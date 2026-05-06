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Yuta Tokuma

CL・EL・ECLで優勝すると来季の出場権はどうなる？

チャンピオンズ リーグ
ヨーロッパリーグ
ヨーロッパカンファレンス・リーグ

UEFAチャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）、カンファレンスリーグ（ECL）で優勝するとどうなる？翌シーズンのUEFA主催大会出場権について解説する。

CL・EL2025-26シーズンを視聴！
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欧州サッカー連盟（UEFA）が主催するチャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）、カンファレンスリーグ（ECL）。各大会の優勝クラブは翌シーズンに上位大会への出場権が与えられる。

本記事では、CL、EL、ECLで優勝した場合、翌シーズンに獲得するUEFA主催大会への出場権を紹介する。

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  • champions league trophyGetty Images

    CL優勝した場合の来季出場権は？

    UEFA主催大会で最上位に位置するUEFAチャンピオンズリーグ（CL）。CL優勝はそのシーズンの欧州一のクラブであることを意味する。一握りのクラブしか成し遂げられていないCL優勝した場合、国内リーグの順位に関係なく翌シーズンのCLリーグフェーズへの出場権が与えられる。

    それに加え、翌シーズンにUEFAヨーロッパリーグ王者と対戦するUEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップ、そして4年に1度開催されるFIFAクラブワールドカップへの出場権も獲得する。

    なお、仮にCL優勝クラブが国内リーグを経由してCL本戦出場権を獲得している場合、UEFAランキング11位から55位までの連盟の国内リーグ優勝クラブの中でUEFAクラブランキング最上位のクラブがリーグフェーズ出場権を獲得する（2024-25季にCL優勝を飾ったパリ・サンジェルマンはフランス国内リーグでトップ3に入り、リーグフェーズ出場権を獲得していたため、UEFAランキング11位から55位までの国内リーグ優勝クラブの中でUEFAクラブランキング最上位のオリンピアコスにリーグフェーズ出場権が与えられた）。

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  • europa league trophyGetty Images

    EL優勝した場合の来季出場権は？

    UEFA主催大会でCLの下位大会に当たるのがUEFAヨーロッパリーグ（EL）。EL優勝を成し遂げた場合、優勝クラブは翌シーズンのCLリーグフェーズ出場権を獲得できる。

    それに加え、CL優勝クラブと対戦する翌シーズンのUEFAスーパーカップ出場権も与えられる。

    仮にEL優勝クラブが国内リーグを通じてすでに翌シーズンのCLリーグフェーズ出場権を獲得した場合、CL予選出場権を獲得したクラブの中でUEFAクラブランキング最上位のクラブにリーグフェーズ出場権が与えられる（2023-24季EL優勝のアタランタは、イタリア国内リーグでトップ4に入り、CLリーグフェーズ出場権を獲得したため、CL予選出場権を獲得したクラブの中でUEFAクラブランキング最上位のベンフィカがリーグフェーズ出場権を獲得した）。

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  • conference league trophyGetty Images

    ECL優勝した場合の来季出場権は？

    UEFA主催大会でCL、ELに次ぐ大会がUEFAカンファレンスリーグ（ECL）。UEFAランキング下位の連盟に所属するクラブのためにUEFA主催大会の門戸が開かれた同大会を優勝した場合、優勝クラブには翌シーズンのELリーグフェーズ出場権が与えられる。

    仮にECL優勝クラブが国内リーグ順位、もしくは国内カップ戦優勝を通じてすでに翌シーズンのELリーグフェーズ出場権を獲得した場合、EL予選出場権を獲得したクラブの中でUEFAクラブランキング最上位のクラブにリーグフェーズ出場権が与えられる（2024-25季チェルシーがECL優勝を飾ったが、すでにイングランドリーグ順位によりCL出場権を獲得していたため、EL予選出場クラブの中でUEFAクラブランキング最上位のディナモ・ザグレブがELリーグフェーズ出場権を獲得）。

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  • puskas arenaGetty Images

    2025-26CL・EL・ECL決勝｜試合日程

    2025-26シーズンのUEFA主催のクラブコンペティション決勝はいずれも5月に開催される。

    ■CL決勝試合日程

    試合日時対戦カード試合会場
    5/31(日)
    1:00    		パリ・サンジェルマン/バイエルン
    vs
    アトレティコ・マドリード/アーセナル    		プスカシュ・アレナ
    （ハンガリー）

    ■EL決勝試合日程

    試合日時対戦カード試合会場
    5/21(木)
    4:00    		ブラガ/フライブルク
    vs
    ノッティンガム・フォレスト/アストン・ヴィラ    		トゥプラシュ ・スタディウム
    （トルコ）

    ■ECL決勝試合日程

    試合日時対戦カード試合会場
    5/28(木)
    1:00    		シャフタール・ドネツク/クリスタル・パレス
    vs
    ラージョ・バジェカーノ/ストラスブール    		レッドブル・アレーナ
    （ドイツ）

    ※日本時間表記

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  • wowow_cl_252601(C)WOWOW

    CL・EL・ECL｜放送・配信予定

    2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）の全試合、カンファレンスリーグ（ECL）の注目試合を『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL注目試合は『Lemino』でも録画配信が実施されている。

    サービス料金(税込)配信内容
    WOWOWオンデマンド
    月額加入    		2,530円(月額)・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
    ・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
    Leminoプレミアム
    月額加入    		1,540円(月額)
    [初月無料]    		・CLリーグフェーズ19試合
    ・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
    ・CLラウンド16 2試合
    ・CL準々決勝2試合
    ・CL準決勝2試合
    ・CL決勝1試合
    ※全試合、試合当日24時以降に配信開始

    ※WOWOWも一部ディレイ配信あり

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