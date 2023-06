Apostar na Sportingbet é legal? Saiba tudo sobre o operador

Quer entender se a Sportingbet é legal no Brasil? Neste artigo, nós tiramos as principais dúvidas referentes a esse operador.

Aqui, você irá entender como funciona a regulamentação dos sites de apostas esportivas no país. Além disso, saberá se há alguma lei que impeça os usuários locais de usar um site como o da Sportingbet.

Também conferimos os detalhes sobre a segurança que o site da marca oferece, assim como outros aspectos importantes. Então, continue a leitura para saber se a Sportingbet é legal — e se vale a pena criar sua conta na plataforma.

Leia também como funciona o Sportingbet bônus

Aprenda a fazer o Sportingbet cadastro

Saiba qual é o Sportingbet app

Apostar na Sportingbet é legal no Brasil?

Fazer apostas online em um site como a Sportingbet é legal no Brasil desde que a Lei 13.756/18 entrou em vigor. Afinal, essa lei definiu que as apostas esportivas seriam permitidas em território brasileiro, prevendo ainda um regime de concessão para os sites de apostas, entre outras regras para sua presença no país.

Desde então, a regulamentação do setor não avançou. Portanto, ainda não há casas de apostas online registradas no país. O tema segue em discussão no Governo Federal e no Congresso Nacional, e a expectativa é de que avance nos próximos anos para fazer valer a lei de 2018.

Conheça a Sportingbet

É permitido fazer apostas online?

Os brasileiros podem fazer apostas online sem problemas em um site registrado em outro país. É assim que os operadores atuam no Brasil há alguns anos. E isso explica por que fazer apostas esportivas em uma plataforma como a Sportingbet é legal, mesmo que essa não seja uma empresa local.

Portanto, pela lei atual, não há qualquer impeditivo para que se aposte em um site estrangeiro. Ou seja, você não sofrerá qualquer penalização ao fazer isso. No entanto, é importante conferir se a plataforma é confiável e segura antes de criar sua conta, como veremos a seguir.

A Sportingbet é confiável? Prós e contras da plataforma

Afinal, por que apostar na Sportingbet é legal? Bom, em primeiro lugar, é importante deixar claro que esse é um site legítimo. A empresa tem sede em Gibraltar, que faz parte do Reino Unido, e está em conformidade com a lei local.

O site da Sportingbet tem licenças de operação da autoridade de Gibraltar e da Comissão de Jogos do Reino Unido. Então, já são duas referências importantes a favor da marca.

Além disso, a plataforma tem licença para operar apostas esportivas emitida pela Malta Gaming Authority (MGA). Essa é uma das referências do setor de apostas, uma vez que é utilizada por muitos operadores que atuam na União Europeia.

Então, já sabemos que fazer apostas na Sportingbet é legal. Mas será que esse é um site confiável e que oferece uma boa experiência para os usuários no Brasil? Para responder a essa pergunta, conferimos alguns aspectos importantes na plataforma.

Conheça o site

Prós da Sportingbet

A Sportingbet tem uma longa tradição no Brasil. Afinal, foi um dos primeiros operadores a conquistar uma base expressiva de clientes no país. Confira a seguir as principais vantagens de fazer apostas esportivas nesta plataforma atualmente.

Segurança: A Sportingbet tem um site com criptografia SSL e métodos de pagamento confiáveis, como Pix e e-wallets. Ou seja, você estará confortável ao fazer apostas e realizar transações na plataforma, uma vez que seus dados permanecem protegidos a todo instante.

Reputação: A Sportingbet também goza de uma boa reputação no Brasil. Afinal, esse site de apostas é patrocinador oficial de competições como a Libertadores e a Copa Sul-Americana. Além disso, seu site tem selos de entidades importantes da indústria de apostas, como a eCOGRA e o iTechLabs.

App de apostas: Caso você queira usar um celular ou tablet para suas apostas, poderá usar o aplicativo mobile da Sportingbet. No Brasil, ele está disponível para dispositivos com Android. Também é possível acessar o site móvel, que é altamente responsivo e oferece os mesmos recursos para os usuários.

Streaming ao vivo: Para quem gosta de fazer apostas ao vivo, as opções de streaming da Sportingbet são uma atração importante. Tanto pelo site quanto pelo aplicativo, você pode assistir a jogos da Copa do Brasil, Libertadores e principais ligas do futebol europeu.

Contras da Sportingbet

Agora, vamos conferir alguns pontos que podem não agradar tanto aos clientes da Sportingbet no Brasil.

Suporte ao cliente: Os usuários da Sportingbet podem entrar em contato com a marca por e-mail ou chat ao vivo. No entanto, o chat funciona das 8h à 1h — ou seja, não está disponível 24h por dia. Além disso, para chegar até ele, é preciso passar pela seção de Perguntas Frequentes do site da marca.

Variedade de métodos de pagamento: A Sportingbet oferece as formas de pagamento mais comuns em sites de apostas, como Pix, boleto bancário e carteiras eletrônicas. No entanto, poderia ter mais opções disponíveis, incluindo criptomoedas e outras e-wallets além do Skrill e Neteller.

Quais os esportes disponíveis na Sportingbet?

Você encontrará uma grande variedade de esportes disponíveis para apostas no site ou aplicativo da Sportingbet. Atualmente, são 36 categorias diferentes na plataforma.

A plataforma oferece os esportes mais tradicionais e populares em apostas no país, como futebol, basquete e tênis. Também tem mercados de apostas em modalidades como corridas de cavalos, boxe e Fórmula 1.

Por fim destacam-se algumas possibilidades de apostas menos comuns, como os saltos de esqui e os jogos gaélicos. Ou seja, há opções para todos os gostos. Inclusive, em áreas como entretenimento e política — ou seja, as apostas não se limitam aos esportes.

A ausência mais sentida talvez seja a dos eSports. Afinal, as apostas em esportes eletrônicos já fazem sucesso em outras plataformas. Então, esperamos que elas em breve também deem as caras na Sportingbet.

Análise da Sportingbet

A Sportingbet é uma das mais confiáveis do Brasil. A empresa já atua no país há muitos anos e se tornou uma das referência do mercado de apostas local. Possui as principais licenças de operação do setor, como as de Malta e do Reino Unido. E consolidou sua reputação ao patrocinar torneios como a Copa Libertadores.

Devido à regulamentação atual deste mercado no país, você não terá qualquer problema ao se cadastrar e fazer apostas na Sportingbet. Afinal, a empresa está registrada fora do país e não entra em confronto com a legislação brasileira.

Então, aproveite para conhecer os recursos e mercados de apostas que a Sportingbet oferece. A marca se destaca pela grande variedade de esportes, Sportingbet bônus e segurança nos pagamentos. Ainda tem um Sportingbet app para aparelhos Android que pode ser uma mão na roda para quem gosta de apostar pelo celular ou tablet.

Abra sua conta