Pinnacle Apostas: como fazer seus palpites no site

As suas Pinnacle apostas podem ser feitas em diversas categorias esportivas e jogos de cassino.

Confira como fazer as melhores apostas na Pinnacle. Saiba também tudo sobre o código vip Pinnacle.

Como a Pinnacle apostas funciona?

A plataforma da Pinnacle oferece uma extensa gama de categorias esportivas, englobando desde as mais populares, como futebol, tênis, basquete e vôlei, até opções mais variadas. Cada categoria oferece uma diversidade de campeonatos interessante, com odds que geralmente estão em linha com as do mercado, juntamente com uma variedade de mercados de apostas.

A Pinnacle não apresenta um bônus de boas-vindas dedicado a novos clientes, porém disponibiliza outras promoções e ofertas em jogos de cassino para que todos os apostadores possam utilizar. Para usar os bônus e começar a fazer as suas Pinnacle apostas esportivas, é necessário criar uma conta no site e efetuar o seu primeiro depósito. Quer saber mais? Veja no artigo sobre código vip Pinnacle.

Como fazer Pinnacle apostas em futebol?

O futebol é atualmente o esporte mais popular para apostas no Brasil. No site da Pinnacle, você encontra campeonatos nacionais e internacionais para realizar os seus palpites em jogos ao vivo ou antes deles começarem. Além disso, a plataforma também conta com diversos tipos de apostas esportivas para estilos diferentes de jogadores.

Você pode fazer as suas Pinnacle apostas em futebol de maneira simples e rápida, basta seguir o passo a passo abaixo:

Crie uma conta ou faça o seu login na Pinnace Brasil Efetue o seu depósito. Clique na seção “Esportes”. Selecione “Futebol” e escolha uma partida. Selecione um ou mais mercados de aposta. Insira o valor do seu palpite e finalize o seu boletim de apostas.

Mercados de apostas disponíveis no futebol

As suas Pinnacle apostas no futebol podem ser realizadas antes do início das partidas ou durante os jogos ao vivo. Além disso, você tem a opção de fazer apostas simples ou combinadas em uma ampla variedade de mercados de apostas, incluindo:

Resultado final

Chance dupla

Ambas as equipes marcam

Empate anula aposta

Acima/abaixo

Empate anula aposta e muito mais

Os mercados de apostas disponíveis na Pinnacle variam dentro de cada campeonato, por isso nem todos os tipos de apostas apresentados serão encontrados em alguns jogos. Veja a seguir mais detalhes de alguns dos mercados mais populares entre os apostadores.

Resultado Final

Um dos mercados mais simples e populares é o Resultado Final. Para acertar sua aposta, você só precisa acertar qual equipe sairá vitoriosa na partida.

Gols Acima/Abaixo

Nesse mercado, você aposta na quantidade de gols em uma partida. Por exemplo, em um confronto entre duas equipes, você pode apostar que o jogo terá mais de 2,5 gols. Se a partida tiver três ou mais gols, você ganha independentemente de quem marcou. Se acreditar em menos gols, pode apostar em menos de 2,5 gols, ganhando se houver no máximo dois gols.

Chance Dupla

Aqui você faz dois palpites simultaneamente. Em vez de escolher apenas um resultado, escolhe dois.

Empate Anula Aposta

Como o nome já diz, neste mercado você elimina a possibilidade de um empate. Você realizará a sua aposta na equipe vencedora e, caso a partida termine empatada, receberá o valor da sua aposta de volta.

Ambos Marcam

Este é um mercado que não depende do resultado final de uma partida. Aqui, a sua aposta consiste apenas se as duas equipes irão balançar as redes ao longo do jogo.

Quais são os bônus de boas-vindas disponíveis?

A Pinnacle não está oferecendo um bônus de boas-vindas para novos clientes neste momento. As promoções disponíveis no site são direcionadas aos jogos de cassino online e envolvem competições em jogos de cassino selecionados.

Antes de iniciar suas Pinnacle apostas online, revise os termos e condições de cada bônus para aproveitá-los sem preocupações.

Em relação à seção de "Esportes", atualmente não há qualquer bônus de boas-vindas, outras ofertas ou código promocional Pinnacle disponíveis no site. Por outro lado, a plataforma se destaca por oferecer odds distintas em diversas categorias esportivas, incluindo o futebol.

Em diversos campeonatos e mercados de apostas esportivas, você pode começar suas Pinnacle apostas criando uma conta no site, seguindo os passos que serão apresentados a seguir.

Como usar o código vip Pinnacle?

Para começar as suas Pinnacle apostas esportivas em jogos de futebol ou qualquer outra categoria, realize o seu cadastro no site seguindo estas etapas:

Entre no site da Pinnacle Brasil Selecione o país, insira o seu e-mail e escolha uma senha. Preencha os seus dados pessoais. Complete o código vip Pinnacle.

Como mencionamos nas etapas, o site de apostas irá indicar um campo para que você insira um código promocional Pinnacle. Veja nossas dicas de código vip Pinnacle para prosseguir o seu cadastro normalmente.

Como fazer um depósito na Pinnacle?

Após finalizar o seu cadastro no site, você precisará efetuar o seu primeiro depósito para começar as suas Pinnacle apostas. Este processo é seguro e rápido, veja o passo a passo:

Faça login na Pinnacle Brasil Clique em “Depósito”. Escolha o método de pagamento. Insira o valor do seu depósito. Siga os passos solicitados pelo método que escolheu.

Ao selecionar a opção de depósito/levantamento, verá as opções de pagamentos disponíveis em cada uma das operações. As opções incluem Pix, transferências, cartões, eWallets e vouchers. Cada uma delas conta com valores mínimos e máximos diferentes e algumas podem não estar disponíveis para o tipo de moeda que tiver escolhido no momento do seu cadastro.

Como fazer um saque na Pinnacle?

Para realizar o saque dos seus saldos com as suas Pinnacle apostas, siga as etapas abaixo:

Faça login na Pinnacle. Clique em sobre o número do seu ID. E scolha a opção “Retirar”. Selecione o método de pagamento Insira o valor desejado e os seus dados. Finalize o seu saque.

Assim como acontece nos depósitos, os valores mínimos e máximos para retiradas variam de acordo com o método de pagamento escolhido. O tempo de processamento também é diferente, mas costuma ser realizado rapidamente em qualquer uma das opções.

Qual é o valor mínimo para apostar na Pinnacle?

A Pinnacle conta com diversas opções seguras e confiáveis de pagamento. Em cada uma delas, os valores mínimos e máximos para depósitos e saques são diferentes, lembrando que algumas podem não estar disponíveis para a moeda que tiver escolhido.

Após realizar o seu depósito, o valor mínimo permitido para fazer as suas Pinnacle apostas é de U$1 ou o valor equivalente na sua moeda.

Pinnacle app

A plataforma não oferece atualmente um Pinnacle app específico para dispositivos móveis, porém, você pode acessá-la de maneira conveniente por meio do seu celular ou tablet.

O site foi desenvolvido com uma versão móvel que se ajusta automaticamente ao formato da sua tela. Isso significa que você poderá utilizar todas as funcionalidades e promoções disponíveis de forma prática. Se preferir, é possível criar um atalho para o site na tela inicial do seu dispositivo, seguindo esses passos simples:

Acesse o site da Pinnacle Toque no ícone de compartilhamento. Selecione a opção "Adicionar à tela inicial" ou similar. Escolha um nome para o atalho. Toque em "Adicionar" ou similar.

Dessa forma, você poderá ter um ícone na sua tela inicial que se assemelha a um Pinnacle app, permitindo que você acesse rapidamente o site para realizar suas apostas sem ocupar espaço adicional no seu dispositivo móvel.

Como entrar em contato com a Pinnacle?

No site oficial, você encontrará uma seção de "Ajuda e Suporte" no rodapé da página. Ao selecionar a opção "Entre em Contato Conosco", você será redirecionado para a página de suporte ao cliente. Lá, você poderá enviar uma mensagem diretamente pelo site ou clicar no ícone azul no canto inferior direito para acessar o chat ao vivo.

Outra alternativa para entrar em contato com a Pinnacle é enviar um e-mail diretamente para apoioaocliente@pinnacle.com. Tanto por e-mail quanto pelo chat ao vivo, você terá acesso ao atendimento da equipe 24 horas por dia. Contudo, em alguns momentos, o suporte pode não estar disponível em português, e o atendimento será feito em inglês.

Pinnacle apostas: perguntas frequentes

Tire suas dúvidas sobra as apostas na Pinnacle.

Pinnacle é confiável?

É comum questionar a confiabilidade das casas de apostas no geral. No site oficial da Pinnacle, no rodapé, você encontrará informações cruciais sobre a plataforma.

A Pinnacle é uma marca registrada e operada com a licença da Ragnarok Corporation N.V., sendo regulamentada pelo governo de Curaçao.

Pinnacle é segura?

Quanto à segurança, sim, a Pinnacle é segura para conduzir transações financeiras e compartilhar dados pessoais. Isso é evidenciado nos termos e condições do site, bem como no ícone de cadeado na barra do navegador, indicando que informações pessoais e de cartões de crédito são mantidas confidenciais durante a transmissão para o site.

Como funciona os bônus da Pinnacle?

Sobre os bônus, a plataforma não disponibiliza um bônus de boas-vindas ou outras promoções para Pinnacle apostas esportivas no momento. No entanto, você pode encontrar ofertas para jogos de cassino.

Para ativar essas ofertas, basta criar uma conta no site e cumprir os requisitos de cada uma delas. Importante ressaltar que não é necessário inserir um código promocional Pinnacle durante o cadastro.

