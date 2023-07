Descubra como funciona o cash out Sportingbet

O cash out Sportingbet é um recurso interessante para ter mais controle nas apostas. Aprenda a utilizá-lo.

O cash out Sportingbet é uma funcionalidade muito utilizada pelos apostadores. Sua proposta é bem simples: encerrar a aposta. Sendo uma ótima estratégia para apostas esportivas, vale a pena conhecer tudo sobre esse recurso que faz a diferença ao apostar.

Veja como funciona o Sportingbet bônus

Saiba se a Sportingbet é legal no Brasil

Novo nas apostas? Confira dicas da Sportingbet para iniciantes

Como fazer cash out na Sportingbet

É preciso entender o que é o Sportingbet cash out e conhecer os tipos de encerramento de aposta. Afinal, existem algumas opções de encerrar sua bet nesse site.

Na prática, basta você conferir o seu cupom de apostas e verificar se o cashout está disponível nos palpites em andamento. Se esse for o caso, basta solicitar o encerramento de uma ou mais apostas.

Apostar na Sportingbet

O que é cash out na Sportingbet

Basicamente, o Sportingbet cash out é um recurso que permite que você encerre seus palpites esportivos mesmo que o evento ainda não tenha acabado. Por exemplo, se você apostou em um jogo do Brasil e a partida está ainda no meio, é possível encerrar a bet antecipadamente.

Esse recurso costuma estar disponível tanto no mercado ao vivo quanto no pré-jogo em casas de apostas como a Sportingbet. Mas o valor que é transferido para sua conta no site é baseado em como está o confronto que você apostou.

Por exemplo, digamos que você aposta na vitória do Brasil contra a Argentina no futebol. O valor do palpite é de R$ 100 e as odds de 1.40. Ou seja, se você ganhar, ganhará R$ 140.

A partir desse cenário, existem duas opções que podem aparecer:

Seleção Brasileira marca 1 a 0: caso isso aconteça, há maior probabilidade de que o seu palpite seja vencedor. Por isso, a casa Sportingbet oferece o pagamento de R$ 120. Ou seja, não é o valor total de R$ 140. Mas ainda assim você já garante parte do retorno.

Argentina faz 1 a 0: se a Argentina sair na frente o seu palpite tem menos chance de ser vencedor. Dessa forma, a Sportingbet paga R$ 60 para encerrar sua aposta, já que a vitória do Brasil tem menor probabilidade de acontecer. Assim, você pode minimizar suas perdas.

Os valores e as odds apresentadas em nosso exemplo foram apenas para entender como o Sportingbet cash out funciona. Pois o valor da cotação para encerrar aposta depende não apenas do site que você utiliza esse recurso, como também das odds de cada evento.

A lógica do nosso exemplo serve para futebol e outros esportes, já que esse recurso pode ser utilizado em outras modalidades esportivas. Agora que entendemos como funciona o encerramento de palpites ao apostar é hora de avançarmos para os tipos de encerramento de palpite oferecido na Sportingbet e nos melhores sites de apostas.

Faça o cash out na Sportingbet

Tipos de cash out na Sportingbet

Suas apostas esportivas na Sportingbet podem ser encerradas de diferentes maneiras. Uma delas é o valor total do palpite, no qual todo o valor apostado é retirado e transferido para sua conta respeitando as cotações pagas pela casa.

Além disso, existem outras possibilidades que podem ser utilizadas. Conhecer cada tipo de encerramento que pode ser realizado em sua conta é importante para saber qual delas utilizar quando você tiver esse recurso disponível.

Cashout parcial Sportingbet

Ao invés do valor total do seu palpite online, a opção de retirada parcial significa que parte do valor apostado será encerrado. Em outras palavras, digamos que o valor de R$ 100 que você tinha disponível é encerrado apenas pela metade.

Nesse caso, você encerrará R$ 50 e os outros R$ 50 seguirão apostados. Essa estratégia costuma ser adotada por quem faz um palpite ao vivo online ou então no pré-jogo e nem sempre está disponível para todos os eventos.

Cashout automático Sportingbet

Outra possibilidade que casas de palpites esportivos oferecem é a de você encerrar automaticamente seu palpite esportivo. Nesse caso, o Sportingbet cash out é acionado automaticamente quando ele chega em determinado valor.

Essa opção funciona como um limite que você define para que o Sportingbet cash out seja acionado e o palpite encerrado. Ela é interessante para quem não quer ficar o tempo todo vendo o mercado para saber qual é o melhor momento para encerrar os palpites.

Cashout na Sportingbet vale a pena?

O Sportingbet cash out está na lista dos melhores sites para utilizar esse recurso. No entanto, antes de fazer o encerramento em qualquer casa de apostas esportivas, é importante saber se vale a pena utilizá-lo.

No geral, o Sportingbet cash out e o encerramento de palpites esportivos no geral é interessante por:

Proteção de ganhos potenciais: a primeira grande vantagem do Sportingbet cash out é proteger seus ganhos potenciais. Conforme o exemplo do jogo entre a Seleção Brasileira e a Argentina, basta um gol de empate para que o seu palpite seja perdido. Portanto, o encerramento permite que você tenha essa proteção do que você ganhou.

a primeira grande vantagem do Sportingbet cash out é proteger seus ganhos potenciais. Conforme o exemplo do jogo entre a Seleção Brasileira e a Argentina, basta um gol de empate para que o seu palpite seja perdido. Portanto, o encerramento permite que você tenha essa proteção do que você ganhou. Minimização de perdas: utilizar o Sportingbet cash out é uma boa ideia para minimizar as perdas. Com o encerramento parcial, parte do palpite é garantido, mesmo que o resto seja perdido, por exemplo.

Maior controle: o Sportingbet cash out garante maior controle sobre o seu palpite esportivo. Isso acontece porque você que sabe se mantém ele ou se encerra e garante parte da aposta.

No geral, não existem grandes desvantagens de fazer um cash out em uma plataforma de palpites esportivos. Porém, é interessante conhecer bem esse recurso antes de utilizá-lo.

Conheça a Sportingbet apostas

Perguntas frequentes sobre Sportingbet cash out

Tire suas dúvidas sobre como encerrar apostas na Sportingbet Brasil.

O que é cash out?

Esse recurso é uma opção que plataformas de palpites esportivos costumam oferecer. A ideia é que você encerre seu palpite total ou parcialmente para minimizar perdas.

O que é cashout Sportingbet?

O Sportingbet cash out é um recurso que permite que seu palpite esportivo seja encerrado. Com isso, as perdas são minimizadas.

Como calcular o cash out?

O encerramento de palpites esportivos pode ser calculado verificando a odd no momento que você encerra seu palpite e o montante apostado. Bem como analisando o valor que você vai encerrar, podendo ser total ou parcial.

Que outras casas de apostas oferecem o cash out?

Além da Sportingbet cash out, sites como Betano, Pixbet e outras plataformas de palpites esportivos também oferecem esse recurso. Vale a pena ver os termos e condições ou falar com o suporte para ter certeza de que o encerramento é permitido na empresa que você se cadastrou.

Quando fazer cash out?

O encerramento de palpites pode ser realizado quando a partida está acontecendo. Ou seja, antes do palpite ser declarado como resolvido.

Tem como encerrar aposta na Sportingbet?

Sim. Basta você acessar a seção de seus palpites e depois selecionar o encerramento dela. Nesse caso, eles aparecerão na área “Aberto” ou “Ao Vivo”.