Betano ou Pinnacle: Confira qual o melhor site de apostas

Decidir entre Betano ou Pinnacle para apostar online pode ser uma tarefa difícil. Afinal, são duas casas de apostas esportivas tradicionais e com ótimos recursos para os usuários. Então, resolvemos tirar isso a limpo e comparar o que cada uma oferece de melhor.

Leia a nossa comparação das duas casas de apostas online e tire a sua dúvida. Na tabela abaixo, resumimos as principais informações encontradas em nossa pesquisa.

Betano ou Pinnacle? Betano Pinnacle Bônus de boas-vindas Bônus de até R$500 Bônus, sorteios e outras ofertas Mercados de apostas Mais de 35 modalidades e uma grande variedade de mercados de apostas Mais de 20 modalidades e uma variedade regular de mercados de apostas Odds Na média do mercado Acima da média do mercado App para celular Aplicativo disponível para Android Acesso apenas pelo site mobile Streaming ao vivo Grande variedade de eventos em futebol, basquete e outros esportes Recurso ainda não disponível na plataforma Nota de 1 a 100 98 98 Crie sua conta Aposte na Betano Aposte na Pinnacle

Bônus de boas-vindas: Betano

Um dos aspectos mais importantes para escolher Betano ou Pinnacle é o bônus de boas-vindas disponível em cada site. Afinal, queremos ter vantagens quando nos cadastramos em casas de apostas online. E aqui não é diferente.

A Betano oferece um bônus de boas-vindas de 100% até R$500 no primeiro depósito. Para obter esses créditos de aposta, você deve se registrar no site e fazer um pagamento inicial a partir de R$50. Além disso, precisa selecionar o bônus antes de concluir a transação. O valor extra será creditado automaticamente em sua conta. Então, ficará sujeito a um rollover de 5x (depósito + bônus) com odds a partir de 1.65.

A Pinnacle, por outro lado, não tinha ofertas ativas de boas-vindas no momento da nossa análise. Portanto, você não terá direito a créditos de aposta ou outros benefícios após seu cadastro — a não ser que apareça uma promoção pontual, é claro. Você pode saber mais sobre essa casa de apostas lendo nossa análise completa sobre a Pinnacle Brasil.

Com a ausência de um bônus de boas-vindas atualmente, fica muito fácil optar por Betano ou Pinnacle levando em consideração esse critério. Afinal, o site de apostas Betano é o único dos dois a ter uma oferta desse tipo disponível.

Você pode conhecer mais sobre os bônus de boas-vindas dessas marcas nas páginas sobre código promocional Betano e código vip Pinnacle.

Mercados de apostas: Betano

A variedade de mercados de apostas esportivas também pode ser um fator determinante na sua escolha. Ter diversas opções ajuda as casas de apostas a atraírem diferentes perfis de usuários. No entanto, a oferta pode variar bastante entre um site e outro.

A Betano se sai muito bem neste quesito, com mais de 35 categorias de apostas à disposição dos usuários. As opções incluem todos os esportes mais populares, como futebol e tênis, além de algumas modalidades menos comuns — por exemplo, surfe e vôlei de praia.

A Pinnacle tem 20 categorias disponíveis no momento da nossa análise. Portanto, uma quantidade bem menor que a da Betano. As principais modalidades estão todas lá. Mas faltam mais opções em esportes com menor visibilidade — assim como em mercados especiais.

A Betano supera a Pinnacle mais uma vez neste quesito, portanto. Apesar disso, a Pinnacle não se sai tão mal. Ela até compensa com uma oferta bem grande de apostas em eSports em sua plataforma.

Quantidade de opções: Betano

A variedade de mercados de apostas em cada evento também é um elemento importante ao escolher uma plataforma. É importante ter o máximo de opções diferentes — principalmente nos esportes dos quais gostamos mais.

Para realizar esta comparação, eu avaliei o que cada casa de apostas oferece em jogos do Brasileirão Série A. Afinal, esse é o foco de muitos apostadores locais.

A Betano costuma oferecer em torno de 130 tipos de apostas em jogos do Campeonato Brasileiro. Essa é uma oferta realmente grande e difícil de ser superada. Já na Pinnacle, encontrei cerca de 50 mercados por partida. As opções mais populares estão todas lá, mas ela não oferece tantas alternativas quanto a Betano.

Portanto, mais uma vez tivemos uma vitória da Betano na comparação com a Pinnacle. Sem dúvida, se a busca é por uma casa que ofereça o máximo de mercados a cada evento, a Betano é a melhor escolha.

Odds de apostas: Pinnacle

Em relação às odds de apostas, qual casa leva a melhor: Betano ou Pinnacle? Esse é mais um item essencial em nossa comparação. Afinal, influencia diretamente o nível de retorno que os apostadores terão.

Para realizar a comparação, escolhi uma partida específica do Brasileirão 2023: Corinthians x Palmeiras, pela 22ª rodada do torneio. Então, conferi as odds de cada operador no mercado Resultado Final.

Confira abaixo os dados obtidos no momento da nossa análise:

Resultado da Aposta Betano Pinnacle Corinthians 3.40 3.89 Empate 3.15 3.00 Palmeiras 2.27 2.28 Payout 94,79% 97,10% Margem 5,21% 2,90%

Portanto, fica claro que a Pinnacle se sai melhor que a Betano em relação às odds de apostas esportivas. Afinal, a margem da casa na Betano é bem maior que a da Pinnacle — ou seja, o site devolve um valor menor das apostas para seus clientes.

As odds de apostas da Betano não são ruins, neste caso. Pelo contrário, estão dentro da média praticada por outras plataformas de apostas esportivas. O que faz a diferença aqui mesmo é o site da Pinnacle, que tem cotações bem mais generosas.

App mobile: Betano

Um aplicativo mobile também pode fazer a diferença na experiência dos usuários. Então, vale a pena conhecer o que cada operador oferece nesse sentido. No entanto, a disputa aqui também será decidida facilmente. Afinal, uma das marcas demonstra clara vantagem sobre o rival nesse quesito.

A Betano oferece um app moderno para Android, com ótimo design e navegação facilitada. Os usuários encontram nessa ferramenta as mesmas opções de apostas e outros recursos do site padrão da marca. Além disso, o Betano app é suficientemente leve, mesmo com tanto conteúdo nele.

Por outro lado, não encontramos um app da Pinnacle para os usuários brasileiros. Aparentemente, a casa de apostas ainda não trabalhou para lançar esse tipo de ferramenta no país. Mas não descartamos que venha a fazer isso futuramente. Mesmo assim, por enquanto, resta aos usuários apenas o site mobile, que também é bem responsivo e traz todos os recursos do site da marca.

A Betano acaba superando a Pinnacle em relação à existência de um app mobile. Afinal, a Pinnacle até tem um site com boa qualidade em dispositivos móveis. Mas a Pinnacle não é capaz de oferecer conforto e preparação física de peso sem um aplicativo como o da marca rival.

Saiba mais sobre o Betano app e sobre os melhores apps de apostas disponíveis no Brasil.

Streaming ao vivo: Betano

Por fim, conferimos em nossa análise a qualidade do streaming ao vivo encontrado nas duas casas de apostas. Esse recurso é importante para quem gosta de apostar ao vivo. Afinal, permite que se acompanhe as partidas enquanto os palpites são feitos. Isso proporciona sessões de tirar o fôlego.

A Betano se sai muito bem, pois tem uma oferta bem grande de transmissões ao vivo em sua plataforma. Atualmente, a marca se destaca pelo streaming das seguintes competições esportivas:

Futebol: Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Copa Sul-Americana, Premier League, Serie A, La Liga, Bundesliga e Ligue 1

Tênis: circuitos ATP e WTA, além de eventos da ITF

Basquete: NBA, WNBA e EuroLiga

Outras opções interessantes: NFL, MLB, Liga Futsal, torneios de eSports e mais

A Pinnacle tem uma seção chamada Centro ao Vivo, repleta de opções em tempo real. Mesmo assim, a Pinnacle não oferece transmissões em seu site. Não sabemos a razão, mas o recurso acaba fazendo falta. Principalmente, em um operador que busca proporcionar uma experiência moderna para os usuários.

Portanto, a comparação neste quesito acaba ficando mais uma vez desproporcional. A Betano supera com larga vantagem a Pinnacle. Enquanto a Betano apostas esportivas tem uma oferta incrível de eventos com transmissão ao vivo, sua rival não tem uma opção sequer.

Nossa decisão: Betano ou Pinnacle, qual a melhor opção?

Portanto, depois de termos avaliado todos esses quesitos, já podemos apontar qual site de apostas consideramos melhor: Betano ou Pinnacle. A decisão pareceu que seria uma goleada, em alguns momentos. No entanto, apesar de a distância não ter ficado pequena, pode haver motivos para optar pelo site azarão.

A Betano foi melhor que a Pinnacle em relação à variedade de apostas, apesar de ambas terem boas opções. Além disso, ganhou por W.O., praticamente, em itens como bônus de boas-vindas, streaming ao vivo e app de apostas. Afinal, em todos esses casos, a Pinnacle não oferece os recursos em questão.

Por outro lado, a Pinnacle superou a Betano em relação às odds de apostas. Nesse caso, a diferença foi considerável. E estamos falando de um item bem importante para os usuários que desejam retornos acima da média.

Portanto, dependendo das suas prioridades, não é de se descartar uma opção pela Pinnacle. Na verdade, é a melhor opção para quem tem como foco as melhores odds possíveis. No entanto, se você procura uma experiência mais completa, variada e repleta de recursos, a Betano é a melhor opção.

Por fim, lembre-se que você pode, inclusive, se cadastrar nas duas casas de apostas. Dessa forma, poderá administrar seus palpites com o melhor que cada um dos sites tem a oferecer.

