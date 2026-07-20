欧州サッカー2026-27シーズン開幕はいつ？欧州トップリーグの開幕日を紹介

ワールドカップが終了し、2026-27シーズンの欧州トップリーグが開幕を迎えようとしている。
2026-27シーズンの開幕を前に本記事では、プレミアリーグやラ・リーガ、ブンデスリーガなど欧州主要リーグの開幕日程を紹介する。
ワールドカップが終了し、2026-27シーズンの欧州トップリーグが開幕を迎えようとしている。
2026-27シーズンの開幕を前に本記事では、プレミアリーグやラ・リーガ、ブンデスリーガなど欧州主要リーグの開幕日程を紹介する。
世界最高峰の国内リーグ、イングランド・プレミアリーグ。
リヴァプールの遠藤航、ブライトンの三笘薫、クリスタル・パレスの鎌田大地などの日本代表選手が参戦するプレミアリーグは、アーセナルと昇格組のコヴェントリー・シティの一戦で幕開け。コヴェントリーの坂元達裕にとっては初のプレミアリーグ挑戦となる。クリスタル・パレスはエヴァートンと対戦する。
|現地試合日時
|対戦カード
|8/21(金)
|アーセナル vs コヴェントリー・シティ
|8/22(土)
|ハル・シティ vs マンチェスター・ユナイテッド
|8/22(土)
|エヴァートン vs クリスタル・パレス
|8/22(土)
|イプスウィッチ・タウン vs サンダーランド
|8/22(土)
|ノッティンガム・フォレスト vs リーズ・ユナイテッド
|8/22(土)
|ブレントフォード vs トッテナム
|8/23(日)
|ブライトン vs アストン・ヴィラ
|8/23(日)
|マンチェスター・シティ vs ボーンマス
|8/23(日)
|ニューカッスル vs リヴァプール
|8/24(月)
|フラム vs チェルシー
世界的ビッグクラブのバルセロナとレアル・マドリーが在籍するスペインのラ・リーガ。
レアル・ソシエダの久保建英がプレーしており、新たにバレンシアの佐藤龍之介も挑戦を決めた。ワールドカップ後の開幕戦は8月15日となっており、アラベスvsヘタフェの一戦で幕を開ける。レアル・マドリーはレアル・ソシエダ、バルセロナはアスレティック・クラブと対戦する。
|現地試合日時
|対戦カード
|8/15(土)
|アラベス vs ヘタフェ
|8/15(土)
|セビージャ vs ラージョ・バジェカーノ
|8/16(日)
|ラシン・サンタンデール vs ビジャレアル
|8/16(日)
|エスパニョール vs レバンテ
|8/16(日)
|セルタ vs オサスナ
|8/17(月)
|デポルティーボ vs エルチェ
|8/19(水)
|アトレティコ・マドリー vs マラが
|8/25(火)
|バレンシア vs ベティス
|8/26(水)
|レアル・マドリー vs レアル・ソシエダ
|8/27(木)
|バルセロナ vs アスレティック・クラブ
ナポリやインテル、ユヴェントスの強豪によるスクデット争いが注目のイタリア・セリエA。
2026-27シーズンのセリエAは8月23日に開幕。王者インテルとモンツァの一戦で開幕する。ユヴェントスは敵地でフロジノーネと、ミランも敵地でトリノと対戦する。
|現地試合日時
|対戦カード
|8/23(日)
|インテル vs モンツァ
|8/23(日)
|ウディネーゼ vs コモ
|8/23(日)
|ジェノア vs ナポリ
|8/23(日)
|パルマ vs カリアリ
|8/24(月)
|フロジノーネ vs ユヴェントス
|8/24(月)
|ヴェネツィア vs レッチェ
|8/24(月)
|アタランタ vs サッスオーロ
|8/24(月)
|トリノ vs ミラン
|8/25(火)
|ボローニャ vs ラツィオ
|8/25(火)
|ローマ vs フィオレンティーナ
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欧州主要リーグ最多となる日本人選手が所属するドイツ・ブンデスリーガ。
バイエルン・ミュンヘンの伊藤洋輝、フランクフルトの堂安律、フライブルクの鈴木唯人、マインツの佐野海舟と川崎颯、ボルシア・メンヒェングラートバッハの町野修斗など多くの日本人選手がプレーする。さらに、フライブルクでは後藤啓介、山本理仁が新たに加入しており、初年度がどのようなものになるのか注目だ。2026-27シーズン開幕戦では王者バイエルンが初戦でシュトゥットガルトと対戦する。
|現地試合日時
|対戦カード
|8/28(金)
|バイエルン vs シュトゥットガルト
|8/29(土)
|RBライプツィヒ vs ボルシアMG
|8/29(土)
|マインツ vs パーダーボルン
|8/29(土)
|ウニオン・ベルリン vs フランクフルト
|8/29(土)
|ケルン vs ホッフェンハイム
|8/29(土)
|エルヴェスベルク vs レヴァークーゼン
|8/30(日)
|ドルトムント vs ハンブルガーSV
|8/30(日)
|フライブルク vs ブレーメン
|8/31(月)
|アウクスブルク vs シャルケ
昨季チャンピオンズリーグを連覇した絶対王者パリ・サンジェルマンが牽引するフランスのリーグ・アン。
モナコの南野拓実といった日本人選手が参戦するリーグ・アンは、8月23日に開幕。今季は平日開催の試合がないのが特徴で、最終節は2027年5月29日となっている。
|現地試合日時
|対戦カード
|8/22(土)
|マルセイユ vs ストラスブール
|8/23(日)
|RCランス vs オセール
|8/23(日)
|ル・マン vs ブレスト
|8/23(日)
|ニース vs ロリアン
|8/23(日)
|トゥールーズ vs リヨン
|8/23(日)
|トロワ vs パリFC
|8/23(日)
|アンジェ vs リール
|8/24(月)
|ル・アーヴル vs モナコ
|8/24(月)
|パリ・サンジェルマン vs レンヌ