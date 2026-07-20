欧州サッカー2026-27シーズン開幕はいつ？欧州トップリーグの開幕日を紹介

ワールドカップが終了し、2026-27シーズンの欧州トップリーグが開幕を迎えようとしている。

2026-27シーズンの開幕を前に本記事では、プレミアリーグやラ・リーガ、ブンデスリーガなど欧州主要リーグの開幕日程を紹介する。