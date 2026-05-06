CL・EL・ECLで優勝すると来季の出場権はどうなる？

UEFA主催大会で最上位に位置するUEFAチャンピオンズリーグ（CL）。CL優勝はそのシーズンの欧州一のクラブであることを意味する。一握りのクラブしか成し遂げられていないCL優勝した場合、国内リーグの順位に関係なく翌シーズンのCLリーグフェーズへの出場権が与えられる。

それに加え、翌シーズンにUEFAヨーロッパリーグ王者と対戦するUEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップ、そして4年に1度開催されるFIFAクラブワールドカップへの出場権も獲得する。

なお、仮にCL優勝クラブが国内リーグを経由してCL本戦出場権を獲得している場合、UEFAランキング11位から55位までの連盟の国内リーグ優勝クラブの中でUEFAクラブランキング最上位のクラブがリーグフェーズ出場権を獲得する（2024-25季にCL優勝を飾ったパリ・サンジェルマンはフランス国内リーグでトップ3に入り、リーグフェーズ出場権を獲得していたため、UEFAランキング11位から55位までの国内リーグ優勝クラブの中でUEFAクラブランキング最上位のオリンピアコスにリーグフェーズ出場権が与えられた）。