana e concorra a prêmios Ativar oferta Desafios do cassino Cumpra missões e ganhe prêmios Ativar oferta

Lembre-se: cada uma dessas promoções tem suas próprias regras. É indicado que faça a leitura dos termos e condições do site antes de ativar os bônus Stake.

Stake bônus de boas vindas para apostas esportivas: Aposta sem risco até R$150

As apostas esportivas são o foco principal do Stake. Não é à toa que este site de apostas traz um bônus de boas vindas de aposta sem risco para a sua primeira aposta.

Usando o código bônus Stake, os apostadores podem reivindicar essa promoção após a verificação de identidade. Com o bônus ativo, basta apenas fazer uma aposta pré-jogo simples, entre R$50 e R$150, em um mercado com odds iguais ou superiores a 1.70

Se a sua aposta for considerada “perdida”, você receberá um reembolso de mesmo valor em até 72 horas. Observe, no entanto, que este Stake bônus oferta só está disponível para brasileiros maiores de 18 anos.

Comparado aos outros bônus da indústria, o bônus de boas vindas oferecido pela Stake está dentro da média. E se você quiser encontrar outras ofertas interessantes, temos uma página voltada para os melhores sites de apostas com bônus. Saiba também como funciona o Lance Betting bônus.

Como reivindicar o bônus Stake de boas vindas para apostas esportivas

Se você quer reivindicar o Stake bônus de boas vindas, é preciso apenas seguir alguns passos pequenos. Confira abaixo:

Primeiro, acesse o site oficial da Stake ; Clique em “Registrar-se”; Preencha o formulário completo; Insira o seu código Stake GOALVIP durante o cadastro; Com a conta criada, faça o seu primeiro depósito e aposte; Se cumprir os requisitos, seu bônus será entregue automaticamente.

Vale lembrar que é preciso completar o rollover antes de poder realizar o levantamento. Cada bônus Stake tem um requisito diferente para ser ativado. Mas assim que a conversão é realizada, o apostador pode sacar os ganhos da sua conta.

Todos os detalhes sobre como abrir uma conta nesta casa de apostas estão na página Stake cadastro.

Bônus Stake de boas-vindas para apostas esportivas - Termos e Condições

De forma geral, para reivindicar um bônus de boas vindas neste site de apostas, é preciso criar uma conta. A Stake aceita apenas apostadores maiores de 18 anos. Além disso, somente é possível ter uma conta por pessoa, de modo que não poderá reivindicar o mesmo bônus várias vezes.

Além disso, todos os Stake bônus possuem termos e condições específicos que devem ser cumpridos se o apostador quiser convertê-lo em saldo real. Para o bônus de aposta sem risco até R$150, listamos as regras abaixo:

Ter a conta com KYC no nível 2 (ID verificada);

Aplica-se apenas a primeira aposta realizada em pré-jogo;

Não é válido para apostas múltiplas;

Somente apostas entre R$50 e R$150, com odds 1.70 ou maiores, que forem consideradas perdidas;

O bônus Stake é entregue em até 72 horas após o final do evento.

Outros termos e condições também podem ser aplicados. Assim, é fundamental que você leia com cuidado todas as regras antes de criar a sua conta ou de usar qualquer código bônus Stake.

Stake Bônus - Como Conseguir

Para poder usar o seu Stake bônus, você precisa de uma conta. Além disso, deve fazer uma aposta de acordo com os termos e condições do site. Se ela for perdida, você receberá o reembolso.

Confira mais sobre a dinâmica desta operadora de apostas na página com dicas da Stake para iniciantes. Descubra também por quais razões a Stake é confiável para apostas no nosso artigo sobre o assunto.

Atendimento ao Cliente

O atendimento ao cliente da Stake não deixa a desejar. Se você precisar de ajuda em qualquer momento, pode entrar nas Perguntas Frequentes. Para isso, clique no botão do chat, que pode ser encontrado no canto inferior da página. Dentro desta seção, encontrará as respostas para os questionamentos mais comuns entre os apostadores.

Desde perguntas sobre como fazer o cadastro até como usar o bônus ou apostar em jogos específicos, as respostas são simplificadas para facilitar o entendimento. No entanto, caso não contemplem sua situação, você pode entrar em contato com o chat ao vivo. Com atendimento 24 horas, inclusive em feriados, o agente responderá suas mensagens em poucos minutos.

Outra opção também é enviar um e-mail para o suporte. Este é o método mais demorado, no entanto. Assim, para as situações que envolvem o Stake bônus, é indicado que busque o chat, que também estará disponível pelo aplicativo móvel, quando este for lançado.

Nossa Análise da Stake

A Stake é uma das maiores casa de apostas de criptomoedas do Brasil. Afinal, ela traz centenas de mercados esportivos ao vivo, um catálogo de cassino e boas promoções ao mesmo tempo. Desde os iniciantes até os mais experientes, a empresa atende às necessidades de todos os apostadores.

Por sua vez, os Stake bônus, tanto de boas-vindas quanto temporários, atraem novos e antigos apostadores constantemente. Com isso, as cotações acima da média se tornam ainda mais interessantes.

No entanto, o site ainda pode melhorar um pouco. Por exemplo, lançar um Stake app para Android ou iOS pode facilitar o acesso pelo celular. Além disso, também pode melhorar o tempo de resposta por e-mail, que é bem demorado em relação ao chat ao vivo.

Saiba mais sobre a casa de apostas na nossa página dedicada à Stake Brasil.

Do que nós gostamos Do que não gostamos Bônus de boas-vindas com apostas grátis Não possui um aplicativo móvel Variedade de promoções temporárias Nem todas as transações estão em real Muitos métodos de pagamento disponíveis





Perguntas Frequentes sobre o Bônus Stake

Ficou com alguma dúvida sobre o bônus Stake? Abaixo, temos as respostas para algumas das perguntas mais comuns sobre as promoções deste site e sobre como ele funciona. Leia agora para tirar suas dúvidas:

A Stake é segura?

Sim. A Stake possui uma licença em Curaçao e está operando no mercado há alguns já. Focada em oferecer apostas com criptomoedas, ela tem um bom provedor de pagamentos, a Medium Rare Limited. Além disso, é parceira de grandes empresas de jogos de cassino, passando por auditorias recorrentes para assegurar a justiça dos resultados. Assim, demonstra ser segura.

Como funciona o bônus da Stake?

Para ativar o bônus de boas vindas, o apostador deve usar o código Stake GOALVIP no cadastro.

Como fazer cash out na Stake?

Para fazer o cash out, o apostador precisa ter apostas realizadas em seu bilhete. Com um bilhete em aberto, os apostadores podem clicar em "efetuar o cash out" sempre que estiver em aberto. A depender do momento específico, podem realizar o saque antecipado antes do resultado final.

O que é o rollover na Stake?

Todo Stake bonus tem requisitos de apostas que você precisa cumprir para poder realizar o levantamento dos seus ganhos. Isso significa que, normalmente, você precisa apostar o bônus (ou o equivalente a ele) um total de vezes específico.

Por exemplo, se você receber um bônus de R$50 com rollover de 40x, terá que apostar o equivalente a R$2000 antes de efetuar um saque.

Como resgatar o bônus Stake?

Para resgatar os bônus na Stake, use o código Stake GOALVIP ao abrir sua conta na casa de apostas.

Como baixar o Stake app?

Por enquanto, você não vai conseguir fazer download do Stake app. No entanto, pode aproveitar o seu celular para fazer apostas pelo site móvel. Basta acessar o site oficial da Stake e entrar na sua conta para apostar em mercados esportivos específicos. Saiba mais sobre a experiência mobile no artigo Stake app.

