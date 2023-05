Buscar por casas de apostas que aceitam Paypal é um desafio.

Como o método de pagamento não é, atualmente, tão popular no Brasil, está cada vez mais raro encontrá-lo. Todavia, ainda é uma das carteiras eletrônicas mais seguras e completas do mercado.

Por isso, montamos um guia para mostrar justamente quais são os sites de apostas que aceitam Paypal. Pensando na experiência do apostador, ainda vamos mostrar dicas para ativar bônus, fazer depósito e outros tipos de transferência. Continue lendo para saber mais.

Melhores casas de apostas

Os sites de apostas abaixo possuem um alto nível de qualidade, com vários recursos e boas promoções. Todavia, como já relatamos, podem não disponibilizar o Paypal ao serem usadas no Brasil. Se tiver alguma dúvida sobre isso, consulte o suporte das operadoras.

O que é Paypal?

Apesar de ser uma marca bem consolidada no mercado, algumas pessoas ainda não conhecem a Paypal. Desse modo, Paypal é uma carteira eletrônica pioneira do seu segmento, tendo sido lançada no mercado em 1998, em Palo Alto, Califórnia, Estados Unidos.

Assim, surgiu justamente para proporcionar uma experiência mais simples em pagamentos online. Com isso, este é seu principal serviço: receber ou enviar dinheiro pela internet.

Paypal é confiável?

Não é preciso se aprofundar muito nas pesquisas para saber que esse é um dos métodos de pagamento mais confiáveis. Primeiramente, a ferramenta está entre uma das mais usadas do planeta há mais de 20 anos, o que, por si só, já é um fato interessante.

Além disso, possui filial e equipe de suporte situada no Brasil, além de estar registrada em órgãos governamentais. Isso é algo que algumas outras carteiras eletrônicas não possuem, principalmente as mais novas.

Também, as políticas de uso, privacidade e outras regras são bem claras. Basta conferir no site ou no aplicativo para saber quais são tais condições e como impactam no uso do serviço.

Outra coisa interessante é que diversos órgãos de auditoria possuem relatórios positivos sobre a Paypal. Em outras palavras, são empresas especializadas em fiscalizar serviços de pagamento e outras ferramentas semelhantes, buscando falhas em sentido tecnológico ou financeiro.

Por fim, não só as casas de apostas que aceitam Paypal. Muitas grandes lojas online e marcas de renome internacionais são parceiras da ferramenta. Inclusive, até mesmo alguns serviços possuem programas de desconto para quem usa Paypal.

Paypal é seguro?

Sendo uma ferramenta de pagamento, é normal que os jogadores se preocupem com a segurança e confiabilidade do Paypal. Nesse sentido, o serviço possui algumas das tecnologias mais avançadas do mercado, que podem ser usadas em casas de apostas que aceitam Paypal:

Criptografia: qualquer informação, pagamento, transferência entre contas ou outro tipo de transação é protegida por criptografia avançada, praticamente impossível de ser quebrada. Ela está ativa tanto para quem acessa o serviço pelo site, como pelos computadores.

qualquer informação, pagamento, transferência entre contas ou outro tipo de transação é protegida por criptografia avançada, praticamente impossível de ser quebrada. Ela está ativa tanto para quem acessa o serviço pelo site, como pelos computadores. Proteção aos apostadores: a ferramenta informa que cada pagamento é fiscalizado, 24 horas por dia, 7 dias na semana. Além disso, o serviço possui requisitos de segurança, impedindo que uma transferência seja feito para contas falsas ou sem autorização do apostador.

Prevenção contra fraudes : o suporte do Paypal está disponível a qualquer momento, caso o jogador precise ativá-lo por conta de algum problema na conta. Além disso, os apostadores do serviço podem requisitar solução de disputadas, para problemas mais sérios.

Segurança no login: há diferentes configurações de login. Com isso, o apostador pode usar o método que ache mais interessante. Por exemplo, usar autenticação por aplicativos externos, via telefone, etc.

Notificações e avisos: o Paypal notifica qualquer transação feita na conta dos apostadores. Ou seja, se um pagamento foi feito sem sua autorização, você ficará sabendo rapidamente através do email, mensagens de SMS, dentre outros.

Com isso, podemos concluir que sim, o Paypal é seguro. Claro, o apostador também deve tomar alguns cuidados e não se expor a riscos desnecessários.

Quais são as funcionalidades do Paypal?

O Paypal, basicamente, é uma ferramente de pagamentos online que reúne diversas funcionalidades em um único lugar. Para usuários comuns, seus principais recursos são:

Fazer saques e depósitos através do serviço , usando-o como intermediário da sua conta bancária, cartões de créditos e outros serviços semelhantes.

, usando-o como intermediário da sua conta bancária, cartões de créditos e outros serviços semelhantes. Receber ou enviar pagamentos para outros países , com conversão automática para outras moedas.

Método de pagamento para não utilizar dados diretamente em serviços desconhecidos.

Programas de descontos e promoções específicas para lojas, plataformas e casas de apostas que aceitam Paypal, caso possuam parceria com a ferramenta.

Ainda, a ferramenta é atualizada constantemente e há recursos novos lançados de tempos em tempos. Desse modo, é interessante consultar a ferramenta para conferir novidades, atualizações nos serviços ou funcionalidades que não são disponibilizadas atualmente ou serão encerradas.

Vantagens e desvantagens do Paypal

Qualquer bom serviço tem alguns pontos que o fazem se destacar, sendo que o Paypal não é uma exceção. Todavia, ele tem alguns aspectos não tão bons, que devem ser considerados por quem vai fazer apostas esportivas em sites de apostas que aceitam Paypal.

Vantagens

Essas são as principais qualidades de quem vai apostar com Paypal:

É um dos serviços mais seguros da atualidade. Há um esforço de décadas para aprimorar a proteção dos dados dos jogadores, além da segurança para cada pagamento feito através do serviço, mesmo em apostas esportivas.

Há um esforço de décadas para aprimorar a proteção dos dados dos jogadores, além da segurança para cada pagamento feito através do serviço, mesmo em apostas esportivas. Possui uma excelente interação entre celular e computador. Independente de onde o usuário use para depósito ou transação, terá uma experiência segura e completa, independente de como use as casas de apostas que aceitam Paypal.

Aceita vários métodos de pagamento, incluindo diferentes cartões de crédito, contas de vários bancos e até mesmo mais de 25 moedas diferentes. Inclusive, uma de suas qualidades é a facilidade para receber ou fazer pagamentos entre sites de diferentes países.

Desvantagens

Por outro lado, fique ciente de alguns pontos de atenção:

Poucos sites de apostas que aceitam Paypal podem ser usados no Brasil. Na verdade, a maioria das casas de apostas esportivas do Brasil não utilizam essa ferramenta com as contas cadastradas por brasileiros, o que dificulta para quem vai apostar com Paypal.

Possui taxas significantes para alguns tipos de transferências. Todavia, nem todo depósito e pagamento possuem tal cobrança.

Alguns sites de apostas que aceitam Paypal como pagamento não geram bônus para apostas esportivas para quem utilizar o método em sua primeira transferência.

Passo a passo para usar o Paypal em casas de apostas

O método de uso do Paypal é praticamente igual em qualquer site de apostas com Paypal. Nesse sentido, é preciso ser registrado no serviço, antes de qualquer coisa. Com uma conta na Paypal, basta seguir o passo a passo abaixo nos sites:

Crie uma conta no Paypal e cadastre um cartão de crédito e/ou conta bancária; Escolha uma das casas de apostas que aceitam Paypal; Cadastre-se no site de apostas com Paypal Use o serviço de pagamento para realizar saques e depósitos.

Como já mencionamos anteriormente, é um pouco complicado usar Paypal para apostas no Brasil. Por isso, mesmo alguns serviços que aceitam o método em outros países não o disponibilizam aqui.

Caso tenha alguma dúvida nesse aspecto, pergunte ao suporte da casa escolhida. Assim, poderá saber mesmo antes de criar uma conta. Veja também nossas dicas para usar outros meios de pagamento para apostar. Saiba quais são as casas de apostas que aceitam PIX, assim como as outras casas de apostas que aceitam cartão de crédito.

Como fazer um depósito usando Paypal

O depósito em sites de apostas que aceitam Paypal é bem simples. Siga esse tutorial se tiver alguma dúvida:

Acesse o site de apostas esportivas que aceita Paypal e onde você pretende apostar;

Em seguida, crie uma conta na plataforma, preenchendo corretamente o formulário de identificação, conforme faz em outros sites; Após isso, busque o botão de depósito. Geralmente, o ícone “Depósito” ou “Depositar” fica disponível no topo da primeira página; Selecione Paypal na lista de métodos de disponíveis e insira o valor a ser transferido; Faça a transferência usando as informações dadas na última tela do sistema de apostas com Paypal.

Sempre que quiser fazer um depósito para apostar com Paypal, realize o procedimento exigido pela casa de apostas com Paypal. Mesmo que já tenha os dados, nenhuma operadora costuma aceitar que os depósitos sejam feitos de outras formas.

Além disso, sites de apostas não solicitam pagamentos via email ou redes sociais. Caso receba algum pedido do tipo, entre em contato com o suporte da casa e do Paypal.

Como fazer um saque

Os saques em sites de apostas que aceitam Paypal mudaram nos últimos tempos. Anteriormente, a ferramenta armazenava os valores dentro da própria carteira, de forma semelhante a uma conta de banco. Todavia, essa função não está mais disponível.

Assim, ao realizar um saque via Paypal, o dinheiro passará para sua conta bancária automaticamente, depois de alguns dias. Com isso em mente, considere o seguinte passo a passo:

Acesse o site de apostas online no qual o saque será feito; Entre com sua conta por lá; Acesse o saldo disponível para retiradas; Selecione Paypal entre os métodos de saque; Realize a transferência para a conta da carteira digital.

Cuidados nos saques e depósitos

Antes de passar para o próximo tópico, gostaríamos de deixar algumas dicas e recomendações.

Primeiramente, tenha muito cuidado com sua segurança. Não faça saques usando computadores públicos, redes abertas ou smartphones que não sejam seus.

Não faça saques usando computadores públicos, redes abertas ou smartphones que não sejam seus. Além disso, não utilize qualquer outro app ou site que não seja oficialmente da casa de apostas ou do próprio Paypal. Isso apresenta não só vários riscos para conta, mas também vai contra as regras da maioria dos sites de apostas online.

Por fim, lembre-se de conferir as regras de qualquer bônus que estiver usando. A maioria possui algumas exigências para retiradas, então fique atento a isso.

Dúvidas sobre apostar com Paypal

Para finalizar nosso guia, respondemos abaixo as principais dúvidas sobre o assunto. As respostas foram obtidas no site oficial da operadora.

Como funciona o Paypal ? O Paypal é confiável?

Paypal é uma carteira eletrônica que funciona totalmente pela internet. Possui vários recursos de segurança e um sistema que segue todas as leis do sistema financeiro nacional.

Quais são as taxas de transferência para depósitos e saques? Há algum?

As taxas de transação no Paypal costumam variar. Para pagamentos entre contas do mesmo país, usando a mesma moeda, as transações costumam ser isentas de taxas, mas vale a pena consultar o site da ferramenta para saber mais.

Como funciona a verificação de identidade?

O Paypal exige apenas informações básicas para liberar grande parte dos recursos. Todavia, o serviço pode exigir que documentos pessoais sejam enviados como prova de sua identidade, após o cadastro. Você pode ter mais detalhes sobre como abrir uma conta nos nossos artigos de bet365 cadastro e Betano para iniciantes.

Quais são os valores mínimos de depósito/saque?

O Paypal não possui valores mínimos de transação. Todavia, os sites de apostas online costumam ter limitações nesse sentido, exigindo que o jogador só deposite a partir de um determinado valor. Inclusive, é preciso observar se há regras nos bônus de boas vindas das casas de apostas esportivas .

Qual o tempo de transferência para depositar e sacar?

O Paypal confirma os depósitos em questões de minutos. Todavia, nos saques, pode levar até 3 dias para transferir valores para sua conta bancária. Esses números não consideram o prazo das casas de apostas esportivas.

Como cancelar o saque?

O Paypal informa que não é possível cancelar saques solicitados na ferramenta. Para retornar o valor para conta, é preciso depositar novamente.

Quais moedas estão disponíveis no Paypal?

Segundo o Paypal, há 25 moedas diferentes, que são aceitas dentro do serviço. Todavia, a conversão é feita automaticamente para real, caso o usuário receba um pagamento em outra moeda. Aplicam-se taxas de câmbio a qualquer transação desse tipo.

Quais são os outros métodos de pagamento disponíveis?

As casas de apostas aceitam diversos outros meios de pagamento bastante ágeis e seguros. Com certza, recomendamos que você leia nosso artigo sobre casas de apostas que aceitam PIX. Da mesma forma, pulicamos, recentemente, outras dicas sobre as casas de apostas que aceitam cartões de crédito no Brasil.