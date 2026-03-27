サッカースコットランド代表の有名選手は誰がいる？

所属クラブ：リヴァプール（イングランド）

ポジション：DF

生年月日：1994年3月11日(32歳)

代表通算：90試合4得点

スコットランド代表のキャプテンを務めるのがロバートソン。イングランドの名門リヴァプールに9季にわたって所属し、主力としてチャンピオンズリーグやプレミアリーグなどのタイトルを多数獲得した。32歳となり衰えが指摘されることもあるが、それでも左サイドのスペシャリストとして確かなインパクトを残し続けいる。

2014年にスコットランド代表デビューを飾り、歴代3位となる90キャップを誇るロバートソンは、2018年にチームキャプテンに就任。主力として、そして精神的支柱として近年のチームの成功に貢献。ワールドカップ予選全試合に出場して7大会ぶりの出場権獲得を支えた。日本代表戦にも出場することが濃厚な同選手の左サイドでのパフォーマンスに注目だ。