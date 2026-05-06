CL・EL・ECLで優勝すると来季の出場権はどうなる？

欧州サッカー連盟（UEFA）が主催するチャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）、カンファレンスリーグ（ECL）。各大会の優勝クラブは翌シーズンに上位大会への出場権が与えられる。
本記事では、CL、EL、ECLで優勝した場合、翌シーズンに獲得するUEFA主催大会への出場権を紹介する。
欧州サッカー連盟（UEFA）が主催するチャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）、カンファレンスリーグ（ECL）。各大会の優勝クラブは翌シーズンに上位大会への出場権が与えられる。
本記事では、CL、EL、ECLで優勝した場合、翌シーズンに獲得するUEFA主催大会への出場権を紹介する。
UEFA主催大会で最上位に位置するUEFAチャンピオンズリーグ（CL）。CL優勝はそのシーズンの欧州一のクラブであることを意味する。一握りのクラブしか成し遂げられていないCL優勝した場合、国内リーグの順位に関係なく翌シーズンのCLリーグフェーズへの出場権が与えられる。
それに加え、翌シーズンにUEFAヨーロッパリーグ王者と対戦するUEFAスーパーカップ、FIFAインターコンチネンタルカップ、そして4年に1度開催されるFIFAクラブワールドカップへの出場権も獲得する。
なお、仮にCL優勝クラブが国内リーグを経由してCL本戦出場権を獲得している場合、UEFAランキング11位から55位までの連盟の国内リーグ優勝クラブの中でUEFAクラブランキング最上位のクラブがリーグフェーズ出場権を獲得する（2024-25季にCL優勝を飾ったパリ・サンジェルマンはフランス国内リーグでトップ3に入り、リーグフェーズ出場権を獲得していたため、UEFAランキング11位から55位までの国内リーグ優勝クラブの中でUEFAクラブランキング最上位のオリンピアコスにリーグフェーズ出場権が与えられた）。
UEFA主催大会でCLの下位大会に当たるのがUEFAヨーロッパリーグ（EL）。EL優勝を成し遂げた場合、優勝クラブは翌シーズンのCLリーグフェーズ出場権を獲得できる。
それに加え、CL優勝クラブと対戦する翌シーズンのUEFAスーパーカップ出場権も与えられる。
仮にEL優勝クラブが国内リーグを通じてすでに翌シーズンのCLリーグフェーズ出場権を獲得した場合、CL予選出場権を獲得したクラブの中でUEFAクラブランキング最上位のクラブにリーグフェーズ出場権が与えられる（2023-24季EL優勝のアタランタは、イタリア国内リーグでトップ4に入り、CLリーグフェーズ出場権を獲得したため、CL予選出場権を獲得したクラブの中でUEFAクラブランキング最上位のベンフィカがリーグフェーズ出場権を獲得した）。
UEFA主催大会でCL、ELに次ぐ大会がUEFAカンファレンスリーグ（ECL）。UEFAランキング下位の連盟に所属するクラブのためにUEFA主催大会の門戸が開かれた同大会を優勝した場合、優勝クラブには翌シーズンのELリーグフェーズ出場権が与えられる。
仮にECL優勝クラブが国内リーグ順位、もしくは国内カップ戦優勝を通じてすでに翌シーズンのELリーグフェーズ出場権を獲得した場合、EL予選出場権を獲得したクラブの中でUEFAクラブランキング最上位のクラブにリーグフェーズ出場権が与えられる（2024-25季チェルシーがECL優勝を飾ったが、すでにイングランドリーグ順位によりCL出場権を獲得していたため、EL予選出場クラブの中でUEFAクラブランキング最上位のディナモ・ザグレブがELリーグフェーズ出場権を獲得）。
2025-26シーズンのUEFA主催のクラブコンペティション決勝はいずれも5月に開催される。
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|5/31(日)
1:00
|パリ・サンジェルマン/バイエルン
vs
アトレティコ・マドリード/アーセナル
|プスカシュ・アレナ
（ハンガリー）
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|5/21(木)
4:00
|ブラガ/フライブルク
vs
ノッティンガム・フォレスト/アストン・ヴィラ
|トゥプラシュ ・スタディウム
（トルコ）
|試合日時
|対戦カード
|試合会場
|5/28(木)
1:00
|シャフタール・ドネツク/クリスタル・パレス
vs
ラージョ・バジェカーノ/ストラスブール
|レッドブル・アレーナ
（ドイツ）
※日本時間表記
2025-26シーズンのUEFAチャンピオンズリーグ（CL）、ヨーロッパリーグ（EL）の全試合、カンファレンスリーグ（ECL）の注目試合を『WOWOW』が中継・ライブ配信する。また、CL注目試合は『Lemino』でも録画配信が実施されている。
|サービス
|料金(税込)
|配信内容
|WOWOWオンデマンド
月額加入
|2,530円(月額)
|・CLリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ELリーグフェーズ～決勝トーナメント全試合
・ECLリーグフェーズ～決勝トーナメント注目試合
|Leminoプレミアム
月額加入
|1,540円(月額)
[初月無料]
|・CLリーグフェーズ19試合
・CLノックアウトフェーズプレーオフ4試合
・CLラウンド16 2試合
・CL準々決勝2試合
・CL準決勝2試合
・CL決勝1試合
※全試合、試合当日24時以降に配信開始
※WOWOWも一部ディレイ配信あり