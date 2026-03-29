スウェーデンvsポーランドの日程・キックオフ時間・メンバー｜ワールドカップ欧州予選POパスB決勝

FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスB決勝でスウェーデン代表とポーランド代表が対戦する。
本記事では、スウェーデン代表vsポーランド代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
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FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスB決勝でスウェーデン代表とポーランド代表が対戦する。
本記事では、スウェーデン代表vsポーランド代表の試合日程やメンバーなどについて紹介する。
FIFAワールドカップ欧州予選プレーオフのパスB決勝、スウェーデン代表とポーランドの一戦は、現地時間3月31日(火)20:45、日本時間4月1日(水)3:45にキックオフを迎える。試合はスウェーデンのホームゲームとなり、会場はソルナにある「ナショナルアレーナン（ストロベリー・アレーナ）」だ。
スウェーデン代表vsポーランド代表を含む2026年W杯欧州予選プレーオフは、『DAZN』がライブ配信する。3大会ぶりのワールドカップ本戦出場を目指すイタリア代表をはじめ、ワールドカップ本戦で日本代表と対戦するパスBの試合などが『DAZN』で視聴可能だ。
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ワールドカップ出場：12回
最高成績：準優勝(1958)
前回大会成績：予選敗退
FIFAランク：42位
▽GK
メルケル・エルボリ （サンダーランド／イングランド）
クリストフェル・ノルドフェルト （AIK）
ノエル・テルンクヴィスト （コモ／イタリア）
▽DF
ガブリエル・グドムンドソン （リーズ・ユナイテッド／イングランド）
イサク・ヒエン （アタランタ／イタリア）
ヘルマン・ヨハンソン （FCダラス／アメリカ）
ヴィクトル・リンデロフ （アストン・ヴィラ／イングランド）
グスタフ・ラーゲルビエルケ （ブラガ／ポルトガル）
カール・スターフェルト （セルタ／スペイン）
エリオット・ストルド （ミャルビーAIF）
ダニエル・スヴェンソン （ドルトムント／ドイツ）
▽MF・FW
タハ・アリ （マルメFF）
ヤシン・アヤリ （ブライトン／イングランド）
ルーニー・バルドグジ （バルセロナ／スペイン）
ルーカス・ベリヴァル （トッテナム／イングランド）
アントニー・エランガ （ニューカッスル／イングランド）
ヴィクトル・ギェケレシュ （アーセナル／イングランド）
イェスパー・カールストロム （ウディネーゼ／イタリア）
ウーゴ・ラーション （フランクフルト／ドイツ）
グスタフ・ルンドグレン （GAIS）
グスタフ・ニルソン （クラブ・ブルッヘ／ベルギー）
ベンヤミン・ニュグレン （セルティック／スコットランド）
エリック・スミス （ザンクト・パウリ／ドイツ）
マッティアス・スヴァンベリ （ヴォルフスブルク／ドイツ）
ベスフォルト・ゼネリ （ユニオン・サン＝ジロワーズ／ベルギー）
ウィリオット・スヴェドベリ （セルタ／スペイン）
▽監督
グラハム・ポッター
ワールドカップ出場：9回
最高成績：3位(1974,1982)
前回大会成績：ラウンド16
FIFAランク：34位
▽GK
バルトウォミェイ・ドラゴフスキ （ヴィジェフ・ウッチ）
カミル・グラバラ （ヴォルフスブルク／ドイツ）
マテウシュ・コハルスキ （カラバフ／アゼルバイジャン）
バルトシュ・ムロジェク （レフ・ポズナン）
▽DF
ヤン・ベドナレク （ポルト／ポルトガル）
バルトシュ・ベレシンスキ （パレルモ／イタリア）
ヤクブ・キヴィオル （ポルト／ポルトガル）
トマシュ・ケンジオラ （PAOK／ギリシャ）
マッティ・キャッシュ （アストン・ヴィラ／イングランド）
プシェミスワフ・ヴィシニェフスキ （ヴィジェフ・ウッチ）
ヤン・ジウコフスキ （ローマ／イタリア）
アルカディウシュ・ピルカ （ザンクト・パウリ／ドイツ）
▽MF
ピオトル・ジエリンスキ （インテル／イタリア）
カミル・グロシツキ （ポゴニ・シュチェチン）
セバスティアン・シマンスキ （レンヌ／フランス）
ヤクブ・モデール （フェイエノールト／オランダ）
ニコラ・ザレフスキ （アタランタ／イタリア）
ヤクブ・カミンスキ （ケルン／ドイツ）
バルトシュ・スリシュ （ブレンビー／デンマーク）
ミハウ・スコラシ （ヘント／ベルギー）
フィリプ・ルズガ （シュトゥルム・グラーツ／オーストリア）
オスカル・ピエトゥシェフスキ （ポルト／ポルトガル）
▽FW
ロベルト・レヴァンドフスキ （バルセロナ／スペイン）
カロル・シヴィデルスキ （パナシナイコス／ギリシャ）
クシシュトフ・ピョンテク （アル・ドゥハイル／カタール）
▽監督
ヤン・ウルバン