Betano ou 888sport? Qual casa de apostas escolher

Está com dúvidas para escolher entre Betano ou 888sport? Então, veio ao lugar certo.

Veja uma análise comparativa para entender qual a melhor para o seu perfil: Betano ou 888sport. Afinal, apesar de serem boas opções dentro da indústria de apostas esportivas, os usuários podem ter uma experiência distinta em cada uma. Assim, elencamos alguns critérios importantes, e comparamos as duas empresas em cada um desses aspectos.

Betano ou 888sport? Betano 888sport Bônus de boas vindas 100% até R$500 + uma freebet de R$20 Bônus de 100% até R$500 + 20 giros extras Mercados de apostas Amplo catálogo de mercados em diferentes esportes Opções diversas para apostar Odds Odds na média do mercado As odds poderiam ser melhores Aplicativo móvel Betano app para Android Não há um 888sport app Streaming/apostas ao vivo Oferece serviços de streaming e apostas ao vivo No momento a empresa não transmite partidas ao vivo pelo site. Nota de 1 a 100 99 97 Crie sua conta Apostar agora Apostar agora

Bônus de boas vindas: 888sport vence

Bastante comum em muitas operadoras, o bônus de boas vindas é uma oferta ótima para novos usuários. No caso da Betano ou 888sport, encontramos em ambas as operadoras uma bonificação atrelada ao primeiro depósito.

Por exemplo, na Betano, os apostadores podem obter um créditos de aposta de até R$500. Isso significa que a casa oferece um bônus de 100% baseado no seu primeiro depósito para que você possa apostar em qualquer esporte. Além disso, eles também dão R$20 em apostas grátis.

Já a 888sport concede também um bônus de 100% sobre o primeiro depósito, até R$500. A diferença aqui é que, na operadora, os apostadores ainda têm 20 giros extras em jogos selecionados de cassino. Lembrando que, seja na Betano ou na 888sport, é preciso cumprir uma série de requisitos para ter acesso a esses créditos de aposta.

Portanto, em nossa análise a 888sport sai na frente justamente porque a empresa tem um diferencial na oferta de bônus. Afinal, os jogadores também podem contar com giros extras na seção de cassinos. Em outras palavras, a bonificação, na casa, refere-se tanto as apostas esportivas, quanto aos jogos de cassino.

Ademais, em termos de requisitos de apostas online, ambas contém um rollover semelhante, se comparado com a concorrente. Logo, Betano está ligeiramente à frente, na opinião dos nossos editores.

Aliás, para conferir mais detalhes sobre a bonificação disponível em cada uma das casas de apostas esportivas, visite as páginas de código promocional Betano e 888sport bônus.

Variedade de esportes: Empate

Além da importância e avaliar os bônus de boas vindas ao eleger uma casa para apostar, entre Betano ou 888sport, também verificamos a variedade de esportes. Neste ponto, é interessante observar o que cada uma disponibiliza em termos de modalidades para fazer suas apostas.

Naturalmente, o futebol sendo o esporte mais popular do mundo, é também a estrela principal de ambas as empresas. Todavia, a oferta de outras modalidades é um diferencial para definir a escolha de uma plataforma para apostar.

Dito isso, analisamos primeiro o catálogo disponível na Betano. Por lá, notamos que o site traz uma variedade bem interessante. Por exemplo, os usuários podem fazer apostas em futebol, basquete, tênis, vôlei, E-sports e até mesmo na Fórmula 1.

Veja mais detalhes sobre os palpites nas páginas Betano apostas e dicas da Betano para iniciantes.

Já na 888sport, também está disponível uma ampla gama de modalidades, incluindo esportes populares e mais nichados. Alguns exemplos incluem futebol, basquete, E-sports, dardos, críquete e muito mais. Veja mais detalhes sobre as alternativas no artigo sobre 888sport apostas.

Em termos gerais, ambas as operadoras contam com um cardápio bem recheado de opções para apostar. Assim, em nossa avaliação, não há um claro vencedor e, portanto, decidimos este quesito como um empate técnico. Isso significa que escolher Betano ou 888sport dará ao apostador excelentes possibilidades.

Diversidade de mercados: Empate

Em termos de esportes, como adiantamos, Betano ou 888sport não deixam a desejar. Afinal, ambas as casas de apostas oferecem uma quantidade semelhante de modalidades, com quase nenhum ponto destoante. Todavia, pensar na variedade de mercados é também um ponto crucial para os apostadores que buscam uma operadora mais completa.

Neste critério, é preciso deixar claro alguns pontos. O primeiro deles é que eles podem variar de uma casa para outra. O segundo é que eles também variam entre uma modalidade e outra.

Por exemplo, se compararmos futebol e tênis de mesa, eventualmente o primeiro esporte terá muito mais opções para criar suas apostas. O mesmo vale em termos de competições cobertas pelas casas de apostas.

Assim, para manter uma avaliação justa, analisamos uma partida de futebol entre Atlético-MG e Fluminense. Assim, fica mais fácil elaborar um comparativo para conhecer os mercados de apostas, na Betano ou 888sport. Note que, durante a nossa avaliação, encontramos na Betano alguns tipos de apostas como:

Mais/menos;

Gols;

Intervalo;

Handicap;

Especiais de jogadores, entre outros.

Por sua vez, na 888sport, dentro do mesmo evento esportivo, encontramos os seguintes tipos de apostas:

Aposta de jogador;

Match combos;

Gols;

Escanteios e cartões;

Handicap e muito mais.

Portanto, assim como vimos na variedade de esportes, em termos de mercados para apostar, as operadoras se equivalem. Consequentemente, neste critério, considerando a semelhança de mercados, acreditamos que Betano ou 888sport também ficam empatadas.

Cotações disponíveis (Odds): Betano vence

Outro fator crucial em nossa análise são as cotações disponíveis. Para quem não sabe, elas funcionam como um termômetro que indicam as chances de determinado evento ocorrer dentro da partida. Além disso, através das odds são calculados os retornos em potencial de cada bilhete de aposta.

Então, ainda dentro da partida entre Atlético-MG e Fluminense, também verificamos as cotações oferecidas pelas empresas. Dessa forma, torna-se mais fácil visualizar onde as ofertas são melhores. Dito isso, observamos as seguintes opções na Betano:

Vitória do Atlético-MG: 1.65;

Empate: 4.00;

Vitória do Fluminense: 6.20.

Por outro lado, as cotações na 888sport foram observadas da seguinte forma:

Vi tória do Atlético-MG: 1.60;

Empate: 3.75;

Vitória do Fluminense: 5.50.

Portanto, apesar de serem diferenças mínimas, a Betano sai na frente em termos de odds de apostas. Um detalhe importante é que as cotações são instáveis, ou seja, podem variar a qualquer tempo, seja na Betano ou 888sport. Além disso, dependendo da aposta no pré-jogo ou ao vivo, é também possível encontrar odds diferentes.

Nesse contexto, eventualmente os apostadores podem encontrar oportunidades distintas. Apesar disso, conforme observamos no exemplo acima, neste quesito, a Betano está à frente da concorrente. Contudo, não é demais lembrar que, para garantir a melhor oportunidade de fato, é preciso avaliar as odds antes de apostar.

Mobile app: Betano vence

Hoje em dia, o uso de aplicativos móveis se tornou uma prática comum para inúmeros serviços online. Desde pagar contas até pedir comida, a comodidade que os aplicativos trazem é muito valorizada por milhões de pessoas. Isso também não é diferente no universo das apostas esportivas. Fato é que muitas operadoras já desenvolveram um app exclusivo.

Por exemplo, na Betano, os usuários podem baixar um aplicativo móvel dedicado para dispositivos Android. Com design moderno e intuitivo, ele é fácil de usar, mesmo para quem ainda nunca apostou. Além disso, o app é basicamente um espelho do site para desktop, tendo em vista que mantém os mesmos recursos e funcionalidades, que têm mínimas diferenças de layout. Saiba mais na página Betano app.

Já ao analisar o site da 888sport, não encontramos informações sobre nenhum aplicativo móvel. Portanto, diferentemente da concorrente, a operadora não oferece a ferramenta, pelo menos no momento. Todavia, percebemos que sua plataforma foi construída de forma totalmente responsiva. Isso significa que os apostadores podem acessá-la diretamente pelo navegador do seu dispositivo móvel, seja ele Android ou iOS.

Diante disso, fica claro que a Betano se sai muito melhor. Afinal, a 888sport sequer disponibiliza o recurso. Embora o site seja facilmente acessível via navegador, para aqueles que dão preferência a aplicativos dedicados, isso pode ser visto como um ponto negativo. Nesse aspecto, a Betano leva vantagem sobre a 888sport, em nossa visão.

Apostas ao vivo e streaming: Betano vence

Tanto as apostas esportivas quanto o streaming de jogos são ferramentas essenciais para apostar hoje em dia. Isso porque elas trazem a possibilidade de os apostadores realizarem suas apostas enquanto os eventos estão ocorrendo em tempo real. Ademais, o streaming de vídeo traz a possibilidade de o apostador acompanhar os jogos enquanto aposta.

Na Betano, por exemplo, é possível criar apostas em diversas modalidades, desde partidas de futebol até jogos de sinuca. Todavia, para aproveitar o recurso, os interessados devem contar com saldo disponível em sua conta ou, ter feito uma aposta nas últimas 24 horas.

Então, utilizá-lo não é exatamente grátis e para qualquer usuário, já que também é preciso estar logado em uma conta de usuário. Aliás, não são todos os eventos ao vivo em que a funcionalidade está disponível.

Isso acontece, pois ela também depende de questões técnicas e geográficas. Assim, para encontrar os eventos com transmissão disponível, basta localizar o ícone com um “Play” ativo. Já em relação às apostas ao vivo, ambas as operadoras contam com um catálogo interessante.

Isso porque, seja na Betano ou 888sport, encontramos uma lista bastante ampla de eventos e modalidades. Por outro lado, a 888sport está muito atrás quando se trata de streaming de jogos, uma vez que a função não é oferecida pela operadora. Portanto, a Betano vence mais essa disputa.

Nosso Veredito: Betano ou 888sport, qual é a melhor?

Depois de fazermos uma análise com diversos detalhes sobre Betano ou 888sport, chegamos a um veredito final. Na opinião dos nossos editores, tanto um quanto outro site são opções interessantes para apostar. Afinal de contas, elas se equivalem em muitos dos fatores que analisamos.

Por exemplo, em variedade de modalidades esportivas e mercados, as duas casas de apostas online estão em pé de igualdade. A 888sport acaba vencendo, porém, em termos de bônus de boas vindas, uma vez que traz um diferencial, em termos de vantagens para apostas esportivas e jogos de cassino.

Já a Betano, que é uma das mais tradicionais operadoras em atividade no país, se destaca em relação a disponibilidade de um aplicativo móvel e recursos extras, como o streaming de vídeo. Portanto, levando tudo em consideração, a Betano acaba se saindo com uma vantagem sobre a 888sport. Logo, neste comparativo, a empresa grega é vencedora.

Note que essa é uma análise subjetiva, uma vez que corresponde ao ponto de vista dos nossos editores. Portanto, vale lembrar que cada usuário possui suas preferências e aspectos que considera mais relevante. Sendo assim, recomendamos uma visita em cada site, a fim de que você possa construir sua própria análise.

Todavia, abrindo uma conta na Betano ou 888sport, você também poderá aproveitar o que há de melhor em cada uma. Até porque nada o impede de ter uma conta para fazer suas apostas nas duas operadoras — ao mesmo tempo —, se assim preferir. Ao se registrar, também será possível obter um bônus de boas vindas, fazendo um depósito e seguindo outras condições, próprias de cada operadora.