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Yuta Tokuma

チャンピオンズリーグ(CL)準決勝第1戦は何時から？ベスト4の対戦カードは？

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パリ・サンジェルマン 対 バイエルン
アトレティコ・マドリー 対 アーセナル
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【UEFAチャンピオンズリーグ】2025-26シーズンのCL準決勝ファーストレグの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

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2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）は準決勝進出を決めた4クラブが出揃った。王者パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルが準決勝にコマを進め、日本時間4月29日(水)からファーストレグが開催される。

本記事では、今季CL準決勝ファーストレグの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。

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