2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）は準決勝進出を決めた4クラブが出揃った。王者パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルが準決勝にコマを進め、日本時間4月29日(水)からファーストレグが開催される。
本記事では、今季CL準決勝ファーストレグの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）は準決勝進出を決めた4クラブが出揃った。王者パリ・サンジェルマン、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルが準決勝にコマを進め、日本時間4月29日(水)からファーストレグが開催される。
本記事では、今季CL準決勝ファーストレグの試合日程、対戦カード、放送・配信予定を紹介する。
今季のCLも残すところ準決勝と決勝のみ。昨季王者パリ・サンジェルマンをはじめ、バイエルン・ミュンヘン、アトレティコ・マドリード、アーセナルと、各国の強豪がベスト4まで勝ち上がった。
5月30日(土)（日本時間5月31日(日)）に開催されるハンガリーの首都ブダペストのプスカシュ・アレーナで行われる決勝の舞台を目指し、4クラブは準決勝ファーストレグに臨む。ファーストレグは現地時間4月28日(火)と29日(水)に開催され、キックオフはいずれも午後9時（日本時間翌午前4時）に予定されている。
|試合日時
|対戦カード
|会場
|2026/4/29(水)
4:00
|PSG
vs
バイエルン
|パルク・デ・プランス
※試合日程は日本時間
※上段がホームチーム
|日程
|対戦カード
|会場
|2026/4/30(木)
4:00
|アトレティコ・マドリード
vs
アーセナル
|リヤド・エア・メトロポリターノ
※試合日程は日本時間
※上段がホームチーム
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ(CL)は昨季同様に『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、『Lemino』もCLの配信を行っており、『Leminoプレミアム』で、厳選30試合をディレイ配信する。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|990円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり