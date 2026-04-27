2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）は準決勝進出を決めた4クラブが出揃った。王者パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルが準決勝にコマを進め、日本時間4月29日(水)からファーストレグが開催される。

本記事では、今季CL準決勝ファーストレグの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。